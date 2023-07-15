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Знищення ГЕС: Сербія надасть Україні гуманітарну допомогу

Олександр Куницький
3 год. тому

Сербія виділяє Україні гуманітарну допомогу для подолання наслідків знищення Каховської ГЕС. Також країна готова надати тимчасовий прихисток українцям, які постраждали внаслідок затоплення на Херсонщині.

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Сербія виділила Україні гуманітарну допомогу для подолання наслідків затоплення після знищення Каховської ГЕС
Сербія виділила Україні гуманітарну допомогу для подолання наслідків затоплення після знищення Каховської ГЕСФото: Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire/picture alliance

Уряд Сербії виділив Україні гуманітарну допомогу для подолання наслідків знищення Каховської гідроелектростанції (ГЕС). Про це повідомляється на сайті сербського уряду у суботу, 15 липня.

Пакет допомоги для України включає, зокрема, товари та ліки від Республіканської дирекції товарних резервів та товари від Комісаріату у справах біженців та міграції. Також Сербія готова надати тимчасовий прихисток українцям, які постраждали внаслідок затоплення у Херсонській області.

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Крім того, сербський уряд виділив гроші для організації спортивно-реабілітаційного табору для юнацької та дитячої команд Академії футболу київського "Динамо". Белград покриє витрати на проживання, харчування, навчання та футбольні матчі.

Сербія заперечує поставки зброї Україні

Це вже не вперше Сербія надсилає гуманітарну допомогу Україні. Так, 19 січня країна оголосила про передачу енергетичного обладнання.

Водночас Белград неодноразово стикався з чутками про простачання зброї Україні. Так, в одному з оприлюднених документів розвідки США, автентичність якого не встановлена, вказано, що хоча Сербія відмовилася навчати українських військових, вона зобов'язалася надіслати або вже надала летальну допомогу Україні. Також інформація про постачання сербської зброї Україні фігурувала у російських ЗМІ. Втім, у сербському уряді цю інформацію заперечують.

Також Сербія залишається єдиною країною в Європі, яка відмовилася запровадити санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

Як повідомлялось, Каховська гідроелектростанція була зруйнована в ніч на 6 червня. За даними "Укргідноенерго", це сталося внаслідок підриву зсередини машинної зали, ГЕС зруйнована повністю і не підлягає відновленню. Київ і партнери покладають повну відповідальність за підрив на Росію, Москва це заперечує. Каховська ГЕС після окупації контролювалася російськими військами.

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