РФ погрожує нарощуванням ударів по Києву у відповідь на "атаки чи диверсії"

Міністерство оборони Росії погрожує нарощуванням ударів по Києву у відповідь на "атаки чи диверсії" в РФ. Про це заявив речник російського міністерства оборони Ігор Конашенков на брифінгу в п'ятницю, 15 квітня.

Він стверджує, що в ніч на п'ятницю ракетами великої дальності морського базування "Калібр" РФ нанесла удар по військовому об'єкту на околицях Києва, а саме по Жулянському машинобудівному заводу "Візар" у Вишневому. В результаті удару, за його словами, нібито були знищені цехи з виробництва і ремонту зенітних ракетних комплексів і протикорабельних ракет.

У ніч на 15 квітня на території всієї України була оголошена повітряна тривога. Місцеві жителі кажуть, що в Києві було чутно вибухи. Українська влада офіційно не повідомляла про удари по Київщині. Водночас державне інформаційне агентство "Укрінформ" із посиланням на обласну військову адміністрацію пише, що звуки вибухів чули у Васильківській громаді на Київщині, але за попередніми даними - це робота протиповітряної оборони.

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Вибухи на території РФ та знищена "Москва"

У міноборони РФ не уточнили, які саме диверсії чи провокації України мають на увазі, погрожуючи ударами по Києву.

Російський крейсер "Москва", який затонув 14 квітня

Напередодні, 14 квітня, Росія визнала, що флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва" затонув через "пошкодження корпусу, отримані під час пожежі від детонації боєзапасу". Раніше оперативне командування "Південь" Збройних сил України повідомило, що крейсер "Москва" вразила протикорабельна ракета "Нептун".

Також 14 квітня російські ЗМІ повідомили про обстріл селища Климово в Брянській області РФ, у результаті чого нібито постраждали семеро жителів. Російська влада звинуватила в інциденті Україну. Водночас Служба безпеки України, посилаючись на перехоплення телефонних розмов російських військових, стверджує, що РФ сама обстріляла селище.

1 квітня Росія звинуватила Україну в масштабній пожежі на нафтобазі у російському місті Бєлгород, розташованому неподалік українського кордону. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що "пожежа спалахнула внаслідок авіаудару з двох вертольотів Збройних сил України, котрі зайшли на територію Росії на низькій висоті".

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