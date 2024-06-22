FT: Україна через третіх осіб отримала боєприпаси із Сербії

Президент Сербії Александар Вучич підтвердив FT факт експорту боєприпасів у західні країни. Куди потім потрапляють боєприпаси, його не цікавить.

Сербія нарощує продажі боєприпасів у західні країни, які потім зміцнюють обороноздатність України. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Київ через треті сторони отримав боєприпаси із Сербії на суму близько 800 млн євро. Про це в суботу, 22 червня, повідомило британське ділове видання Financial Times .

Президент Сербії Александар Вучич назвав оцінку FT поставлених в Україну боєприпасів "загалом точною", зазначивши, що це сума не за рік, а, "можливо, за два або три роки". Водночас він наголосив, що Сербія не займає нічий бік у війні між Росією та Україною, а продаж боєприпасів - "частина економічного відродження" країни.

Контракти із західними країнами і віддалення Вучача від Путіна

"Так, ми експортуємо наші боєприпаси. Ми не можемо експортувати їх в Україну чи Росію. Але ми мали багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами та іншими. Що вони зрештою з цим зроблять - це їхня справа", - сказав Вучич Financial Times.

За словами Вучича, його робота полягає в тому, щоб забезпечити легальні продажі боєприпасів. "Я повинен піклуватися про своїх людей", - заявив він і додав, що і в Москві, і в Києві "у нас є друзі".

Як зазначає FT, Вучич чинить опір вимогам Заходу запровадити санкції проти Росії і водночас прагне "зберегти дистанцію" між собою та президентом РФ Володимиром Путіним. "Вучич не зустрічався і навіть не дзвонив Путіну протягом багатьох років", - сказало FT джерело з числа західних дипломатів.

Дотепер чимало OSINT-аналітиків вказували на широке застосування сербського озброєння й боєприпасів різних класів вояками Збройним сил України.

Нагадаємо, в травні цього року перша леді України Олена Зеленська прибула разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою до Сербії з візитом. Тоді прем'єр Сербії Мілош Вучевич після зустрічі з Кулебою висловив підтримку Україні у її війні проти Росії, хоча й не взяв зобов'язань щодо приєднання країни до санкцій проти Москви.