 SIPRI: Перед нападом на Україну РФ нарощувала оборонні витрати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2022

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Новини

SIPRI: Перед нападом на Україну РФ нарощувала оборонні витрати

61-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 25 квітня.

Російські зенітні керовані ракети класу земля-повітря

Російські зенітні керовані ракети класу "земля-повітря"

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку 24 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями понеділка, 25 квітня (час київський).

++05.30++

На тлі нарощування військ біля кордонів з Україною у період перед вторгненням Росія інвестувала у свої збройні сили більше грошей, ніж раніше. Оборонні витрати Росії в 2021 році зросли на 2,9 відсотка у порівнянні з попереднім роком і становили 65,9 мільярда доларів (близько 60 мільярдів євро). Про це йдеться у доповіді, опублікованій Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження проблем миру (SIPRI). Таким чином, у 2021 році Росія витратила на військові потреби 4,1 відсотка свого ВВП, що значно більше ніж, наприклад, у Німеччині.

++05.10++

Головне управління МНС Росії у Брянській області повідомило про пожежу на території нафтобази у Фокінському районі Брянська. "О 02:00 год 25.04.2022 до оперативної чергової зміни Головного управління МНС Росії по Брянській області надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м.о. Брянськ, Фокинський район, пр. Московський. До місця виклику направлені пожежно-рятувальні розрахунки за підвищеним рангом (номеру) пожежі. Після прибуття встановлено, що відбувається горіння на території нафтобази", - йдеться у повідомленні на сайті управління, цитує "Інтерфакс". У повідомленні також зазначено, що "подальша інформація уточнюється".

++04.45++

Росія планує інсценований "референдум" у захопленому її військами Херсоні. Про це йдеться у новому зведенні міністерства оборони Великобританії. За даними відомства, Херсон є ключовим для виконання мети Росії щодо створення сухопутного мосту в анексований Крим та домінування на півдні України.

++04.20++

Європейський Союз готує "розумні санкції" щодо імпорту російської нафти, покликані мінімізувати збитки для економіки ЄС, заявив віцеголова Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс у розмові з газетою The Times. "Ми працюємо над шостим пакетом санкцій, і одне з питань, яке ми розглядаємо, - це та чи інша форма нафтового ембарго. При запровадженні санкцій нам слід робити це таким чином, щоб максимально посилити тиск на Росію, мінімізуючи при цьому побічні збитки для себе ", - наголосив Домбровскіс.

++03.45++

"Іскандер-М" стоїть за 60 км від кордону з Україною - МОУ 

Іскандер-М

"Іскандер-М"

Росія розгорнула балістичний оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М" за 60 кілометрів від кордону з Україною, повідомляє українське міністерство оборони у Facebook. Інформація про це була поширена напередодні, однак досі її підтвердження з незалежних джерел немає. Генштаб повідомляв, що комплекс установлений на слобожанському напрямку. За відкритими даними, максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з "Іскандер-М" не менше 500 кілометрів і може сягати 700 кілометрів. 

++03.20++

Російські військові на Харківщині вивезли один із заводів на територію РФ, а у приміщеннях облаштували катівню для мешканців. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ефірі телемарафону. "У приміщеннях заводу влаштували в'язницю, справжній концтабір, де людей наражають на певні тортури, змушують співпрацювати, ставати до лав збройних сил Росії", - цитує Синєгубова "Укрінформ". За його інформацією, "концтабір облаштували у приміщення одного із заводів у Вовчанську". Синєгубов додав, що такі дії "противник здійснював і в окупованому Ізюмі для "мобілізації" місцевого населення". Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел наразі немає.

++02.55++

Вітаючи Еммануеля Макрона з перемогою на президентських виборах у Франції, президент США Джо Байден у Twitter наголосив на "продовженні з ним тісної співпраці - у тому числі у питаннях підтримки України, захисту демократії та протидії змінам клімату".

++02.20++

Азовсталь у Маріуполі

"Азовсталь" у Маріуполі

Україна звернулася до Росії з пропозицією провести спеціальний раунд переговорів біля стін "Азовсталі"у Маріуполі. Інформацію про це оприлюднив радник Офісу президента України Олексій Арестович. "Ми викликали наших російських візаві на переговори, щоб домовитися про негайне Великоднє припинення вогню, надання гуманітарних коридорів і звільнення або обмін наших військових на всіх військовополонених Російської Федерації", - заявив Арестович. За його даними, відповіді від російської сторони поки що не було. Загалом ситуація у Маріуполі залишається дуже складною, зазначив Арестович. За його словами, російські військові продовжують зосереджувати зусилля на заводі "Азовсталь".

++01.55++

Глава Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау вимагає негайного звільнення чотирьох українських співробітників. Вони були затримані у Луганській та Донецькій областях, які не контролюються урядом у Києві. "Ось уже протягом деякого часу вони утримуються без пред'явлення звинувачень, а ОБСЄ та їхні сім'ї не отримують адекватної інформації щодо них", - заявив Рау.

++01.15++

Прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Гендрік Вюст (Hendrik Wüst) вимагає від керівництва Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) розпочати процедуру виключення з її лав Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) через його коментарі щодо війни в Україні в інтерв'ю The New York Times. Про це він заявив в ефірі німецького телеканалу Bild TV.

++01.05++ 

Кличко виступає за накладення санкцій на ексканцлера Німеччини

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко вимагає санкцій щодо ексканцлера Німеччини Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) після його заяв в інтерв'ю виданню NYT. "На усіх тих, хто досі працює на воєнного злочинця Путіна, мають бути накладені санкції", - сказав Кличко німецькій газеті Bild. Шредер є частиною "системи Путіна", а тому й "співвідповідальним за вбивства жінок і дітей в Україні". 

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++00.27++

Протягом 24 квітня українські військові знищили 13 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, 4 бойові броньовані машини, 18 одиниць автомобільної техніки та 4 паливозаправники російської армії. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook. Зазначається, що українські підрозділи протиповітряної оборони у небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10". Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел немає.

++00.03++

США підготували, але не запроваджують санкції щодо Кабаєвої

Аліна Кабаєва, ймовірно, має дітей від Путіна

Аліна Кабаєва, ймовірно, має дітей від Путіна

Влада США підготувала санкції щодо голови ради директорів "Національної медіагрупи" Аліни Кабаєвої, але не запроваджує їх через побоювання, що президент Росії Путін агресивно на них відреагує. Про це із посиланням на джерела повідомляє газета The Wall Street Journal. Згідно з даними видання, у Вашингтоні переконані, що запровадження санкцій проти Кабаєвої вважатиметься настільки особистим ударом по Путіну, що це може призвести "до подальшої ескалації напруженості у відносинах між Росією та США". Джерела газети розповіли, що американський мінфін підготував санкції проти Кабаєвої, але Рада національної безпеки після 11-годинної наради викреслила її ім'я зі списку. Водночас джерела газети не заперечують, що санкції у жодному разі не вплинуть на бойові дії в Україні. Журналісти WSJ заявили, що Кабаєва має трьох дітей від Путіна.

Дивитись відео 05:29

Зброя і німці: як уроки Бундесвер виніс з війни в Україні (22.04.2022)

  • Знаменитий міст Підірваний українським військом міст через річку Ірпінь стримував російських загарбників від вторгнення в Київ. Саме під ним ховалися ірпінці під час евакуації, рятуючись від ворожого наступу. Наразі поруч з руїнами мосту обладнана тимчасова переправа. Пошкоджена ділянка мосту буде розібрана й замінена на нову.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Знаменитий міст

    Підірваний українським військом міст через річку Ірпінь стримував російських загарбників від вторгнення в Київ. Саме під ним ховалися ірпінці під час евакуації, рятуючись від ворожого наступу. Наразі поруч з руїнами мосту обладнана тимчасова переправа. Пошкоджена ділянка мосту буде розібрана й замінена на нову.

  • Розбитий транспорт Власники приватного автотранспорту були змушені залишати свої авто на під'їзді до зруйнованого мосту через Ірпінь і далі іти пішки. Зараз міська влада вивезла кинуті авто на територію міста й запрошує мешканців, що повертаються, їх забирати. Натомість на чимало машин, що лишилися припарковані у дворах житлових будинків, чекала сумна доля.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Розбитий транспорт

    Власники приватного автотранспорту були змушені залишати свої авто на під'їзді до зруйнованого мосту через Ірпінь і далі іти пішки. Зараз міська влада вивезла кинуті авто на територію міста й запрошує мешканців, що повертаються, їх забирати. Натомість на чимало машин, що лишилися припарковані у дворах житлових будинків, чекала сумна доля.

  • Тут був Комфортний дім Затишні квартири в курортному місті, чисте повітря соснового лісу неподалік мегаполіса, європейський рівень життя за меншу ціну - такими були привабливі перспективи для більшості людей, що купували житло в Ірпені. Прихід російських загарбників перетворив все це на смертельну небезпеку та руїну. На фото: реклама продажу квартир в новозбудованому ірпінському житловому комплексі Комфортний дім.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Тут був "Комфортний дім"

    Затишні квартири в курортному місті, чисте повітря соснового лісу неподалік мегаполіса, європейський рівень життя за меншу ціну - такими були привабливі перспективи для більшості людей, що купували житло в Ірпені. Прихід російських загарбників перетворив все це на смертельну небезпеку та руїну. На фото: реклама продажу квартир в новозбудованому ірпінському житловому комплексі "Комфортний дім".

  • Колись тут була перукарня У середині квітня міська влада Ірпеня звітувала про часткове відновлення електроструму та водопостачання в багатьох районах міста. Але наразі тиск у водогонах доставляє воду лише до третіх поверхів. Один з місцевих підприємців анонсував поновлення роботи першої після звільнення міста кав'ярні. Але ця перукарня у ЖК Новоірпінські липки навряд чи знову запрацює.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    А тут була перукарня

    У середині квітня міська влада Ірпеня звітувала про часткове відновлення електроструму та водопостачання в багатьох районах міста. Але наразі тиск у водогонах доставляє воду лише до третіх поверхів. Один з місцевих підприємців анонсував поновлення роботи першої після звільнення міста кав'ярні. Але ця перукарня у ЖК "Новоірпінські липки" навряд чи знову запрацює.

  • Відновленню не підлягає За оцінками інвестиційної ради Ірпеня, після заподіяних вуличними боями масштабних руйнувань відбудова житлового фонду та міської інфраструктури потребує близько одного мільярда доларів. До міста почали навідуватися перші біженці, щоби оцінити стан свого житла та іншого майна. Цей чоловік на фото сказав, що вже не сподівається на відновлення квартири в цьому будинку.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Відновленню не підлягає

    За оцінками інвестиційної ради Ірпеня, після заподіяних вуличними боями масштабних руйнувань відбудова житлового фонду та міської інфраструктури потребує близько одного мільярда доларів. До міста почали навідуватися перші біженці, щоби оцінити стан свого житла та іншого майна. Цей чоловік на фото сказав, що вже не сподівається на відновлення квартири в цьому будинку.

  • Мінус три чверті домівок За даними супутникового центру ООН Unosat, станом на 31 березня, російські військові під час окупації міста пошкодили в Ірпені щонайменше 1060 об'єктів житлової та соціальної інфраструктури. Це складає 71 відсоток території міста. 115 з них цілком зруйновані, 698 значно пошкоджені, 187 пошкоджені частково. Серед іншого, окупанти обстріляли чотири навчальні заклади та три заклади охорони здоров'я.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Мінус три чверті домівок

    За даними супутникового центру ООН Unosat, станом на 31 березня, російські військові під час окупації міста пошкодили в Ірпені щонайменше 1060 об'єктів житлової та соціальної інфраструктури. Це складає 71 відсоток території міста. 115 з них цілком зруйновані, 698 значно пошкоджені, 187 пошкоджені частково. Серед іншого, окупанти обстріляли чотири навчальні заклади та три заклади охорони здоров'я.

  • Українські рятувальники встигли евакуювати з Ірпеня більшість дітей, жінок та осіб похилого віку. Решта цивільних залишилася без електрики й опалення, без зв'язку з навколишнім світом. Вони були змушені терпіти нестачу харчів і води. За їхніми свідченнями, росіяни не дозволяли людям виходити з домівок та бомбосховищ та щільно обстрілювали будинки різними видами зброї. На фото: спалений окупантами популярний в Ірпені торгівельний центр Жираф.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Три тижні гуманітарної катастрофи

    Рятувальники евакуювали з Ірпеня більшість дітей, жінок та осіб похилого віку. Решта цивільних залишилася без електрики й опалення, без зв'язку. Вони були змушені терпіти нестачу харчів і води. За їхніми свідченнями, росіяни не дозволяли людям виходити з домівок та бомбосховищ, обстрілювали будинки різними видами зброї. На фото: спалений окупантами популярний в Ірпені торговельний центр "Жираф".

  • На лінії вогню Цей будинок - перша споруда Ірпеня з боку заїзду в місто з Бучі, звідки росіяни почали атакувати першого дня повномасштабної фази війни проти України 24 лютого. Саме тут окупантів зупинили сили місцевої тероборони. За словами українських військових, російському війську не вдалося захопити весь Ірпінь. До остаточного звільнення міста 28 березня тут тривали запеклі вуличні бої.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    На лінії вогню

    Цей будинок - перша споруда Ірпеня з боку заїзду в місто з Бучі, звідки росіяни почали атакувати першого дня повномасштабної фази війни проти України 24 лютого. Саме тут окупантів зупинили сили місцевої тероборони. За словами українських військових, російському війську не вдалося захопити весь Ірпінь. До остаточного звільнення міста 28 березня тут тривали запеклі вуличні бої.

  • Мешканець крайнього житлового будинку Ірпеня на вулиці Соборній, Григорій, вперше приїхав оглянути свій згорілий під час обстрілів будинок. Він розповів, що тут жили три сім'ї: він з дружиною і донькою, а також родини двох його племінників. На третій день спроб прориву оборони Ірпеня росіянами зайнявся дах, після чого згоріла вся споруда. Отакий він, рускій мір, - гірко підсумував чоловік побачене.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Моя хата скраю

    Мешканець крайнього житлового будинку Ірпеня на вулиці Соборній, Григорій, вперше приїхав оглянути свій згорілий під час обстрілів будинок. Тут жили три сім'ї: Григорій з дружиною і донькою, а також родини двох його небожів. На третій день спроб прориву оборони Ірпеня росіянами зайнявся дах, після чого згоріла вся споруда. "Отакий він, "рускій мір", - гірко підсумував чоловік побачене.

  • Три дні в льоху Обстріли свого будинку Григорій відчув ще 24 лютого близько півдня. Всі три сім'ї переховувалися в цьому підвалі сараю на території їхньої садиби, сказав чоловік. А коли 27 лютого хата згоріла, всі відійшли в бомбосховище на території міського водоканалу, де залишалися до евакуації з міста 3 березня.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Три дні в льоху

    Обстріли свого будинку Григорій відчув ще 24 лютого близько півдня. Всі три сім'ї переховувалися в цьому підвалі сараю на території їхньої садиби, сказав чоловік. А коли 27 лютого хата згоріла, всі відійшли в бомбосховище на території міського водоканалу, де залишалися до евакуації з міста 3 березня.

  • Без житла й майна З перших пострілів вся наша хата здригалася, зі стелі попадали всі люстри. А пожежа знищила й хату, і все, що в ній було. Я тут останні 20 років будував, купував все для комфорту моєї жінки-інваліда, а тепер ми лишилися ні з чим, - каже Григорій. Позад нього - заіржавілі рештки холодильника і побутової техніки, якою була обладнана кухня.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Без житла й майна

    "З перших пострілів вся наша хата здригалася, зі стелі попадали всі люстри. А пожежа знищила й хату, і все, що в ній було. Я тут останні 20 років будував, купував все для комфорту моєї жінки-інваліда, а тепер ми лишилися ні з чим", - каже Григорій. Позад нього - заіржавілі рештки холодильника і побутової техніки, якою була обладнана кухня.

  • Дружина Григорія, Людмила, не могла вгамувати сліз під час огляду згорілої хати. Водночас вона категорично відкинула припущення про те, що в разі добровільної здачі росіянам її родина могла би уникнути загрози їхньому життю та руйнувань оселі. Кому здаватися? Росіянам? Та мій чоловік і досі рветься в тероборону. Я б і сама воювати пішла, якби ноги могли ходити!, - заявила літня жінка.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Здаватися ніхто не став

    Дружина Григорія, Людмила, не могла вгамувати сліз під час огляду згорілої хати. Водночас вона категорично відкинула припущення про те, що в разі добровільної здачі росіянам її родина могла би уникнути загрози їхньому життю та руйнувань оселі. "Кому здаватися? Росіянам? Та мій чоловік і досі рветься в тероборону. Я б і сама воювати пішла, якби ноги могли ходити!", - заявила літня жінка.

    Автор: Олександр Савицький


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