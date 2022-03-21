Унаслідок війни знищено 30 відсотків української інфраструктури - міністр

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину понеділка, 18 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями вівторка, 19 квітня (час київський).

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Унаслідок війни Росії проти України знищено 30 відсотків української інфраструктури. Про це розповів профільний міністр Олександр Кубраков у коментарі інформагенції Reuters. За даними очільника відомства, розпочата в лютому війна Росії проти України зачепила "20-30 відсотків усієї інфраструктури з різним ступенем пошкодження та різними рівнями руйнування". Зокрема, було зруйновано або пошкоджено понад 300 мостів на національних дорогах, а загальна протяжність дорожнього полотна, що потребує ремонту або відновлення, становить понад вісім тисяч кілометрів. Крім того, підірвані також десятки залізничних мостів, додав урядовець. Кубраков оцінює нинішні загальні інфраструктурні збитки в 100 мільярдів доларів США.

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Президент США Джо Байден наразі не планує візиту до України, попри заклик українського лідера Володимира Зеленського. "Планів на візит президента немає. Ми не вкажемо ні тут, ні деінде в уряді, чи поїде хтось, хто саме і коли з причин безпеки", - заявила на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі.

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Міністерка фінансів США Джанет Єллен не візьме участі у заходах "Великої двадцятки" (G20), на яких будуть присутні представники Росії, заявила під час брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі. Раніше агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що очільниця американського мінфіну пропустить деякі засідання та зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків країн G20, у яких візьмуть участь російські офіційні особи. За даними Reuters, у заходах G20 в онлайн-режимі може взяти участь міністр фінансів Росії Антон Силуанов.

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У Пентагоні спростовують твердження провладних російських ЗМІ про збитий український військово-транспортний літак в районі Одеси із великою партію озброєння для України від західних країн. На прохання прокоментувати повідомлення про збиття літака зі зброєю від Заходу, неназваний високопосадовець міністерства оборони США на закритому брифінгу 18 квітня у Вашингтоні сказав: "Я не бачив повідомлень, які вказують на те, що західна зброя була збита росіянами. Мені нічого не відомо щодо цього і я нічого не бачив з цього приводу. Немає жодних ознак того, що вони (росіяни - Ред.) завдали удару по вмісту допомоги", - сказав посадовець, якого цитує "Радіо Свобода".

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ООН пропонує Росії та Україні зустріч із гуманітарних питань

Заступник генсека ООН з гуманітарних питань та Координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс повідомив, що запропонував Росії та Україні провести зустріч у віртуальному чи реальному форматі для обговорення гуманітарних питань. Серед можливих тем для перемовин він назвав припинення вогню, гуманітарні коридори та гуманітарні пріоритети. За його словами, Київ уже погодився із його пропозицією. Гріффітс повідомив, що планує знову відвідати Москву, щоб продовжити обговорення ситуації в Україні з владою РФ.

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Європейський Союз засудив "невибіркових обстрілів" цивільного населення, які скоюють російські війська в Україні. "ЄС засуджує невибіркові та незаконні обстріли цивільних осіб та цивільної інфраструктури збройними силами РФ", - заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

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Під час окупації російськими військами міста Буча в Київській області там був убитий кожен п'ятий житель, що залишився в місті, повідомив в інтерв'ю Дмитру Гордону мер Бучі Анатолій Федорук. За словами міського голови, до початку війни в Бучі жило 53 тисячі осіб, з них в окупації опинилися близько 3000 жителів. За останніми даними, наведеними Федоруком, кількість жертв перевищила 400 людей. За його оцінкою, було вбито кожного п'ятого жителя міста, що залишився в ньому після початку війни. "Наразі це мертве місто", - сказав Федорук. У 80 відсотках випадків причиною смерті стали снаряди або уламки, що не розірвалися, а кульові поранення, додав він.

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країні не потрібний російський газ, тоді коли інші європейські країни залежать від нього. В ефірі телеканалу "France 5" він повідомив, що Франція має намір "просувати" санкції проти російського газу, оскільки їй "він не потрібен". При цьому він зазначив, що "загалом Європа залежить від російського газу". Макрон також виступив за запровадження санкцій проти інших копалин енергоресурсів із РФ. Французький лідер додав, що 19 квітня обговорить із європейськими лідерами та президентом США Джо Байденом санкції проти Росії.

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Громадянам України, які хочуть перетнути державний кордон, подовжили можливість зробити це за внутрішнім паспортом, повідомляється на Facebook-сторінці Держприкордонслужби. "Можливість перетину кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено. Таке рішення ухвалено з огляду на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт)", - йдеться в повідомленні.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські ракетні удари по Україні є стратегічним безглуздям і призведуть лише до ракетної самодемілітаризації РФ. За словами глави української держави, російська армія не зменшує темпів у використанні ракет проти України, "хоча вже мала б усвідомити, що їй буде вкрай складно відновити ракетний запас в умовах навіть чинних санкцій". "Без імпорту вони не можуть навіть це. А коли будуть закриті ще й всі лазівки, які використовуються для обходу санкцій та коли будуть введені ще жорсткіші санкційні обмеження, відновлення ракетного потенціалу Росії буде нереалістичним. Тобто російські ракетні удари призводять лише до одного: ракетної самодемілітаризації Російської Федерації", - заявив Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні. "Жоден із ракетних ударів не змінив для Росії ситуацію якось принципово. Та якщо оцінювати їх усі разом, то висновок буде таким - це стратегічна безглуздість", - зазначив президент. На думку Зеленського, ранкові російські ракетні удари по Львову, Дніпропетровщині та будь-яких інших містах України означатимуть лише те, що Україна, весь світ та історія заберуть у Росії значно більше, ніж її удари по Україні.

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