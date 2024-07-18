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25-та за ліком: Україна та Словенія уклали безпекову угоду

18 липня 2024 р.

Словенія надала Україні 13 пакетів військової допомоги і має намір зберегти цей рівень підтримки впродовж усього строку дії угоди. Окремі блоки угоди стосуються невійськової підтримки Україні, повідомили в ОПУ.

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Прапор Словенії
Словенія стала 25-ю країною, з якою Україна уклала безпекову угодуФото: Valerio Rosati/Zoonar/IMAGO

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб у четвер, 18 липня, у Великобританії підписали десятирічну угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку між країнами,повідомила пресслужба Офісу президента (ОП) України.

"Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги (з урахуванням 2024 року) і має намір зберегти такий рівень підтримки впродовж усього десятирічного строку дії угоди. Республіка Словенія також зобов’язується задовольняти нагальні потреби України для зміцнення безпекових можливостей", - йдеться у повідомленні.

Також угода передбачає, що країни співпрацюватимуть у пошуку джерел фінансування для допомоги у впровадженні проєктів української оборонної промисловості. Крім цього, Словенія сприятиме навчанню українських військових в межах місії ЄС із військової допомоги Україні (EUMAM).

"В документі чітко закріплена всебічна підтримка з боку Словенії майбутнього членства України в ЄС і НАТО", - додали в ОПУ.

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Невійськова підтримка Києва

Окремі блоки підписаної угоди стосуються невійськової підтримки. Зокрема, Словенія виділить додаткові п'ять мільйонів євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму "Зерно з України". Також документ передбачає поглиблення співпраці країн у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з організованою злочинністю, розвідки та контррозвідки, а також гуманітарного розмінування.

Нагадаємо, що раніше цього дня Україна уклала безпекову угоду з Чехією.

Наразі Україна має вже 25 двосторонніх безпекових угод: із Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією та Словенією.

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