Данілов заперечив причетність ЗСУ до вибухів на нафтобазі у Бєлгороді

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Україна не причетна до вибухів на нафтобазі російського міста Бєлгород. Він стверджує, що це стало наслідком того, що "суспільство в Російській Федерації починає дещо розуміти" і що в РФ "протиріччя накопичуються".

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"Вони чомусь кажуть, що це зробили ми. Насправді, це зовсім не відповідає дійсності. Ми це не коментуємо", - заявив Данілов у п'ятницю, 1 квітня, в ефірі національного телемарафону. Він додав, що росіяни "мають розуміти, що це може бути по всій території РФ". "Ми до них не приходили, ми не йшли до них з війною", - зауважив секретар РНБО.

У міноборони РФ у п'ятницю заявили, що нафтобазf у Бєлгороді загорілась внаслідок ударів, завданих двома вертольотами Мі-24 Збройних сил України, що летіли на дуже малій висоті. Пожежу тим часом вже ліквідовано. Обставини надзвичайної події розслідуватиме Слідчий комітет РФ.

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Раніше у міноборони України заявили, що Україна не несе відповідальності за всі катастрофи чи події, що відбуваються на території РФ, зокрема щодо пожежі на нафтобазі у Бєлгороді.