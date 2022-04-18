 ЄС засудив російські ″невибіркові обстріли″ мирних жителів України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2022

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Новини

ЄС засудив російські "невибіркові обстріли" мирних жителів України

Жодна частина України "не уникла безглуздого нападу Кремля", заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Він пообіцяв покарати винних у воєнних злочинах.

Наслідки ракетного обстрілу Львову росіянами

Будівля у Львові, зруйнована внаслідок обстрілу російськими ракетами, 18 квітня 2022 року

Європейський Союз виступив із осудом "невибіркових обстрілів" цивільного населення, які скоюють російські війська в Україні. "ЄС засуджує невибіркові та незаконні обстріли цивільних осіб та цивільної інфраструктури збройними силами РФ", - заявив у понеділок, 18 квітня, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Боррель вказав на "особливо масовані удари" на сході та півдні України, а також згадав поточний наступ на Харків, друге за величиною українське місто. "Удари по Львову та інших містах на заході України свідчать, що жодна частина країни не уникла безглуздого нападу Кремля", - йдеться у його заяві.

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Глава дипломатії ЄС висловив підтримку роботі Міжнародного кримінального суду (МКС), який займається розслідуванням можливих воєнних злочинів у ході війни в Україні, та заходів, які вживаються для притягнення до відповідальності винних у порушеннях прав людини та міжнародного гуманітарного права. "Воєнні злочини не можуть залишатися безкарними", - наголосив Боррель.

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