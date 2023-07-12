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Пісторіус: Розумію розчарування Зеленського самітом НАТО

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розуміє невдоволення президента України Володимира Зеленського відсутністю запрошення країни до НАТО, але наголошує, що зобов'язання прийняти її після виконання умов є.

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Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Міністр оборони ФРН Борис ПісторіусФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) каже, що розуміє розчарування президента України Володимира Зеленського повільним процесом набуття членства в Північноатлантичному альянсі ( НАТО), але наполягає на тому, що для вступу необхідно виконати певні вимоги. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому суспільному мовнику ARD у вівторок ввечері, 11 липня.

"Я розумію незадоволення і нетерпіння. Особливо з огляду на ситуацію, в якій перебуває Україна, - я повністю співчуваю. І все ж таки: зобов'язання є. Україна стане членом НАТО, як тільки будуть виконані передумови. Це угода, яка ніколи раніше не існувала в такій чіткості", - сказав Пісторіус.

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Зеленський назвав формулювання НАТО абсурдними

Перед відкриттям саміту лідерів НАТО у Вільнюсі 11 липня Зеленський назвав проєкт рішення щодо України абсурдним - через відсутність часових рамок вступу та висування умов для запрошення. На його думку, формулювання союзників є "можливістю торгуватися членством України в НАТО у переговорах з Росією".

На самому саміті лідери погодились, що майбутнє України - в Альянсі, але не надали Україні запрошення чи графіку приєднання. Водночас  НАТО зняло вимогу щодо виконання Україною плану дій щодо членства(ПДЧ), фактично усунувши один із необхідних кроків на шляху до Альянсу. ""Ми будемо в змозі направити Україні запрошення приєднатися, коли погодяться союзники, і будуть виконані умови", - йдеться у декларації.

Зеленський не коментував фінальну декларацію саміту.

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