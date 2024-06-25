Чеська ініціатива: Україна отримала першу партію боєприпасів

Перша партія боєприпасів в рамках чеської ініціативи прибула в Україну, повідомив прем'єр-міністр Петр Фіала у вівторок, 25 червня, у своєму дописі у соціальній мережі X.

"Перша партія боєприпасів в рамках нашої ініціативи прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все необхідне", - написав прем'єр Чехії.

Чеська ініціатива з придбання боєприпасів для України офіційно стартувала 20 лютого 2024 року на Мюнхенській конференції з безпеки, де президент Чехії Петр Павел, який раніше був головою Військового комітету Північноатлантичного альянсу (НАТО), пояснив, що Україна терміново потребує артилерійських та інших боєприпасів, і що Чехія знає, де їх можна дістати.

"Ми змогли знайти півмільйона боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 тисяч боєприпасів калібру 122 мм", - сказав тоді Павел. Він додав, що Чеська Республіка може роздобути ці боєприпаси, але інші країни проситимуть долучитися фінансово до цієї операції.

У травні чехи анонсували, що перші 50-100 тисяч артилерійських снарядів прибудуть в Україну в червні. За їхніми словами, на сьогоднішній день вони мають близько 1,7 мільярда євро у вигляді платежів або зобов'язань від 15 країн-донорів, чого достатньо для того, щоб до кінця року доставити в Україну пів мільйона артилерійських снарядів.

Взяти участь у чеській ініціативі пообіцяли близько 20 країн, але лише п'ять з них здійснили платежі до кінця травня: Німеччина, Нідерланди, Данія, Португалія і Канада, нагадує Reuters.