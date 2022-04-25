SIPRI: Перед нападом на Україну РФ нарощувала оборонні витрати

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку 24 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями понеділка, 25 квітня (час київський).

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На тлі нарощування військ біля кордонів з Україною у період перед вторгненням Росія інвестувала у свої збройні сили більше грошей, ніж раніше. Оборонні витрати Росії в 2021 році зросли на 2,9 відсотка у порівнянні з попереднім роком і становили 65,9 мільярда доларів (близько 60 мільярдів євро). Про це йдеться у доповіді, опублікованій Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження проблем миру (SIPRI). Таким чином, у 2021 році Росія витратила на військові потреби 4,1 відсотка свого ВВП, що значно більше ніж, наприклад, у Німеччині.

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Головне управління МНС Росії у Брянській області повідомило про пожежу на території нафтобази у Фокінському районі Брянська. "О 02:00 год 25.04.2022 до оперативної чергової зміни Головного управління МНС Росії по Брянській області надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м.о. Брянськ, Фокинський район, пр. Московський. До місця виклику направлені пожежно-рятувальні розрахунки за підвищеним рангом (номеру) пожежі. Після прибуття встановлено, що відбувається горіння на території нафтобази", - йдеться у повідомленні на сайті управління, цитує "Інтерфакс". У повідомленні також зазначено, що "подальша інформація уточнюється".

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Росія планує інсценований "референдум" у захопленому її військами Херсоні. Про це йдеться у новому зведенні міністерства оборони Великобританії. За даними відомства, Херсон є ключовим для виконання мети Росії щодо створення сухопутного мосту в анексований Крим та домінування на півдні України.

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Європейський Союз готує "розумні санкції" щодо імпорту російської нафти, покликані мінімізувати збитки для економіки ЄС, заявив віцеголова Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс у розмові з газетою The Times. "Ми працюємо над шостим пакетом санкцій, і одне з питань, яке ми розглядаємо, - це та чи інша форма нафтового ембарго. При запровадженні санкцій нам слід робити це таким чином, щоб максимально посилити тиск на Росію, мінімізуючи при цьому побічні збитки для себе ", - наголосив Домбровскіс.

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"Іскандер-М" стоїть за 60 км від кордону з Україною - МОУ

Росія розгорнула балістичний оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М" за 60 кілометрів від кордону з Україною, повідомляє українське міністерство оборони у Facebook. Інформація про це була поширена напередодні, однак досі її підтвердження з незалежних джерел немає. Генштаб повідомляв, що комплекс установлений на слобожанському напрямку. За відкритими даними, максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з "Іскандер-М" не менше 500 кілометрів і може сягати 700 кілометрів.

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Російські військові на Харківщині вивезли один із заводів на територію РФ, а у приміщеннях облаштували катівню для мешканців. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ефірі телемарафону. "У приміщеннях заводу влаштували в'язницю, справжній концтабір, де людей наражають на певні тортури, змушують співпрацювати, ставати до лав збройних сил Росії", - цитує Синєгубова "Укрінформ". За його інформацією, "концтабір облаштували у приміщення одного із заводів у Вовчанську". Синєгубов додав, що такі дії "противник здійснював і в окупованому Ізюмі для "мобілізації" місцевого населення". Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел наразі немає.

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Вітаючи Еммануеля Макрона з перемогою на президентських виборах у Франції, президент США Джо Байден у Twitter наголосив на "продовженні з ним тісної співпраці - у тому числі у питаннях підтримки України, захисту демократії та протидії змінам клімату".

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"Азовсталь" у Маріуполі

Україна звернулася до Росії з пропозицією провести спеціальний раунд переговорів біля стін "Азовсталі"у Маріуполі. Інформацію про це оприлюднив радник Офісу президента України Олексій Арестович. "Ми викликали наших російських візаві на переговори, щоб домовитися про негайне Великоднє припинення вогню, надання гуманітарних коридорів і звільнення або обмін наших військових на всіх військовополонених Російської Федерації", - заявив Арестович. За його даними, відповіді від російської сторони поки що не було. Загалом ситуація у Маріуполі залишається дуже складною, зазначив Арестович. За його словами, російські військові продовжують зосереджувати зусилля на заводі "Азовсталь".

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Глава Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау вимагає негайного звільнення чотирьох українських співробітників. Вони були затримані у Луганській та Донецькій областях, які не контролюються урядом у Києві. "Ось уже протягом деякого часу вони утримуються без пред'явлення звинувачень, а ОБСЄ та їхні сім'ї не отримують адекватної інформації щодо них", - заявив Рау.

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Прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Гендрік Вюст (Hendrik Wüst) вимагає від керівництва Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) розпочати процедуру виключення з її лав Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) через його коментарі щодо війни в Україні в інтерв'ю The New York Times. Про це він заявив в ефірі німецького телеканалу Bild TV.

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Кличко виступає за накладення санкцій на ексканцлера Німеччини

Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко вимагає санкцій щодо ексканцлера Німеччини Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) після його заяв в інтерв'ю виданню NYT. "На усіх тих, хто досі працює на воєнного злочинця Путіна, мають бути накладені санкції", - сказав Кличко німецькій газеті Bild. Шредер є частиною "системи Путіна", а тому й "співвідповідальним за вбивства жінок і дітей в Україні".

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Протягом 24 квітня українські військові знищили 13 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, 4 бойові броньовані машини, 18 одиниць автомобільної техніки та 4 паливозаправники російської армії. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook. Зазначається, що українські підрозділи протиповітряної оборони у небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10". Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел немає.

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США підготували, але не запроваджують санкції щодо Кабаєвої

Аліна Кабаєва, ймовірно, має дітей від Путіна

Влада США підготувала санкції щодо голови ради директорів "Національної медіагрупи" Аліни Кабаєвої, але не запроваджує їх через побоювання, що президент Росії Путін агресивно на них відреагує. Про це із посиланням на джерела повідомляє газета The Wall Street Journal. Згідно з даними видання, у Вашингтоні переконані, що запровадження санкцій проти Кабаєвої вважатиметься настільки особистим ударом по Путіну, що це може призвести "до подальшої ескалації напруженості у відносинах між Росією та США". Джерела газети розповіли, що американський мінфін підготував санкції проти Кабаєвої, але Рада національної безпеки після 11-годинної наради викреслила її ім'я зі списку. Водночас джерела газети не заперечують, що санкції у жодному разі не вплинуть на бойові дії в Україні. Журналісти WSJ заявили, що Кабаєва має трьох дітей від Путіна.

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