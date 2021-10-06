Лідери ЄС не змогли назвати дату вступу Західних Балкан до блоку

На саміті країн Європейського Союзу та Західних Балкан, що пройшов у середу, 6 жовтня, в Словенії, лідери ЄС не дійшли згоди щодо того, щоб зафіксувати конкретні строки можливого прийому до своїх лав Албанії, Боснії і Герцеговини, Косова, Північної Македонії, Сербії та Чорногорії. Натомість вони підтвердили підтримку європейської перспективи цих шести країн і наполягають, що термін вступу залежатиме від проведення реформ та досягнення відповідності стандартам Євросоюзу.

Президент Сербії Александар Вучич повідомив ЗМІ, що перед самітом Словенія запропонувала узгодити 2030 рік як термін для долучення країн Західних Балкан до Євросоюзу, однак декілька членів євроспільноти виступили проти цієї пропозиції. "У нас немає ілюзій щодо швидкого вступу до ЄС", - сказав Вучич, додавши, що це питання стало політичним, цитує агенція АР.

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Меркель вважає, що конкретні терміни вступу створять тиск

Натомість канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) підтвердила, що не підтримує ідею встановлення конкретних термінів вступу шести країн до ЄС. "Я не прагну до дедлайну, який зрештою тиснутиме на нас, незалежно від того, виконуються умови чи ні. Я думаю, важливо, щоб ми дотримувались свого слова - коли умови буде виконано, приєднання може відбутися", - сказала вона.

Серед лідерів країн ЄС досі тривають дискусії щодо перспективи розширення блоку, повідомив за підсумками саміту голова Європейської Ради Шарль Мішель. "Відверто кажучи, серед 27 (країн-членів ЄС) обговорюється наша спроможність прийняти нових членів", - цитує Мішеля Reuters. У результаті, в підсумковій декларації саміту було наголошено на необхідності зміцнення ЄС в існуючому складі та втіленні реформ країнами-кандидатами, без зазначення будь-яких термінів їхнього можливого приєднання, повідомляє dpa.

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Рух Задідних Балкан до ЄС

Нагадаємо, що країни Балканського регіону перебувають на різних етапах шляху євроінтеграції. Чорногорія та Сербія відкрили офіційні переговори про вступ багато років тому. Албанія та Північна Македонія поки очікують офіційного відкриття переговорів про вступ. Косово та Боснія і Герцеговина - лише потенційні кандидати на вступ до блоку.

Албанія та Північна Македонія виконали критерії для старту переговорів, але на них повинні погодитися всі члени Євросоюзу. Наразі Болгарія виступає проти приєднання Північної Македонії через суперечку між цими країнами щодо мови та національної ідентичності.

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Зараз ЄС складається з 27 країн-членів. Останньою, хто приєднався, була Хорватія у 2013 році.