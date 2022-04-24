 Еммануель Макрон перемагає на виборах президента у Франції - екзитполи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2022

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Новини

Еммануель Макрон перемагає на виборах президента у Франції - екзитполи

За даними соціологічних опитувань, за Еммануеля Макрона у другому турі президентських виборів у Франції проголосували щонайменше 57 відсотків виборців, а за Марін Ле Пен - не більше 43 відсотків.

Frankreich Präsidentschaftswahl | Jubel Macron-Anhänger

Чинний глава держави Еммануель Макрон перемагає у другому турі виборів президента Франції, набравши щонайменше 57 відсотків голосів, свідчать результати екзитполів. Про це у неділю, 24 квітня, після закриття виборчих дільниць, повідомляє агенція Reuters.

За даними опитувань кількох соціологічних компаній, за Макрона проголосували від 57 до 58,5 відсотка французів, а за лідерку правопопулістської партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен - від 41,5 до 43 відсотків.

Таким чином, Макрон може стати першим лідером Франції, який обійматиме посаду два терміни поспіль з часу президентства Жака Ширака у 2002 році.

Явка на виборах становила станом на 17 годину становила 63 відсотка, що нижче, ніж під час попередніх виборів президента Франції у 2017 році.

Нагадаємо, за результатами першого туру перегонів, Макрон отримав 27,84 відсотка голосів виборців, а Ле Пен - трохи більше 23 відсотків.

Дані соціологічних опитувань напередодні виборів показували, що 10 відсотків жителів країни, які будуть голосувати у другому турі, ще не визначилися, за кого віддати свій голос.

Макрон та Україна

У Києві чинного президента Франції критикували через заклики не загострювати відносини з Росією та відмову називати дії російських військових на Київщині геноцидом.

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