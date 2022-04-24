Вітання Макрону: на виборах у Франції "перемогла Європа"

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) привітала "дорогого Еммануеля Макрона" та зазначила у Twitter, що рухатиме Європу вперед з новообраним президентом Франції.

У неділю, 24 квітня, після даних екзитополів про перемогу у другому турі президентських виборів у Франції Макрона, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив про потужну прихильність французьких виборців до Європи.

"У ці турбулентні часи ми потребуємо солідної Європи та Франції, яка повною мірою виступатиме за більш суверенний та більш стратегічний Європейський Союз", - наголосив глава Європейської Ради Шарль Мішель. Він додав, що з Макроном наступні п'ять років співтовариство держав може розраховувати на надійного пратнера.

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"Пречудові новини для усієї Європи", - написав прем'єр Італії Маріо Драгі. А глава бельгійського уряду Александр Де Кро у перемозі чинного президента Франції також побачив знак для боротьби з екстремізмом. Також він написав у Twitter, що французи проголосували не тільки за сильну країну у сильній Європі - вони поставили на демократичні цінності та цінності просвіти. Нідерландський прем'єр Марк Рютте наголосив, що тішиться тим, що продовжить всеосяжну та конструктивну співпрацю з Парижем як всередині ЄС, так і НАТО. Вітання надійшли також із Лондона - британський прем'єр Борис Джонсон повідомив, що щасливий з можливості і далі співпрацювати з Макроном.

Опівночі надійшли привітання з перемогою і від президента України Володимира Зеленського, який зустрічався у Києві з главами Держдепу і Пентагону .

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Нагадаємо, у Франції 24 квітня відбу вся другий тур президентських перегонів. За даними, обробленими станом на опівніч 25 квітня, за Макрона проголосували 56,10 відсотка, а за його конкурентку - лідерку правопопулістської партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен - 43,90 відсотка. Остання уже визнала свою поразку.

Оновлено: За попередніми результатами, оприлюдненими у ніч на 25 квітня, Макрон набрав 58,55 відсотка голосів виборців, а Ле Пен - 41,45 відсотка.