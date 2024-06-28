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КонфліктиУкраїна

Безпекові угоди: Україна щороку матиме $60 млрд допомоги

Олександр Куницький
28 червня 2024 р.

У рамках угод про гарантії безпеки Україна отримуватиме військову підтримку на 60 мільярдів доларів щорічно, запевнив прем'єр Денис Шмигаль.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Денис ШмигальФото: Italy Photo Press/IMAGO

Міжнародні партнери в рамках безпекових угод надаватимуть Україні в наступні чотири роки загальну військову допомогу на 60 мільярдів доларів щорічно, повідомив у п'ятницю, 28 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Україна вже підписала 20 безпекових угод: з 19 країнами та з Європейським Союзом. "Це унікальна історія, яка відкриває нові можливості для співпраці в оборонній сфері та дає основу для нашої майбутньої безпеки в мирний час", - додав прем'єр. 

Шмигаль сподівається отримати три "Петріоти" у найближчі місяці

Також Шмигаль повідомив, що Україна скоро отримає три системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot, кілька інших систем і ракети до них від країн Заходу.

"Італія передасть уже другу систему SAMP-T, яка здатна перехоплювати балістичні ракети. Румунія надасть систему Patriot. Німеччина передасть систему Patriot, а також IRIS-T і Gepard. Крім того, США надали пріоритет для України в постачанні ракет для Patriot і NASAMS. Нідерланди збирають з партнерами для України ще одну систему Patriot", - наголосив він.

Крім того, за словами прем'єра, Німеччина, Данія, Нідерланди, Норвегія та Іспанія надають додаткові ракети для Patriot. Тим часом Швеція надішле Україні два літаки радіолокаційного спостереження. "Це дасть змогу бачити повітряні цілі ще на підльоті на території ворога, і дозволить якісніше готуватися до відбиття атак", - додав він.

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