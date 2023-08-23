Як завдяки старанням Греції Балкани стали на бік України

На зустрічі в Афінах спочатку планували дати новий імпульс процесу розширення ЄС на Балканах. Та завдяки присутності Володимира Зеленського у центрі уваги опинилася Україна.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на зустрічі в Афінах цього тижня прагнув дати новий поштовх процесу розширення ЄС. Він запросив керівників урядів країн Західних Балкан на вечерю в Афіни для відзначення 20-ї річниці так званої "Салонікської декларації".

Албанія, Північна Македонія, Сербія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина та Косово вже 20 років перебувають у "залі очікування" на членство у ЄС. У червні 2003 року Брюссель підтвердив, що беззастережно підтримує європейський вибір західнобалканських держав. "Майбутнє балканських держав - у Європейському Союзі", - ішлося у підсумковій декларації саміту ЄС, що пройшов біля грецького порту Салоніки, який і дав назву декларації. У серпні 2023 року шість країн Західних Балкан досі в очікуванні членства, а такі країни, як Греція, намагаються ширше відкрити для них двері в ЄС, хоч і з обмеженим успіхом.

Вечеря в Афінах мала б зрушити процес з "мертвої точки". Але справжньою зіркою зустрічі у грецькій столиці став не грецький прем'єр, а український лідер Володимир Зеленський.

Довкола візиту президента України, проти якої веде війну Росія, утворилося чимало таємниць, до останньої миті було незрозуміло, чи він приїде і з якою метою. Зрештою, його присутність затьмарила інших запрошених високих гостей, включаючи голову Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і голову Європейської ради Шарля Мішеля.

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Греція навчатиме українських пілотів на F-16

З червня 2022 року Україна та сусідня Республіка Молдова також стали офіційними кандидатами на приєднання до ЄС, хоча у найближчій перспективі й їхнє членство також видається малоймовірним. Але для Зеленського, схоже, під час його візиту до Афін в центрі уваги було не "братання" з кандидатами з Балкан, а інші, більш нагальні питання.

Після зустрічі Зеленський повідомив, що грецький прем'єр Міцотакіс запропонував підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Раніше Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні дестки літаків F-16 для кращої відсічі російському вторгненню. Винищувачі F-16 вважають складними в експлуатації та важкими для навчання пілотів.

Президент України Зеленський та глава уряду Данії Фредеріксен протестували кабіну літаків F-16, які Копенгаген поставить Україні Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa/picture alliance

ВПС Греції і самі в основному використовують саме F-16. Навчання українських пілотів проходитиме в Каламаті, у сучасному тренувальному таборі, який Греція організовує спільно з Ізраїлем. Зеленський подякував Афінам за пропозицію, яку Україна охоче приймає.

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Проти "псевдоісторичного ревізіонізму"

Раніше прем'єр-міністр Греції Міцотакіс на камеру запевнив українського президента, що Афіни "за будь-яких обставин" підтримують Україну, додавши, що "українці є джерелом натхнення для всіх демократичних громадян Європи".

Міцотакіс та Зеленський під час двосторонньої зучтрічі, 21 серпня 2023 року Фото: Angelos Tzortzinis/AFP

Міцотакіс також розкритикував "псевдоісторичний ревізіонізм" - ймовірно, маючи на увазі не лише Росію, яка, за його словами, "має бути покарана міжнародним правосуддям за вчинені нею злочини", але й Туреччину, з якою Греція має суперечки щодо територій. Він також відзначив підтримку Грецією України та підкреслив, що більше половини українського зерна експортується грецькими кораблями. З іншого боку, Міцотакіс нічого не сказав про транспортування російської нафти грецькими танкерами.

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Грецькі "брати" в Маріуполі

Військова допомога Україні не дуже популярна серед грецьких громадян. Згідно з опитуваннями, явна більшість виступає за санкції проти Росії, а три чверті всіх греків також за фінансову підтримку України. Проте дві третини опитаних відкидають постачання Києву зброї.

Натомість допомогу "грецьким братам" в Одесі та Маріуполі підтримує значна частина населення. За даними грецького уряду, до вторгнення Росії в Україну в Маріуполі та у Приазов'ї проживали 100 тисяч осіб з грецьким корінням. Уряд в Афінах відчуває відповідальність і за них.

Саме тому колишній міністр закордонних справ Нікос Дендіас ще на початку війни в березні 2022 року запропонував супроводжувати колону допомоги до Маріуполя, а за місяць і сам приїхав до міста.

Евакуація пораненої з маріупольського пологового будинку, який зазнав російського нападу. 9 березня 2022 року Фото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

Оскільки Маріуполь став символом страждань українських мирних жителів, Дендіас вимагав, щоб Греція, через її "особливий інтерес до Маріуполя", була включена до майбутнього судового процесу над воєнними злочинами Росії.

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Обіцянка допомогти у відбудові Одеси

Через грецьку громаду в Україні населення самої Греції також значною мірою підтримує обіцянку Міцотакіса допомогти з відбудовою України і особливо Одеси.

Ще у початковій школі грецькі дітлахи дізнаються, що підпільна організація "Filiki Eteria" була заснована саме у цьому українському портовому місті. У 1821 році грецькі підпільники підняли повстання проти османського правління в Греції, що дало початок процесу незалежності країни на Егейському морі.

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Україна в "Афінській декларації"

На зустрічі в Афінах лідери балканських країн висловили непохитну підтримку "незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, базуючись на цінностях демократії та верховенства права проти російської агресії". Крім країн-претендентів на вступ, були присутні також і країни-члени ЄС на Балканах. Лише прем'єр-міністр Албанії Еді Рама не був запрошений через поточне напруження між Грецією та Албанією.

Групове фото учасників зустрічі в Афінах, 21 серпня 2023 року Фото: Stelios Misinas/REUTERS

Глави урядів Сербії, Молдови, Чорногорії, Греції, Румунії, Косова, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії, Болгарії, Хорватії та України підписали так звану "Афінську декларацію", згідно з якою "воєнні злочини та інші злочини не повинні залишитися безкарними". Усі відповідальні за такі злочини, як напади на мирних жителів, а також за руйнування інфраструктури, мають бути притягнуті до відповідальності, вимагають підписанти декларації.

У документі також знайшлося місце для кількох рядків на тему початкової мети зустрічі: необхідно терміново прискорити шлях країн Західних Балкан до ЄС. Проте у цьому питанні після зустрічі не помітно було жодних ознак якогось "нового імпульсу".