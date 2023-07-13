Нідерланди долучаться до безпекових гарантій Україні від G7
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра привітав оголошені країнами Великої сімки (G7) заходи щодо довгострокового гарантування безпеки України і заявив, що країна приєднається до них. "Нідерланди приєднаються до цієї ініціативи та сприятимуть цим заходам безпеки для України у тісній координації з міжнародними партнерами", - написав він у Twitter увечері у середу, 12 липня.
Як повідомлялось, напередодні на саміті НАТО у Вільнюсі лідери країн-членів Великої сімки ухвалили спільну декларацію, якою зобов'язалися вживати всеосяжні заходи щодо довгострокового гарантування безпеки України. Вони включатимуть, зокрема, постачання сучасної військової техніки для військово-повітряних та військово-морських сил, навчання військовослужбовців Збройних сил України, передачу розвідувальної інформації та захист від кібератак. Водночас країни G7 мають намір підтримати Україну в подальшому розвитку її оборонної промисловості.
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Також план підтримки України включає заходи задля зміцнення економічної стійкості і стабільності України, зокрема шляхом реконструкції та відновлення, та технічну і фінансову підтримку для задоволення негайних потреб України, спричинених війною, розв'язаною Росією. Йдеться і про надання Україні підтримки задля реалізації реформ, необхідних на шляху до її європейської інтеграції.
Згодом країни Північної Європи теж висловили готовність підтримувати Україну у довгостроковій перспективі, спираючись на безпекові зобов’язання, надані Києву країнами-членами G7.
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