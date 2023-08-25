Київ подякував Любляні за підтримку безпекової декларації G7

Днями Словенія приєдналася до безпекової декларації G7 для України. На цей крок з подякою відреагував президент Зеленський, згадавши "спільні цінності" Києва й Любляни.

Президент України Володимир Зеленський подякував уряду Словенії за приєднання до декларації країн Великої сімки (G7) щодо гарантій безпеки для України. Слова вдячності уряду балканської країни Зеленський опублікував у п'ятницю, 25 серпня, в дописі в соціальній мережі X (раніше відомій як Twitter).

"Вдячний уряду Словенії та особисто прем'єр-міністру Роберту Голобу за приєднання до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України. Наші країни мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти", - написав Зеленський.

Уряд Словенії ще 23 серпня оголосив приєднання країни до цієї безпекової декларації для України.

"Це - свідчення нашої постійної підтримки України та солідарності з українським народом", - прокоментувала тоді цей крок офіційна Любляна.

У цій декларації, зокрема, йдеться про те, що "безпека України є невід'ємною частиною безпеки євроатлантичного регіону" і що країни-підписанти будуть підтримувати Київ у захисті від від російської агресії "стільки часу, скільки буде потрібно".

22 серпня перелік країн, котрі підтримали декларацію безпеки для України, поповнився Люксембургом і Чорногорією.

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Як повідомлялося, країни G7 - США, Канада, Японія, Великобританія, Німеччина, Франція та Італія - на саміті НАТО в Вільнюсі 12 липняузгодили рамкову декларацію, яка передбачає подальше укладення двосторонніх безпекових угод між кожним з її підписантів та Україною.

Наразі до цих зобов'язань приєдналися загалом майже 30 країн. Окрім країн G7 та Словенії, Люксембурга і Чорногорії, це: Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Нідерланди, Ісландія, Португалія, Іспанія, Греція, Румунія, Чехія, Ірландія, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Північна Македонія та Косово. Минулого тижня це пообіцяла зробити й Болгарія.

Україна вже розпочала переговори щодо двосторонніх угод зі США та Великобританією.

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Нагадаємо, 21 серпня лідери Балканських країн ухвалили на саміті в Афінах, у якому взяв участь і президент Зеленський, декларацію, в якій висловили підтримку Україні на тлі подальшої російської агресії.