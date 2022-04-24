До Києва прибули держсекретар США та глава Пентагону - Арестович

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку за першу половину дня неділі, 24 квітня.

На цій сторінці DW стежила за подіями другої половини дня неділі, 24 квітня (час київський).

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Російські військові обстріляли Авдіївський коксохімічний завод, що на Донеччині, повідомив Офіс генерального прокурора України. За його даними, російська сторона застосувала реактивну систему залпового вогню. Згідно з повідомленням Донецької обласної прокуратури, пошкоджені, зокрема, третя батарея першого коксового цеху та ТЕЦ. Прокуратура регіону веде досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Російські війська готуються завдати удару у бік Кривого Рогу, повідомив мер Юрій Вілкул у Telegram. Вілкул наголосив, що гарнізон міста готовий до оборони. "Готові всі військові частини, ми побудували глибокоешелоновану оборону та багатоступінчасті укріпрайони", - зазначив Вілкул.

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П'ятеро мирних жителів Донецької області загинули та стільки ж дістали поранення внаслідок обстрілів з боку російських військ у неділю, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram. Голова ОВА також зазначив, що в Бахмуті отримали медичну допомогу двоє людей, які були поранені на Луганщині. Крім того, за словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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До Києва прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Ллойд Остін. На даний момент тривають їхні переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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Співголова правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінґбайль заперечив кризу у коаліції через питання постачання зброї Україні, пише dpa. "У коаліції немає кризи. Протягом наступних тижнів ви побачите, що уряд займає спільну позицію", - сказав він національному мовнику ARD. У німецькій владі протягом останнього часу точаться суперечку з приводу надання Києву важкого озброєння, зокрема артилерії та танків. Опозиція наполягає на голосуванні у парламенті з цього питання, припускаючи, що більшість підтримає поставки.

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"За два місяці після того, як Путін розв'язав неспровоковану і невиправдану атаку на Україну, Київ продовжує стояти. Президент Зеленський та його демократично обраний уряд залишаються при владі. Ми продовжимо підтримувати українців у їхній боротьбі за свою батьківщину", - написав президент США Джо Байден у своєму Twitter-акаунті.

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Латвія допоможе Україні з експортом зернових через латвійські порти. Про це йдеться у повідомленні міністерства аграрної політики та продовольства України за підсумками візиту глави відомства Миколи Сольського до Латвії.

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Активісти розмалювали паркан навколо посольства Німеччини у Відні у кольори українського прапора, повідомляє агенція dpa. Будівля відомства знаходиться прямо навпроти російського посольства. За словами німецького посла в Австрії Райнера Рудольфа, це справа рук митця, який пофарбував паркан, що оточує майданчик, на якому зводять нову будівлю посольства. У такий спосіб він висловив підтримку Україні. У коментарі dpa посольство сказало, що перефарбовувати споруду не буде.

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Найближчими днями російські війська можуть піти у наступ в напрямку Кривого Рогу з Херсонської області, пише у Telegram мер міста Олександр Вілкул. Втім місто до оборони готове, а керівництву відомо про всі плани противника, наголосив він. "Ми знаємо про них більше, ніж їм здається, ми розуміємо всі їхні плани та цілком готові до будь-якого розвитку подій", - підкреслив мер Кривого Рогу.

++21.24++

Київ веде переговори з Вашингтоном щодо використання заморожених російських активів для фінансової допомоги Україні, заявив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Вироблення механізму використання таких активів він називав "міжнародною метою".

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П'ять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури у Полтавській області, повідомив глава області Дмитро Лунін. Триває повітряна тривога. У соцмережах пишуть про пожежі у Кременчуці внаслідок удару.

++20.21++

Внаслідок артилерійського обстрілу міста Чугуїв на Харківщині загинув чоловік, повідомляє Харківська обласна прокуратура. Ще троє мирних мешканців отримали поранення, серед них 11-річний хлопчик. Було пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків. Російські військові також обстріляли селище міського типу Малинівка у Чугуївському району, поранивши трьох людей, йдеться у повідомленні.

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Кількість загиблих у пожежі в науково-дослідницькому інституті повітряно-космічних сил РФ у Твері зросла до 17 осіб. Про це повідомляє агенція "Інтерфакс" з посиланням на джерела. Ще вісьмох людей і досі шукають. Нагадаємо, пожежа сталася 21 квітня. Тоді повідомляли про шістьох загиблих. За даними російських ЗМІ, в інституті розробляли крилаті ракети "Іскандер". Причини пожежі з'ясовують.

++20.17++

Міжнародний комітет Червоного Хреста закликав негайно забезпечити безперешкодний гуманітарний доступ для безпечного виходу тисяч мирних жителів осіб та сотень поранених із Маріуполя, зокрема з району заводу "Азовсталь". Організація заявила про готовність виступити нейтральним посередником та допомогти організувати евакуацію. "Створено групи для забезпечення операцій з безпечного проходу, як тільки буде досягнуто такої угоди та будуть надані гарантії безпеки", - заявили у комітеті.

++20.05++

Російські сили продовжують здійснювати наступальні дії у Східній України, намагаючись взяти під контроль територію всієї Донецької і Луганської областей, а також щоб забезпечити сухопутний шлях до Криму. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ. З Курської до Бєлгородської областей росіяни планують переміщення зенітно-гарматного дивізіону військово-повітряних сил та сил протиповітряної оборони РФ, повідомляє Генштаб. Спостерігається нарощування російських систем ППО, зокрема, на Донецькому та Таврійському напрямах. Російські військові здійснили кілька спроб наступу та штурму біля населених пунктів Пашкове, Довгеньке та Велика Комишуваха на Харківщині, а також Лиман та Яцьківка на Донеччині, втім зазнали поразки, додають у Генштабі. Над частиною населеного пункту Зарічне у Донецькій області росіянам вдалося встановити контроль.

++19.50++

Швейцарське міністерство економіки підтвердило відмову Німеччині на поставки придбаної в Швейцарії амуніції до України. Як аргумент там навели нейтралітет Швейцарії. За даними міністерства, правового механізму для погодження подібних поставок не існує. У країні заборонені поставки військових товарів у країни, зав'язані в інтенсивні бойові дії.

++19.17++

Гамбург та Київ започаткували "стратегічне партнерство" міст. Відповідний пакт у неділю підписали мери міст Петер Ченчер (Peter Tschentscher) та Віталій Кличко. Кличко брав участь у церемонії в міській ратуші Гамбурга в режимі відеозв'язку. Обидва мери закликали людей, компанії та установи підтримати пакет. За їхніми словами, йдеться передусім про гуманітарну допомогу. Під час другої фази має бути посилено економічні, культурні та соціальні зв'язки.

++19.07++

Перед поїздкою до Москви та Києва генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш здійснить візит до Туреччини. Там він у понеділок, 25 квітня, має зустрітися з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. На вівторок запланована поїздка Гутерреша до Москви, де він має зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним та головою МЗС Сергієм Лавровим. Після Москви Гутерреш має рушити до України, на четвер заплановано його зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

++18.41++

Великобританія вимагає від Німеччини та Франції більшої підтримки України в боротьбі з російською армією. У Лондоні вважають, що Захід має "знову реагувати" на посилення наступу Росії на сході та півдні України. "І ми маємо намір це робити", - зазначив голова правлячої Консервативної партії Олівер Доуден.

++18.26++

У неділю знову не вдалося відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя, повідомила в ефірі національного телемарафону віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук. Росія вкотре не підтвердила режим припинення вогню, сказала вона. "Найдієвішим, мені видається, мав би стати і має бути ООН", - сказала Верещук, коментуючи шляхи вирішення питання евакуації і додала: "Ми вже не просимо, ми вимагаємо від ООН забезпечити режим припинення вогню і відкриття гуманітарного коридору і з "Азовсталі", і з Маріуполя в цілому". За її словами, зараз на "Азовсталі" заблоковано понад 1000 людей.

++18.05++

У Росії заявляють про обстріл села в прикордонному Бєлгородському районі Бєлгородської області з території України. "На жаль, дійсно, був приліт снаряда з боку України, але не на цвинтар, як пишуть деякі ЗМІ, а в полі. Це був один снаряд, а не шість, як це подають у недостовірних джерелах", - написав голова районної адміністрації Володимир Перцев у своєму каналі в Telegram. Він додав, що постраждалих та пошкоджень будівель немає.

++18.02++

Росіяни утримують українських військовополонених у колоніях загального режиму, що порушує Женевську конвенцію. Про це пише уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook. За її інформацією, у Ростовській області розселили колонію загального режиму у місті Звєрєво, а також у Каменську-Шахтинському, що поруч із кордоном з Україною. Їх наповнюють захопленими у полон українськими солдатами, розповіла омбудсменка. Наглядають за українськими військовими співробітники пенітенціарної служби РФ та ув'язнені, яких залишили на підсобних роботах, додала вона. За міжнародними нормами поводження з військовополненими, їх має бути евакуйовано до спеціальних таборів та забезпечено належне ставлення, наголосила Денісова.

++17.26++

Італія розглядає можливість розширити постачання зброї до України. Як повідомила низка італійських ЗМІ, уряд у Римі розмірковує над новим пакетом військової допомоги Києву, рішення щодо якого може бути ухвалено вже найближчими днями. Водночас список того, що планується постачати України, таємний. Згідно з повідомленнями, зараз триває перевірка, які саме види важкого озброєння можуть бути передані Україні. Серед варіантів - різні типи танків.

++17.15++

За два місяці російської війни в Україні майже 200 тисяч людей були примусово вивезені з України на територію РФ. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. "Їх садять в автобуси і, не питаючи дозволу, не питаючи їхньої волі, везуть на територію Російської Федерації, де забирають документи, віддають у концентраційні табори",- заявила вона. Віцепрем'єрка вчергове закликала ООН забезпечити відкриття гуманітарних коридорів для евакуації людей з небезпечних регіонів, зокрема, з Маріуполя. "Єдине, що може зараз виправдати пана Гутерріша в очах світової спільноти, це домовленість про відкриття гуманітарного коридору. Якщо ним не буде забезпечено режиму гарантування припинення вогню, йдеться насамперед про Маріуполь, то гріш-ціна ООН та таким поїздкам", - заявила вона. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Москву, а 28 квітня зустрінеться з Володимиром Зеленським.

++15.56++

Зі США до Польщі прибули не менше шести американських важких транспортних літаків. На аеродромі польського міста Жешув за 90 кілометрів від кордону з Україною в неділю приземлилися два військово-транспортні літаки ВПС США C-17A Globemaster і декілька Boeing 747 американських транспортних компаній, зафрахтовані Пентагоном, пише "Інтерфакс" з посиланням на "західні авіаційні ресурси". Із Великобританії також прибув літак С-17А. У четвер президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні у розмірі 800 мільйонів доларів. У Пентагоні заявили, що постачання нових озброєнь почнеться найближчої доби.

++15.42++

Російські військові встановлюють на окупованій території Харківської області обладнання російського мобільного оператора "Мегафон". Про це повідомляє головне управління розвідки міністерства оборони України. Там також вводять в обіг російські рублі, а місцеве населення агітують закуповувати товари та ліки у Росії, йдеться у повідомленні. Російські сили також ширять чутки серед місцевого населення про те, що "Харків вже майже окупований росіянами", пише розвідка.

++15:10++

Туреччина надаватиме всебічну підтримку переговорам між Росією та Україною, пообіцяв президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган Володимиру Зеленському у телефонній розмові, повідомляє пресслужба турецького президента. Ердоган також наголосив, що має бути забезпечена евакуація поранених та цивільних осіб із українського міста Маріуполя.

Водночас Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з Ердоганом необхідність "негайної евакуації цивільних з Маріуполя, зокрема з "Азовсталі", негайного обміну заблокованих військових". Обговорили перебіг переговорного процесу, узгодження з Туреччиною та іншими країнами гарантій безпеки для України", - написав Зеленський у Twitter у неділю.

++14.41++

У Києві розчаровані позицією глави МЗС Австрії Александра Шалленберґа (Alexander Schallenberg), котрий, як повідомили австрійські ЗМІ, вважає, що Україні не варто пропонувати повноцінне членство в Євросоюзі. Про це виданню "Європейська правда" заявив речник МЗС Олег Ніколенко. "Розчаровані висловлюваннями федерального міністра закордонних справ Австрії про європейське майбутнє України. Вважаємо їх стратегічно недалекоглядними та такими, що не відповідають інтересам об'єднаної Європи" - сказав він. За словами речника українського зовнішньополітичного відомства, такі висловлювання також ігнорують той факт, що переважна більшість населення країн-засновників ЄС підтримує членство України.

Раніше австрійські ЗМІ повідомили, що Шалленберґ виступив з вимогою виявити більше гнучкості щодо інтеграції України в ЄС, запропонувавши Україні замість повноцінного членства в спільноті поглиблену економічну інтеграцію та подальше зближення.