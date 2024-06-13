Пісторіус: ФРН не може надати Києву більше трьох Patriot

Пісторіус: ФРН не може надати Києву більше трьох Patriot13 червня 2024 р.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) виключив можливість подальшого посилення української протиповітряної оборони (ППО) передачею наступних зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot з арсеналів Бундесверу. Відповідну заяву Пісторіус зробив у четвер, 13 червня, на полях зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі.
"Якщо Німеччина може надати три (ЗРК Patriot. - Ред.), а це означає чверть від усіх наявних у нас систем такого типу, то й інші, напевно, зуміють забезпечити ще одну", - цитує німецького міністра агентство dpa. За його словами, Німеччина не в змозі надати Україні більше, ніж три такі системи.
Пісторіус зазначив, що на допомогу Києву партнери ФРН по НАТО могли б передати не обов'язково Patriot, а й інші системи ППО. Він наголосив, що будь-яка подібна система допомагає захищати повітряний простір України, а отже й безпеку України.
Заклик Столтенберга до нових поставок систем ППО в Україну
Своєю чергою, генсек НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи 13 червня в Брюсселі, заявив, що триває наполеглива робота для того, аби союзники по Північноатлантичному альянсу якнайшвидше передали Україні більше засобів протиповітряної оборони. "Я очікую, що найближчими днями й тижнями союзники зроблять відповідні заяви", - вказав він.
Раніше українські високопосадовці необноразово заявляли, що країні необхідно щонайменше сім систем Patriot, щоб забезпечити захист великих міст. Наразі Німеччина вже передала Україні дві системи Patriot в комплекті з ракетами. Нині українські військові навчаються управління цією системою на моделі, яка в перспективі стане третьою за ліком, переданою Києву Берліном.
Також раніше ЗМІ повідомляли про намір США виділити Україні ще одну батарею Patriot, яка стала б другою переданою Вашингтоном Києву. Крім того, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на тлі конференції з відновлення України, що відбувалася в Берліні, повідомив, що тривають переговори щодо передачі Україні ще одного Patriot. Йдеться про систему, яку Нідерланди запропонували міжнародним партнерам разом зібрати. Так, за словами Рютте, його країна готова передати основний його компонент - радар, - і ще три пускові установки.
Військова допомога від Німеччини
11 червня Борис Пісторіус і Володимир Зеленський, який перебував з візитом у Німеччині, відвідали військовий полігон у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія, де українських військових навчають роботи з зенітно-ракетними комплексами Patriot. Під час спільного візиту очільник міноборони Німеччини пообіцяв подальші поставки зброї Києву.
Так, в рамках німецької ініціативи спільно з Данією, Нідерландами та Норвегією Україні передадуть додаткові 100 керованих ракет для систем ППО Patriot. 32 таких ракети вже були доставлені, ще 68 передадуть в найближчі тижні.
Крім того, Пісторіус заявив, що Німеччина поставить Україні стрілецьку зброю, включно зі снайперськими гвинтівками. "Ми забезпечимо це найближчим часом", - сказав міністр. Нова допомога також включатиме підтримку протитанкових засобів, компоненти до артилерійських боєприпасів та засоби захисту від дронів.
Нагадаємо, під час 23-ої зустрічі у форматі "Рамштайн" союзники України обговорюватимуть посилення українського ППО як одне з найважливіших питань.