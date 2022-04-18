ЄС засудив російські "невибіркові обстріли" мирних жителів України

Європейський Союз виступив із осудом "невибіркових обстрілів" цивільного населення, які скоюють російські війська в Україні. "ЄС засуджує невибіркові та незаконні обстріли цивільних осіб та цивільної інфраструктури збройними силами РФ", - заявив у понеділок, 18 квітня, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Боррель вказав на "особливо масовані удари" на сході та півдні України, а також згадав поточний наступ на Харків, друге за величиною українське місто. "Удари по Львову та інших містах на заході України свідчать, що жодна частина країни не уникла безглуздого нападу Кремля", - йдеться у його заяві.

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Глава дипломатії ЄС висловив підтримку роботі Міжнародного кримінального суду (МКС), який займається розслідуванням можливих воєнних злочинів у ході війни в Україні, та заходів, які вживаються для притягнення до відповідальності винних у порушеннях прав людини та міжнародного гуманітарного права. "Воєнні злочини не можуть залишатися безкарними", - наголосив Боррель.

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