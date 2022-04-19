ООН: майже третина земель в Україні непридатні для посівної

До 30 відсотків земель сільськогосподарського призначення в Україні цього року не засіватимуть для вирощування пшениці, ячменю, соняшника та кукурудзи через війну. Про це у понеділок, 18 квітня, повідомили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань (OCHA).

"Бойові дії, що тривають, можуть спричинити глобальну продовольчу кризу", оскільки 36 з 55 країн, що вже живуть в умовах продовольчої кризи, залежать від експорту з України та Росії, зазначили в управлінні ООН.

Раніше там нагадали, що Росія та Україна виробляли близько 30 відсотків від світового обсягу пшениці та ячменю, п'яту частину кукурудзи та понад половину соняшникової олії. На ці дві країни припадає більше третини запасів пшениці, яку імпортують 45 африканських та найменш розвинених країн світу, зазначили у відомстві.

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Рекордні ціни на продовольчі товари

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), станом на 8 квітня ціни на продовольчі товари були на 34 відсотка вищі, ніж за аналогічний період торік. Йшлося про рекордні показники з моменту початку ведення FAO такої статистики.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 14 квітня констатував, що внаслідок війни в Україні до 1,7 мільярда людей, що більше однієї п'ятої населення планети, можуть опинитися у ситуації, в якій вони зіткнуться зі "злиднями та голодом".

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Зеленський: Україні продовольства вистачить

Нагадаємо, під час "Doha Forum 2022" 26 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що проблеми з експортом сільськогосподарської продукції з країни вдарять по багатьох регіонах світу.

За його словами, самій Україні продовольства вистачить, але відсутність експорту вдарить по багатьох народах, а також може спровокувати "цінові шоки".

"І не можна застрахуватися, якщо їжі не вистачатиме просто фізично", - додав він.