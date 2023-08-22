Люксембург і Чорногорія підтримали гарантії G7 Україні

Перелік країн, що долучилися до гарантій безпеки для України, поповнився Люксембургом і Чорногорією. Володимир Зеленський подякував їм за підтримку.

Люксембург приєднався до декларації країн-членів Великої сімки (G7) щодо довгострокового сприяння безпеці України. Про це повідомив у вівторок, 22 серпня, президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х (раніше відома як Twitter).

"Я вдячний Люксембургу за приєднання до Декларації G7 про гарантії безпеки для України. Дякую Люксембургу та його народу за непохитну підтримку України, яка ґрунтується на спільних демократичних ідеалах та спільних інтересах нашої євроатлантичної родини", - написав Зеленський.

Після зустрічі з президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем в Афінах Зеленський повідомив також, що до гарантій приєдналася й ця країна. Він подякував Чорногорії "за гуманітарну, військову та політичну підтримку".

Як повідомлялося, країни G7 - США, Канада, Японія, Великобританія, Німеччина, Франція та Італія - узгодили рамкову декларацію, яка передбачає подальше укладення двосторонніх безпекових угод між кожним з її підписантів та Україною, на саміті НАТО в Вільнюсі 12 липня.

Наразі до цих зобов'язань приєдналися близько 20 країн. Окрім Люксембурга і Чорногорії, це: Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Нідерланди, Ісландія, Португалія, Іспанія, Греція, Румунія, Чехія, Ірландія, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Північна Македонія та Косово. Минулого тижня це пообіцяла зробити й Болгарія.

Україна вже розпочала переговори щодо двосторонніх угод зі США та Великобританією.

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