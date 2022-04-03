Знову війна: втеча з України до ФРН євреїв, які пережили Голокост

Вони взяли з собою лише те, що здатні були нести: невелику валізу, подорожню сумку, фотографії, адресну книгу та мобільний телефон. А також цілий букет спогадів про пережите за їхнє довге життя. Повністю виснажені три літні жінки виходять із великого лікарняного автобуса, що належить Червоному Хресту. А одну з жінок виносять на ношах санітари.

Єврейок з України, які пережили Голокост, зустрічає керівник будинку для літніх людей у Берліні Томас Бельке (Thomas Böhlke). Це відбувається без урочистостей та зайвого галасу, "оскільки зараз усі просто виснажені", каже Бельке. Адже три літніх жінки за останні три дні подолали дуже складний шлях, на якому постійно виникали якісь перешкоди. Це була одіссея з метою вижити та подолати травму другої війни, яка прийшла у їхнє життя. Їхній новий тимчасовий дім - притулок Erfülltes Leben (з нім. - "Сповнене життя") у Берліні. Сповнене життя!

Томас Бельке (праворуч) нині займається необхідним оформленням евакуйованих з України жінок

Лілія Ваксман одразу ж зателефонувала своєму онуку, який вже кілька місяців живе та працює в Берліні. Він мерщій приїхав до притулку, щоб обійняти бабусю. "Я так тебе люблю", - ніжно промовила Лілія Ваксман своєму онуку Дену. В обох під час розмови в очах стояли сльози. 82-річну пані Ваксман, яка пережила Голокост, було евакуйовано з Дніпра. Коли вона була дитиною, їй довелося пережити війну, переслідування та втечу. І зараз знову в її життя прийшла війна.

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"Я просто шокована тим, що зараз відбувається в Україні. Я просто не можу повірити у те, що зараз знову відбувається те ж саме, що й колись, тоді, коли я була дитиною", - каже жінка.

Як у часи Другої світової - Лілія Ваксман (у центрі) ще кілька днів тому сиділа у бомбосховищі у Дніпрі

Також для 90-річної колишньої лікарки Алли Сенельникової з Харкова є шоком та травмою те, що війна знову так брутально увірвалася в її життя. Це, за її словами, є "катастрофою". "Я насправді жалкую, що я до цього дожила, оскільки мені доводиться вдруге переживати усі ці воєнні дії", - бідкається жінка.

Мета - хоч якось вижити

Під час війни в Україні банальне виживання для людей літнього віку стає дедалі складнішим завданням. Вони більше не можуть самі собі допомогти, адже почасти бракує найнеобхіднішого для виживання - води та їжі. Часто у районах, де точаться бойові дії, житлові квартали лишаються без струму та водопостачання. Не кажучи вже про те, що через постійні обстріли з боку російських військ, зокрема й житлових кварталів, родичі або доглядальники не мають більше змоги приїхати до літніх людей, які потребують допомоги.

У цій ситуації єврейські благодійні організації, зокрема Jewish Claims Conference та Центральна благодійна організація євреїв у Німеччині, хотіли якомога швидше допомогти залишити країну українським євреям, які пережили Голокост. Ця евакуація, до організації якої долучилися німецькі міністерства, інші органи влади та гуманітарні організації, розпочалася лише кілька днів тому. "До сьогодні було евакуйовано близько 30 осіб, ще 20 осіб - у процесі евакуації, тобто загалом йдеться про евакуацію 50 осіб, яку ми зараз здійснюємо", - повідомив у коментарі DW директор Центральної благодійної організації євреїв Арон Шустер (Aron Schuster), який опікується координацією цього процесу.

Для Арона Шустера евакуація свідків Голокосту з України є гуманітарним обов'язком

За словами Шустера, загалом у списку для евакуації - близько 400 осіб, які потребують догляду. Якщо вони погодяться, їм спробують надати усю необхідну допомогу і підтримку. Загалом в Україні нині живе близько 10 тисяч осіб, які пережили Голокост, й багато з них пережили жахіття концтаборів, додає Шустер.

Втеча до країни, яка була відповідальна за Голокост

Для людей, які свого часу змогли пережити Голокост, нинішня ситуація може виглядати абсурдною, адже вони змушені були зараз рятуватися втечею від війни, яку розпочала російська сторона, президент Росії Володимир Путін. Але ж саме росіяни були також серед "визволителів" у часи Другої світової війни. А евакуюватися ці люди мали зараз до Німеччини, яка розв'язала ту війну і яка відповідальна за безпрецедентні страждання, завдані багатьом країнам та їхнім жителям. Адольф Гітлер хотів знищити єврейське життя та культуру і наказав систематично вбити шість мільйонів євреїв.

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Врятовані з України зараз просто раді, що перебувають у безпеці, каже Лариса Щербина. Вона кілька днів тому прибула до Берліна разом зі своєю матір'ю, яка хвора на деменцію, та сином. За її словами, і у нацистській Німеччині "були люди, які переховували євреїв й тим самим ризикували власним життям". "У Німеччині у часи нацизму були не лише одні фашисти", - переконана жінка.

Лариса Щербина (праворуч) готова до того, що їй разом з мамою та сином доведеться надовше затриматися у ФРН

Для декого зі свідків Голокосту приїзд до країни, яка несе відповідальність на ті злодіяння, є "особливим викликом", погоджується Арон Шустер. А втім, більшість з них, через нинішню ситуацію в Україні, просто вдячні за таку можливість.

Вісьмох осіб, що пережили Голокост, та кількох членів їхніх сімей, прийняли у притулку Erfülltes Leben у Берліні. Його керівник Томас Бельке каже, що вільних місць у ньому насправді більше не залишилося. "Але ми якось розмістимо ще більше людей, це є нашим історичним обов'язком", - каже він. Врятовані з України не хочуть залишатися в Німеччині надовго, більшість з них хочуть повернутися на батьківщину, до України. Але що залишиться від їхньої батьківщини після того, як її так несамовито знищують солдати Путіна?

За словами Алли Сенельникової з Харкова, зараз вона просто радіє з того, що її "так по-людськи прийняли" у Німеччині. Це можуть підтвердити й інші евакуйовані, які вдруге у своєму житті вирвалися з пекла війни.

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