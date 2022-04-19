Завод "Азовсталь" в Маріуполі майже знищений - полк "Азов"

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україніза першу половину вівторка, 19 квітня.

На цій сторінці DW стежить (оновлюється) за подіями другої половини понеділка (час київський).

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Маріупольський завод "Азовсталь" "розбомблений та знищений практично повністю", повідомив у коментарі Радіо Свобода заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар, який бере участь в обороні Маріуполя. "Обстановка важка, щодня на територію заводу "Азовсталь" та по Маріуполю скидають надпотужні бомби", - сказав він. За його словами, на завод росіяни скидають "надпотужні бомби", тоді як під завалами перебуває "дуже багато людей". "Азовсталь" займає велику територію Маріуполя та має розгалужену мережу підземних споруд.

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19 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло троє людей: у Краматорську, Авдіївці та Благодатному, повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його інформацією, поранення одержали п'ять цивільних, у тому числі одна дитина. Зокрема, голова ОВА повідомив про ракетний удар по Краматорську.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити місцева влада не має можливості. "На Донеччині тривають запеклі бої, ворог намагається атакувати на півночі - з Луганського і Харківського напрямків", - також повідомив Кириленко у своєму Facebook.

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У Пентагоні вважають бойові дії, що розгорнулися в ніч на 19 квітня на сході України, лише підготовкою до більш масштабного наступу. Росія продовжує нарощувати свої підрозділи для цієї мети, сказав в інтерв'ю агенції Reuters високопосадовець міноборони США, який побажав залишитися невідомим. За його словами, у найближчу добу очікується близько семи вантажних авіарейсів із США, які доставлять зброю до Європи для України.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина вивчає список зброї, запит на яку надала Україна, та планує "з'ясувати, що можна поставити швидко". "Списки включають протитанкову зброю та зброю повітряної оборони", - сказав Шольц у Берліні за підсумками відеоконференції з президентом США Джо Байденом та іншими лідерами країн G7. Він додав, що для придбання цих озброєнь Україні будуть надані кошти.

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Україна відновила контроль над Мар'їнокою на Донецькому напрямку, війська РФ відступили на раніше зайняті позиції під Ізюмом на Слобожанському напрямку і не припиняють обстрілів населених пунктів задля виходу на межу Херсонської області на Південнобузькому напрямку. Також збройні сили РФ й надалі використовують аеродромну мережу на території Білорусі з метою завдання авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на території України. Такими є основні дані вечірнього зведення генерального штабу ЗС України, оприлюднені у Facebook.

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Румунія передасть Україні озброєння із резервів установ системи національної оборони, повідомляє Romania libera.

"Це рішення стане можливим завдяки поправці до румунського законодавства. У зв'язку з цим Міноборони розробило надзвичайну постанову", - цитує "Інтерфакс-Україна". Як зазначено, найімовірніше, Україні буде запропоновано зброю виробництва колишнього СРСР, якою українські військові вміють користуватися.

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Російські військові скинули потужну авіабомбу на лікарню в районі "Азовсталі" у Маріуполі. Про це повідомив народний депутат Сергій Тарута. За інформацією, під завалами знаходиться "близько 300 людей - у тому числі діти". Тарута додав, що в уцілілій частині лікарні перебували поранені захисники і ховалися місцеві мешканці з дітьми, "тому що у знищеному місті ховатись більше ніде".

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Росія оголосила персонами нон грата 14 співробітників посольства Нідерландів у Москві та одного співробітника генерального консульства Нідерландів у Санкт-Петербурзі у відповідь на висилку 18 російських дипломатів, повідомляє МЗС Росії. Крім того, до МЗС у Москві викликали посла Бельгії в РФ, якому також вручили ноту про оголошення персонами нон грата неназваної кількості бельгійських дипломатів.

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Німецька компанія Henkel оголосила про припинення діяльності у РФ на тлі продовження війни в Україні. Компанія нагадала, що раніше зупинила інвестувати в РФ та замовляти рекламу. Процес припинення діяльності у РФ потребує часу для реалізації, тож поки він триватиме, усі 2500 співробітників Henkel у Росії продовжать працювати і отримувати зарплату, зазначили в компанії. "Наш пріоритет - робити все можливе, щоб підтримати наших колег в Україні", - наголосив генеральний директор Henkel Карстен Кнобель (Carsten Knobel). На підприємствах компанії у РФ вироблялися побутові товари, як-от марок Schwarzkopf, Persil, Somat, Taft, "Момент", "Пемолюкс". Henkel був присутній на російському ринку з 1992 року.

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) значно знизив прогноз зростання світової економіки через війну в Україні. Згідно з новими підрахунками, у 2022 році він становитиме лише 3,6 відсотка, що на 0,8 процентних пункти менше, ніж прогнозував МВФ у січні.

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У Київській області у результаті російської агресії загинуло вже більше однієї тисячі цивільних осіб. Про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, цитує його Facebook обласної поліції. За його словами, ця цифра включає не лише вбивства, а і смерті через замінування території. За квітень 2022 року поліція зареєструвала 12 випадків, коли місцеві жителі зачепили розтяжки, серед них є загиблі та поранені.

П'ятий обмін полоненими

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У результаті чергового обміну полоненими 19 квітня додому повертаються 76 громадян України, повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Ми обміняли 60 військовослужбовців, з них десять офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб. Це був п'ятий обмін полоненими", - написала вона у Telegram.

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У Харкові обстріляли житлові райони міста, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Facebook. За попередніми даними місцевої влади, вже 21 людина поранена, троє загинули. Обстрілів зазнали Київський, Індустріальний, Дергачівський та Чугуївський райони.

"Росіяни використовують реактивні системи залпового вогню з відстані 35-40 км", - зазначив Синєгубов. Він закликав жителів міста максимально перебувати в укриттях та без нагальної потреби не виходити на вулицю. "Не створюйте черг, не збирайтеся великими групами людей, зараз це дуже небезпечно", - написав керівник ОВА.

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"Людожерськими вчинками" в Ірпені, Бучі та інших населених пунктах назвав дії російських військових очільник Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов. Він повідомив, що слідчі ДБР оглянули тільки в Ірпені близько 700 гектарів площі міста і встановили використання російськими військовими заборонених Женевською конвенцією боєприпасів, як-от аеробалістичної ракети "Іскандер-М", артилерійських шрапнельних снарядів тощо. Слідчі зафіксували дані про необґрунтовану жорстокість та масове винищення населення. З-поміж іншого слідчими ДБР виявлено 13 поховань містян, ідеться на сайті ДБР.

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Цьогоріч християни східного обряду в Україні зможуть долучитися до Великодніх служб дистанційно. Міністерство культури та інформаційної політики України повідомляє про трансляції богослужінь 23-24 квітня.

Пряма трансляція нічного богослужіння Православної Церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві розпочнеться о 23:30 у суботу, 23 квітня, в національному марафоні єдиних новин та на суспільному телеканалі UA: КУЛЬТУРА.

Богослужіння Української Греко-Католицької Церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві транслюватимуть на тих самих платформах з 7:30 до 11:30 у неділю. Міністерство культури та інформаційної політики закликає вірян приєднатися дистанційно до Великодніх служб, наголошуючи на обмеженнях воєнного стану, зокрема правилах комендантської години.

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Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила 147 нападів на медичні об'єкти з початку війни. Внаслідок них 73 людини загинули та 53 отримали поранення. Гендиректор організації Тедрос Аданом Гебреєсус вкотре закликав Росію припинити війну.

За даними МОЗ України від 14 квітня, з моменту повномасштабного російського вторгнення пошкоджено 324 лікарні, з яких 24 - знищено вщент.

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Президент України Володимир Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні. Відповідний законопроєкт було сьогодні зареєстровано у Верховній Раді. Наразі він діє до 25 квітня.

Україна запровадила воєнний стан на місяць 24 лютого, після повномасштабного вторгнення РФ. Після цього його продовжили ще на 30 днів.

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