Зеленський на саміті НАТО уклав ще одну безпекову угоду

Україна тепер має угоду про співпрацю в сфері безпеки з Люксембургом. Її на полях саміту НАТО у Вашингтоні підписали президент Володимир Зеленський і прем'єр Люк Фріден.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден підписали в середу, 10 липня, угоду про співробітництво в сфері безпеки та довгострокову підтримку. Її уклали на полях саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Вашингтоні, США.

"Люксембург продовжуватиме надавати військову допомогу Україні й буде надалі підтримувати захист життя наших людей. Угода зосереджена на політичній та ціннісній взаємодії між нашими країнами", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що Люксембург підтримує санкції проти Росії, вступ України в Європейський Союз і НАТО, а також допомагатиме захисту й відновленню української культурної спадщини.

Що передбачає угода безпекова угода з Люксембургом

З початку повномасштабної війни Росії проти України країна надала українцям військову допомогу на понад 250 мільйонів євро: 74,4 мільйона євро в 2022 році, 96 мільйонів євро - у 2023-му, а на 2024 - 80 мільйонів євро. "Люксембург надаватиме підтримку з такою ж динамікою впродовж усього десятирічного терміну дії угоди", - повідомили у Зеленського.

Згідно з угодою , текст якої оприлюднив Офіс президента (ОП) України, Люксембург продовжить надавати військову підтримку в сухопутній, повітряній та кіберелектромагнітній сферах.

"Як співлідер ІТ-коаліції підтримуватиме Україну щодо навчання в кіберсфері, зокрема надасть у розпорядження нашої держави можливості своїх провідних навчальних закладів. У сфері оборонної промисловості Люксембург допомагатиме в залученні джерел фінансування та підтримуватиме зусилля України щодо інтеграції оборонної промисловості до стандартів оборони й безпеки НАТО та ЄС", - зазначають в ОП.

Крім того, з лютого 2022 року Люксембург надав понад 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги та підтримки для відновлення України.

"Окремі блоки документа стосуються підтримки українських внутрішньо переміщених осіб. Люксембург сприятиме звільненню й поверненню всіх українців, передусім дітей", - ідеться в повідомленні ОП.

Інші блоки угоди стосуються підтримки української "формули миру", санкцій, відшкодування збитків та притягнення країни-агресорки РФ до відповідальності, а також допомоги Україні в економічному відновленні, відбудові, захисті критичної інфраструктури.

Крім того, Люксембург чітко підтвердив підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО, а також заявив про непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Безпекова угода з Люксембургом стала 22-ю для України

Нагадаємо, що до цього дня Україна підписала 21 двосторонню безпекову угоду - з усіма країнами Великої сімки (G7), значною частиною країн Євросоюзу і окремо з самим ЄС.

У четвер, 11 липня, на полях саміту НАТО очікується підписання безпекової угоди між Україною та Румунією.