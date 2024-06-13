Пісторіус: ФРН не може надати Києву більше трьох Patriot

Німеччина готує до передачі Києву третю систему Patriot. Надати Україні більше таких систем вона не в змозі, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) виключив можливість подальшого посилення української протиповітряної оборони (ППО) передачею наступних зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot з арсеналів Бундесверу. Відповідну заяву Пісторіус зробив у четвер, 13 червня, на полях зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі.

"Якщо Німеччина може надати три (ЗРК Patriot. - Ред.), а це означає чверть від усіх наявних у нас систем такого типу, то й інші, напевно, зуміють забезпечити ще одну", - цитує німецького міністра агентство dpa. За його словами, Німеччина не в змозі надати Україні більше, ніж три такі системи.

Пісторіус зазначив, що на допомогу Києву партнери ФРН по НАТО могли б передати не обов'язково Patriot, а й інші системи ППО. Він наголосив, що будь-яка подібна система допомагає захищати повітряний простір України, а отже й безпеку України.

Заклик Столтенберга до нових поставок систем ППО в Україну

Своєю чергою, генсек НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи 13 червня в Брюсселі, заявив, що триває наполеглива робота для того, аби союзники по Північноатлантичному альянсу якнайшвидше передали Україні більше засобів протиповітряної оборони. "Я очікую, що найближчими днями й тижнями союзники зроблять відповідні заяви", - вказав він.

Раніше українські високопосадовці необноразово заявляли, що країні необхідно щонайменше сім систем Patriot, щоб забезпечити захист великих міст. Наразі Німеччина вже передала Україні дві системи Patriot в комплекті з ракетами. Нині українські військові навчаються управління цією системою на моделі, яка в перспективі стане третьою за ліком, переданою Києву Берліном.

Також раніше ЗМІ повідомляли про намір США виділити Україні ще одну батарею Patriot, яка стала б другою переданою Вашингтоном Києву. Крім того, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на тлі конференції з відновлення України, що відбувалася в Берліні, повідомив, що тривають переговори щодо передачі Україні ще одного Patriot. Йдеться про систему, яку Нідерланди запропонували міжнародним партнерам разом зібрати. Так, за словами Рютте, його країна готова передати основний його компонент - радар, - і ще три пускові установки.

Військова допомога від Німеччини

11 червня Борис Пісторіус і Володимир Зеленський, який перебував з візитом у Німеччині, відвідали військовий полігон у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія, де українських військових навчають роботи з зенітно-ракетними комплексами Patriot. Під час спільного візиту очільник міноборони Німеччини пообіцяв подальші поставки зброї Києву.

Так, в рамках німецької ініціативи спільно з Данією, Нідерландами та Норвегією Україні передадуть додаткові 100 керованих ракет для систем ППО Patriot. 32 таких ракети вже були доставлені, ще 68 передадуть в найближчі тижні.

Крім того, Пісторіус заявив, що Німеччина поставить Україні стрілецьку зброю, включно зі снайперськими гвинтівками. "Ми забезпечимо це найближчим часом", - сказав міністр. Нова допомога також включатиме підтримку протитанкових засобів, компоненти до артилерійських боєприпасів та засоби захисту від дронів.

Нагадаємо, під час 23-ої зустрічі у форматі "Рамштайн" союзники України обговорюватимуть посилення українського ППО як одне з найважливіших питань.