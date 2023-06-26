Міцотакіс вдруге став прем'єром Греції

У травні, попри перемогу на виборах, Міцотакіс віддав перевагу новому голосуванню замість пошуку союзників для коаліції. Цього разу його партія "Нова демократія" здобула абсолютну більшість голосів.

Після впевненої перемоги на повторних парламентських виборах партії "Нова демократія" її лідер Кіріакос Міцотакіс вдруге став прем'єр-міністром Греції, склавши у понеділок, 26 червня, присягу в парламенті, повідомляє агенція Reuters.

Консервативна "Нова демократія" отримала 158 місць у 300-місному парламенті за підсумками голосування 25 червня, значно випередивши результат у 48 місць лівої партії СІРІЗА, яка керувала Грецією з 2015 по 2019 роки. Таким чином партія Міцотакіса здобула абсолютну більшість у парламенті та змогла одноосібно сформувати уряд.

Міцотакіс обіцяв підвищення зарплат до середнього для ЄС рівня

"Я пообіцяв, що в цей другий термін ми здійснимо великі зміни, яких так потребує країна", - сказав Міцотакіс президентці Катерині Сакелларопулу після отримання офіційного мандату на формування уряду. Серед його перевиборчих обіцянок - покращення кредитного рейтингу Греції, створення робочих місць, підвищення зарплат до середнього для ЄС рівня і збільшення державних доходів від туризму.

За даними джерел Reuters, міністром фінансів у кабінеті Міцотакіса стане 58-річний заступник голови "Нової демократії" Костіс Хатзідакіс. Водночас міністр закордонних справ у попередньому уряді Нікос Дендіас буде призначений міністром оборони, а главою МЗС стане старший помічник Міцотакіса - Георгіос Герапетрітіс, повідомила державна телерадіокомпанія ERT.

Повторна перемога

Парламентські вибори в Греції відбулися 21 травня, на них "Нова демократія" здобула впевнену перемогу, показавши найкращий з 2007 року результат - 40,8 відсотка голосів виборців. Це дало би їй 146 депутатських місць, втім, не забезпечило абсолютної більшості. Тоді Міцотакіс відмовився шукати союзників для формування коаліційного уряду та вирішив піти на повторні вибори.