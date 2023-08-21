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Греція підтримує вступ України до НАТО - декларація

Степан Смишляєв
1 год. тому

Афіни підтримують членство України в НАТО, утім після виконання всіх необхідних вимог, наголошується у спільній декларації, яку підписали Зеленський і Міцотакіс.

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Прапори України й НАТО
Афіни підтримують членство України в НАТО в разі виконання всіх необхідних вимогФото: Petras Malukas/AFP/Getty Images

Вступ України до Північноатлантичного альянсу (НАТО) підтримує і Греція, йдеться у двосторонній декларації, оприлюдненій в понеділок, 21 серпня. Документ підписали з українського боку президент Володимир Зеленський, який перебуває в Афінах з візитом, а з боку Греції прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, повідомляє пресслужба Зеленського.

"Грецька Республіка підтримує набуття Україною членства в НАТО, коли члени Альянсу дійдуть згоди та будуть виконані умови, як зазначено в декларації Вільнюського саміту НАТО", - наголошується в документі.

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Також Греція зобов'язалася й надалі надавати військову, технічну, оборонну та гуманітарну підтримку Україні. Крім того, Афіни запевнили в своїй готовності брати участь спільно із міжнародними організаціями, союзниками та партнерами у відновленні та відбудові України після війни.

Афіни готові підтримати Україну на шляху до НАТО

Також Міцотакіс за підсумками зустрічі з Зеленським в Афінах заявив перед журналістами, що Греція готова підтримувати Україну на шляху до повноцінного членства в Європейському Союзі й НАТО. "Так само як ми підтримали надання Україні статусу країни-кандидата у члени ЄС, я сьогодні ще раз заявляю про нашу готовність підтримати ваш європейський шлях", - сказав Міцотакіс, якого цитує "Укрінформ".

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На тлі цього Міцотакіс нагадав, що Греція нещодавно приєдналася до спільної декларації лідерів G7 щодо надання безпекових гарантій Україні. "До того ж ми з вами підписали спільну декларацію щодо євроатлантичного курсу України, що слугує ще одним доказом того, що ми - ваші прихильники й супутники", - запевнив прем'єр Греції.

Так само очільник грецького уряду зазначив, що Греція від початку повномасштабного вторгнення на практиці виявляла гуманітарну й оборонну солідарність з Україною. За його словами, це триватиме й надалі.

Нагадаємо, раніше цього дня Греція вирішила приєднатися до гурту західних країн, котрі вишколюватимуть українських пілотів для експлуатації ними винищувачів F-16 в Повітряних силах ЗСУ. Передніше Нідерланди й Данія оголосили рішення передати Україні цей тип бойових літаків.

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Греція підтримує вступ України до НАТО - декларація

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