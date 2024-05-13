Зеленська та Кулеба прибули до Сербії з дводенним візитом

Кулеба у Белграді провів зустрічі з прем'єром та головою МЗС Сербії, а перша леді взяла участь у конференції з ментального здоров'я.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та перша леді Олена Зеленська прибули до Сербії з дводенним візитом. За словами голови МЗС України, під час зустрічі з сербським прем'єром Мілошем Вучевичем він "висловив вдячність Сербії за гуманітарну допомогу Україні".

"Ми обговорювали шляхи розширення двосторонньої торгівлі та повернення її до довоєнного рівня. У цьому контексті ми домовилися провести перше з 2013 року засідання міжурядової українсько-сербської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва", - зазначив Кулеба у дописі у соціальній мережі X у понеділок, 13 травня.

Також голова Кулеба під час візиту до Белграда обговорив з головою МЗС Сербії Марко Джуричем "шляхи розвитку двосторонньої співпраці". "Міністр Джурич висловив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Я відповів взаємністю щодо Сербії. Ми також обговорили інтеграцію обох країн до ЄС", - зазначив голова МЗС України у соцмережі X.

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Як передає Reuters, прем'єр Сербії Вучевич після зустрічі з Кулебою висловив підтримку Україні у її війні проти Росії, хоча й не взяв зобов'язань щодо приєднання країни до санкцій проти Москви. "Сербія віддана повазі до міжнародного права та територіальної цілісності держав-членів Організації Об'єднаних Націй, включаючи Україну... Ми відкриті для дружніх дискусій з усіх питань і на всіх рівнях", - зачвив Вучевич.

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Зеленська: 77 відсотків українців відчувають психічний стрес через війну

Олена Зеленська, своєю чергою, взяла участь у конференції з ментального здоров'я в Белграді, ініціатором якої виступила перша леді Сербії Тамара Вучич. За словами Зеленської, 77 відсотків українців відчувають психічний стрес через війну. "Наша робота полягає в тому, щоб створити покоління переможців не лише на полі бою... але й на полі бою для нашого власного психічного благополуччя", - заявивила вона.

На своїй офіційній сторінці в Instagram Зеленська нагадала, що з початку повномасштабного російського вторгнення Сербія прихистила 2200 українців, а "швидкі, які передала ця країна, вже третій рік рятують життя поранених у самій Україні".

Також перша леді України повідомила, що у Сербії планують створити науково-освітній центр, натомість аналогічний центр із вивчення культури й історичних традицій сербського народу має з'явитися в Україні. За її словами, це станеться завдяки угоді, яку у понеділок підписали Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Белградський університет.