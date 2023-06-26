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ПолітикаГреція

Міцотакіс вдруге став прем'єром Греції

Анастасія Шепелева
3 год. тому

У травні, попри перемогу на виборах, Міцотакіс віддав перевагу новому голосуванню замість пошуку союзників для коаліції. Цього разу його партія "Нова демократія" здобула абсолютну більшість голосів.

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Кіріакос Міцотакіс після перемоги своєї партії
Кіріакос Міцотакіс після перемоги своєї партіїФото: Michalis Karagiannis/Eurokinissi/IMAGO

Після впевненої перемоги на повторних парламентських виборах партії "Нова демократія" її лідер Кіріакос Міцотакіс вдруге став прем'єр-міністром Греції, склавши у понеділок, 26 червня, присягу в парламенті, повідомляє агенція Reuters.

Консервативна "Нова демократія" отримала 158 місць у 300-місному парламенті за підсумками голосування 25 червня, значно випередивши результат у 48 місць лівої партії СІРІЗА, яка керувала Грецією з 2015 по 2019 роки. Таким чином партія Міцотакіса здобула абсолютну більшість у парламенті та змогла одноосібно сформувати уряд.

Міцотакіс обіцяв підвищення зарплат до середнього для ЄС рівня

"Я пообіцяв, що в цей другий термін ми здійснимо великі зміни, яких так потребує країна", - сказав Міцотакіс президентці Катерині Сакелларопулу після отримання офіційного мандату на формування уряду. Серед його перевиборчих обіцянок - покращення кредитного рейтингу Греції, створення робочих місць, підвищення зарплат до середнього для ЄС рівня і збільшення державних доходів від туризму.

За даними джерел Reuters, міністром фінансів у кабінеті Міцотакіса стане 58-річний заступник голови "Нової демократії" Костіс Хатзідакіс. Водночас міністр закордонних справ у попередньому уряді Нікос Дендіас буде призначений міністром оборони, а главою МЗС стане старший помічник Міцотакіса - Георгіос Герапетрітіс, повідомила державна телерадіокомпанія ERT.

Повторна перемога

Парламентські вибори в Греції відбулися 21 травня, на них "Нова демократія" здобула впевнену перемогу, показавши найкращий з 2007 року результат - 40,8 відсотка голосів виборців. Це дало би їй 146 депутатських місць, втім, не забезпечило абсолютної більшості. Тоді Міцотакіс відмовився шукати союзників для формування коаліційного уряду та вирішив піти на повторні вибори.

 

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