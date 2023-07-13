Нідерланди долучаться до безпекових гарантій Україні від G7

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що країна приєднається до безпекової ініціативи Великої сімки щодо України.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра привітав оголошені країнами Великої сімки (G7) заходи щодо довгострокового гарантування безпеки України і заявив, що країна приєднається до них. "Нідерланди приєднаються до цієї ініціативи та сприятимуть цим заходам безпеки для України у тісній координації з міжнародними партнерами", - написав він у Twitter увечері у середу, 12 липня.

Як повідомлялось, напередодні на саміті НАТО у Вільнюсі лідери країн-членів Великої сімки ухвалили спільну декларацію, якою зобов'язалися вживати всеосяжні заходи щодо довгострокового гарантування безпеки України. Вони включатимуть, зокрема, постачання сучасної військової техніки для військово-повітряних та військово-морських сил, навчання військовослужбовців Збройних сил України, передачу розвідувальної інформації та захист від кібератак. Водночас країни G7 мають намір підтримати Україну в подальшому розвитку її оборонної промисловості.

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Також план підтримки України включає заходи задля зміцнення економічної стійкості і стабільності України, зокрема шляхом реконструкції та відновлення, та технічну і фінансову підтримку для задоволення негайних потреб України, спричинених війною, розв'язаною Росією. Йдеться і про надання Україні підтримки задля реалізації реформ, необхідних на шляху до її європейської інтеграції.

Згодом країни Північної Європи теж висловили готовність підтримувати Україну у довгостроковій перспективі, спираючись на безпекові зобов’язання, надані Києву країнами-членами G7.

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