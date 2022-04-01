РФ звинувачує Україну в авіаударі по нафтобазі в російському Бєлгороді

Росія звинуватила Україну в масштабній пожежі, яка спалахнула зранку в п'ятницю, 1 квітня, на нафтобазі у російському місті Бєлгород, розташованому неподалік українського кордону.

Російські ЗМІ публікують фото й відео начебто з місця події та пишуть про двох постраждалих працівників. За їхніми даними, палають вісім резервуарів із паливом об'ємом по дві тисячі метрів кубічних кожен. За інформацією екстрених служб, існує загроза перекидання пожежі ще на вісім резервуарів.

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що "пожежа спалахнула внаслідок авіаудару з двох вертольотів Збройних сил України, котрі зайшли на територію Росії на низькій висоті". Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив російським журналістам, що пожежа на нафтобазі "не сприяє створенню комфортних умов для продовження перемовин" про завершення війни в Україні.

Українська сторона поки не коментувала цю новину.

23 березня Гладков заявив, що на території Бєлгородської області вибухнув снаряд, випущений з території України. 29 березня російські ЗМІ заявляли про вибухи на складі боєприпасів у військовому містечку в Бєлгородській області РФ. Попередньою причиною вибухів місцева влада назвала пожежу через людський фактор.