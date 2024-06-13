Остін не підтвердив передачу "польського" Patriot Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін не анонсував передачу Україні ще одного ЗРК Patriot, про яку раніше писала низка ЗМІ.

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін не підтвердив намір Вашингтона передати Україні ще одну американську батарею ЗРК Patriot, дислоковану в Польщі, про що раніше писали ЗМІ. Натомість у зробленій за підсумками проведеної в четвер, 13 червня, зустрічі Контактної групи з питань оборони України в так званому форматі "Рамштайн" очільник Пентагону лише запевнив, що США працюють щодня над забезпеченням основної потреби для України - посилення ППО.

За словами Остіна, саме протиповітряна оборона залишається пріоритетом для України. На тлі цього американський урядовець згадав окремо допомогу з посилення ППО України, яку надали й готові надати Нідерланди, Швеція й Італія. Водночас у відповідь на запитання журналістки, чи готові США оголосити терміни надання Україні додаткової системи Patriot, Остін повідомив, що наразі у нього немає інформації для оголошення щодо цього питання.

Однак, за його словами, робота триває щодня, зокрема й з тим, щоб Україна отримала й інші системи протиповітряної оборони. "Ми зробимо все можливе, щоб Україна отримала все необхідне і настільки швидко, наскільки можливо",- зазначив очільник американського оборонного відомства.

У Варшаві заявили, що американський Patriot з Польщі не забиратимуть

Водночас Сполучені Штати не змінюватимуть покриття протиповітряної оборони над Польщею для того, щоби передати додаткові системи Україні, уточнив Остін.

Раніше заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що розміщена в Польщі система Patriot, яку Вашингтон, за даними ЗМІ, нібито планував передати Україні, залишиться у Польщі. "Польща не дала згоди на передачу польської батареї. Польські "Патріоти" захищають польське небо, і це не зміниться", - зазначив польський урядовець в дописі в соцмережі Х.

Позиція США щодо ударів по території РФ не змінилася

Окрім того, відповідаючи під час пресконференції на запитання щодо дозволу для України завдавати ударів американською далекобійною зброєю по території РФ, Остін наголосив, що позиція не змінилася. Тобто українські військові можуть завдавати ударів по російських силах, які перебувають поблизу Харківської області на території РФ, однак на удари вглиб території Росії ці дозволи не поширюються.