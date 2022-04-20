У Маріуполі загинула 91-річна Ванда Об'єдкова, яка пережила німецьку окупацію 1942 року

У Маріуполі загинула 91-річна Ванда Об'єдкова, яка пережила німецьку окупацію міста під час Другої світової війни, повідомив музей "Аушвіц-Біркенау" із посиланням на ізраїльський інтернет-портал chabad.org.

"У віці 10 років Ванда Семенівна Об'єдкова пережила німецьку окупацію, ховаючись у підвалі в Маріуполі. Через 81 рік вона померла у підвалі у тому самому місті, ставши жертвою жахливої ​​війни Росії", - написав музей у своєму Twitter.

У підвалі свого будинку, де Об'єдкова ховалася від бомбардувань, вона страждала від холоду та нестачі води та їжі, розповіла виданню її донька Лариса. Об'єдкова померла 4 квітня, чоловік доньки поховав її у громадському парку Маріуполя, після чого родина змогла залишити місто. "Не було ні води, ні електрики, ні тепла, було нестерпно холодно. Ми жили, як тварини", - розповіла донька Ванди.

Життя в окупації 1942 року

Ванда Об'єдкова народилася у Маріуполі 8 грудня 1930 року. Їй було 10 років, коли в жовтні 1941 року до міста увійшли частини Вермахту і почалися облави на євреїв, що жили в місті. Після арешту матері Ванда змогла сховатись у підвалі будинку. "Вона не могла кричати, саме це її і врятувало", - розповіла Лариса.

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Мати Ванди розстріляли на околиці Маріуполя разом з іншими євреями міста - за різними оцінками, тоді було вбито від 9 до 16 тисяч євреїв. Ванда залишалася в Маріуполі до визволення міста у 1943 році.

У 1998 році Об'єдкова розповіла про своє життя та досвід Голокосту фонду USC Shoah. "У нас удома була касета з її інтерв'ю, - розповідає Лариса, - Але це все згоріло разом із нашим будинком".