ЗМІ: Три члени НАТО спільно розміновуватимуть Чорне море

За даними Bloomberg, Туреччина, Румунія та Болгарія опрацьовують деталі спільного розмінування у Чорному морі.

Туреччина, Румунія та Болгарія обговорюють створення спеціального підрозділу для очищення Чорного моря від мін, які потрапляють у їхні територіальні води через російську агресію проти України. Про такі наміри трьох держав-членів НАТО агентству Bloomberg повідомили їх посадовці на умовах анонімності.

Представники Туреччини, Румунії та Болгарії нині опрацьовують деталі, але, ймовірно, спільний підрозділ вони створять уже наступного місяця, пише Bloomberg у вівторок, 10 жовтня.

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Наголошується, що запланована ініціатива не є операцією Північноатлантичного альянсу, але спільні сили з розмінування будуть першими об'єднаними зусиллями союзників у Чорному морі після початку війни Росії проти України.

Нові сили мають бути повністю мирними і не виводитимуть у море жодних нових кораблів НАТО, заявили агентству двоє співрозмоників.

Як повідомлялось, з часу повномасштабного вторгнення в Україну Росія контролює морський простір далеко від берегової лінії України і фактично блокує її. Відтоді НАТО посилив моріторинг Чорного моря, зокрема, літаки ВПС Великобританії здійснюють наглядові польоти над ним.

На узбережжі і в територіальних водах різних країн на Чорному морі за цей час неодноразово виявляли міни.

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