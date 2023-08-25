Київ подякував Любляні за підтримку безпекової декларації G7
Президент України Володимир Зеленський подякував уряду Словенії за приєднання до декларації країн Великої сімки (G7) щодо гарантій безпеки для України. Слова вдячності уряду балканської країни Зеленський опублікував у п'ятницю, 25 серпня, в дописі в соціальній мережі X (раніше відомій як Twitter).
"Вдячний уряду Словенії та особисто прем'єр-міністру Роберту Голобу за приєднання до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України. Наші країни мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти", - написав Зеленський.
Уряд Словенії ще 23 серпня оголосив приєднання країни до цієї безпекової декларації для України.
"Це - свідчення нашої постійної підтримки України та солідарності з українським народом", - прокоментувала тоді цей крок офіційна Любляна.
У цій декларації, зокрема, йдеться про те, що "безпека України є невід'ємною частиною безпеки євроатлантичного регіону" і що країни-підписанти будуть підтримувати Київ у захисті від від російської агресії "стільки часу, скільки буде потрібно".
22 серпня перелік країн, котрі підтримали декларацію безпеки для України, поповнився Люксембургом і Чорногорією.
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Як повідомлялося, країни G7 - США, Канада, Японія, Великобританія, Німеччина, Франція та Італія - на саміті НАТО в Вільнюсі 12 липняузгодили рамкову декларацію, яка передбачає подальше укладення двосторонніх безпекових угод між кожним з її підписантів та Україною.
Наразі до цих зобов'язань приєдналися загалом майже 30 країн. Окрім країн G7 та Словенії, Люксембурга і Чорногорії, це: Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Нідерланди, Ісландія, Португалія, Іспанія, Греція, Румунія, Чехія, Ірландія, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Північна Македонія та Косово. Минулого тижня це пообіцяла зробити й Болгарія.
Україна вже розпочала переговори щодо двосторонніх угод зі США та Великобританією.
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Нагадаємо, 21 серпня лідери Балканських країн ухвалили на саміті в Афінах, у якому взяв участь і президент Зеленський, декларацію, в якій висловили підтримку Україні на тлі подальшої російської агресії.