ЄС засудив російські "невибіркові обстріли" мирних жителів України

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Жодна частина України "не уникла безглуздого нападу Кремля", заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Він пообіцяв покарати винних у воєнних злочинах.
Європейський Союз виступив із осудом "невибіркових обстрілів" цивільного населення, які скоюють російські війська в Україні. "ЄС засуджує невибіркові та незаконні обстріли цивільних осіб та цивільної інфраструктури збройними силами РФ", - заявив у понеділок, 18 квітня, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Боррель вказав на "особливо масовані удари" на сході та півдні України, а також згадав поточний наступ на Харків, друге за величиною українське місто. "Удари по Львову та інших містах на заході України свідчать, що жодна частина країни не уникла безглуздого нападу Кремля", - йдеться у його заяві.
Читайте також: Щоденник війни. Скляні стіни наших і ваших міст
Глава дипломатії ЄС висловив підтримку роботі Міжнародного кримінального суду (МКС), який займається розслідуванням можливих воєнних злочинів у ході війни в Україні, та заходів, які вживаються для притягнення до відповідальності винних у порушеннях прав людини та міжнародного гуманітарного права. "Воєнні злочини не можуть залишатися безкарними", - наголосив Боррель.
Читайте також: Прокурор Міжнародного кримінального суду: Україна - місце злочину