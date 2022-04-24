 У ФРН розслідують ймовірні воєнні злочини армії РФ в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2022

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Новини

У ФРН розслідують ймовірні воєнні злочини армії РФ в Україні

60-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 24 квітня.

Команда експертів збирає докази ймовірних воєнних злочинів російської армії у Бородянці (архівне фото)

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку 23 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями неділі, 24 квітня (час київський).

 

++08:20++

Шестеро осіб загинули після суботньої артилерійської атаки армії РФ по місту Гірське та Золоте, ще дві людини важко поранені, заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Також, за його словами, стало відомо про двох загиблих внаслідок влучення снаряду кілька днів тому в будинок у Попасній. За цими даними, російські війська 12 разів обстрілювали мирні помешкання жителів Луганщини 23 квітня. Постраждали, зокрема, Гірське, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк.

++07:50++

У Мелітополі, що нині окупований російськими військами, викрали почесного консула Болгарії, заявив мер міста Іван Федоров в ефірі національного телемарафону. "Кілька годин тому (в суботу - Ред.) стало відомо, що у Мелітополі викрали почесного консула Болгарії", - сказав Федоров.

++07:20++

РФ збільшує угруповання військ на Слобожанському напрямку за рахунок перекидання та зосередження додаткових підрозділів у Бєлгородській області, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, розміщеному в соцмережі Facebook. "За наявними даними, за 60 кілометрів від державного кордону України розгорнуто пускові установки ОТРК "Іскандер-М", - йдеться в повідомленні.

++06.05++

За вісім днів після скасування мит на ввезені автомобілі до України імпортовано 14300 легкових автомобілів. "У тому числі, десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 року випуску і навіть Cadillac Escalade за 3,1 мільйона гривень", - повідомив у своєму Facebook заступник міністра інфрастурктури Мустафа Найєм. За його словами, партнери у Польщі, Словаччині та Румунії "дещо здивовані (...), їх шокують промислові масштаби імпорту "для потреб ЗСУ" автомобілів класу "люкс". При цьому Найєм анонсував зміни у нормативну базу "без шкоди справжнім волонтерам". 

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++05.45++

Близько 8 тисяч люксових автомобілів, призначених для Росії, серед яких новітні моделі Lexus, Cadillac та Mercedes, застрягли у бельгійському порту Зебрюгге, поки влада цієї країни "намагається розібратися у "лабіринті санкцій", накладених на Москву за її вторгнення в Україну", пише американське видання The Wall Street Journal. Вони прибули до порту на початку квітня, але до РФ їх відправити вже не можна через штрафні заходи на предмети розкоші, що включають заборону на постачання автомобілів за ціною, вищою за 50 тисяч євро.

++04.40++

Дивитись відео 07:12

Як ЄС допоможе Україні розслідувати воєнні злочини? (13.04.2022)

У Німеччині розпочате розслідування можливих воєнних злочинів в Україні, збиранням відповідних доказів займається генеральний прокурор при Верховному суді Німеччини Петер Франк (Peter Frank), повідомив міністр юстиції ФРН Марко Бушман (Marco Buschmann). "Процедура структурного розслідування, під час якої забезпечується безпека доказів, а також з'ясовується, хто і де вчинив ті чи інші злочини, вже почалася", - заявив він в ефірі Phoenix. За словами Бушмана, збираються свідчення свідків, фото- та відеоматеріали. "Ми успішно провели тут суд над сирійськими воєнними злочинцями. Зараз ми діємо у тому ж ключі", - зазначив міністр і закликав українських біженців, які стали свідками або жертвами воєнних злочинів, зв'язатися з німецькою владою.

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++04.10++

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

У Німеччині опозиційний Християнсько-демократичний союз (ХДС) зазнає ревізії всієї своєї політики щодо Росії, заявив голова партії Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) в інтерв'ю недільному виданню Bild am Sonntag.  

За його словами, "вся німецька зовнішня політика та політика в галузі безпеки останніх 20 років звернулася до руїн", а "усі міністри оборони (Німеччини. - Ред.) в останні 20 років доходили помилкових висновків щодо озброєння та стану військ". "Коли ця війна завершиться, нам доведеться ретельно проаналізувати, яким чином все могло дійти до такого стану", - наголосив Мерц і зауважив на "серйозних недоглядпах" і всередині ХДС.

++03.45++

ФРН може закупити у США гелікоптери Boeing CH-47F Chinook на суму 5 мільярдів євро, пише Bild am Sonntag. Остаточно рішення поки не ухвалене, повідомили Reuters у міністерстві оборони Німеччини.

Читайте більше: Німеччина може купити у США гелікоптери CH-47F Chinook

++02.50++

З 24 лютого Польща поставила Україні зброї вартістю близько 1,5 мільярда євро. Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький після зустрічі у Кракові з главою уряду України Денисом Шмигалем назвав суму у сім мільярдів злотих. "Це озброєння рятує український, польський та європейський суверенітет", - наголосив він. За даними польских ЗМІ, ідеться, як про протитанкові та зенітні ракети, спорядження, дрони, так і, зокрема, про 40 танків та близько 60 бронетранспортерів. Однак, уряд Польщі офіційно досі цього не підтвердив. 

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++02.30++

Західні країни, як-от Німеччина, Австрія та Франція, спрямовують на вирішення своїх економічних проблем у багато разів більше коштів, ніж на допомогу Україні, свідчать дані Інституту світової економіки (IfW) у Кілі. Так, Берлін направив Україні 4 мільярди євро як фінансову, гуманітарну та військову допомогу, тодя як у самій ФРН виділено 17 мільярдів євро на субсидії для зниження вартості палива на автозаправках, 5 мільярдів - на підтримку бізнесу і 100 мільярдів - на корпоративні кредити, заявив директор IfW Крістоф Требеш (Christoph Trebesch) в інтерв'ю виданням групи Redaktions Netzwerk Deutschland. За його словами, "західні країни зробили більше для пом'якшення наслідків війни у ​​себе вдома, ніж для підтримки України".

++01.55++

Влада Франції затримала ще одну картину з колекції Морозових, що виставлялася в музеї фонду Louis Vuitton у Парижі - портрет Тимофія Морозова з Музею мистецтва авангарду (МАГМА), який фінансувався російським бізнесменом В'ячеславом (Моше) Кантором, який потрапив під санкції. Це уже третя картина цієї виставки, яка не буде повернена, повідомило міністерство культури Франції. Також через накладені ЄС санкції затримана робота "Автопортрет у сірому" Петра Кончаловського - її власником є ​​російський мільярдер Петро Авен. Крім того, на прохання української влади у Франції на тимчасовому збереженні залишиться портрет Маргарити Морозової роботи Валентина Сєрова - ця картина належить Дніпровському художньому музею, куди її небезпечно повертати через воєнні дії. Роботи з колекції російських купців-меценатів Михайла та Івана Морозових виставлялися у Парижі з вересня 2021-го до квітня 2022 року.

++01.10++

Київ звернувся до Папи Римського Франциска з проханням допомогти порятунку людей на сході України, зокрема розблокувати гуманітарний коридор у Маріуполі. "Я дуже хотів, щоб він приїхав із самого початку, щоб він підтримав наших людей на сході держави. Я хотів, щоб він спробував розблокувати гуманітарні коридори до Маріуполя", - сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві. За його словами, українська сторона зверталася з таким проханням до Святого Престолу. "Рано говорити, але ми очікуємо на нього. Очікуємо, тому що в нього є місія - місія від Бога. Йому довіряє велика кількість людей, я думаю, що це важливо", - цитує Зеленського сайт Офісу президента України

++00.45++

Підрозділи зенітних ракетних військ повітряних та сухопутних військ України протягом 23 квітня уразили 17 повітряних цілей РФ. Ідеться про дев'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня (імовірно "Орлан-10"), три літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25) та п’ять крилатих ракет, повідомив у Facebook речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел немає.

++00.35++

Багатоповерхівка в Одесі, в яку влучила російська ракета

Багатоповерхівка в Одесі, в яку влучила російська ракета

Росія підтвердила ракетну атаку на Одесу. У міністерстві оборони РФ повідомили про удар ракетами великої дальності по військовому аеродрому під Одесою, де зберігалася "велика партія іноземного озброєння, що надійшла від США та європейських країн". Про це заявив офіційний представник міноборони Ігор Конашенков. Він зазначив, що російська авіація в суботу завдала ударів по 79 військових об'єктах України, знищивши 16 складів ракетно-артилерійського озброєння, боєприпасів та пального.

Водночас мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що російські окупанти "цинічно брешуть" про ураження військових об’єктів у Одесі. На відео, оприлюдненомуу Telegram, він показав, що російські ракети влучили у житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки загинули восьмеро людей. серед яких немовля. 

++00.20++ 

Туреччина закрила повітряний простір для цивільних та військових літаків із Росії, котрі прямують до Сирії, заявив турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу. За його словами, відповідні дозволи видавалися на три місяці, останній минув у квітні.

++00.03++

США та Європейський Союз ведуть переговори про кроки, які ЄС міг би здійснити для обмеження імпорту нафти з Росії та скорочення доходів, які Москва отримує від її продажу,  повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до переговорів. Обговорюються повна заборона постачання, встановлення цінового порога, а також застосування механізму, що дозволить утримати виручку Росії, отриману після початку війни в Україні. Мета переговорів - з'ясувати, як можна сильніше вдарити по президенту Росії Путіну, наводить агентство слова одного з джерел.

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Дивитись відео 05:29

Зброя і німці: як уроки Бундесвер виніс з війни в Україні (22.04.2022)

  • Знаменитий міст Підірваний українським військом міст через річку Ірпінь стримував російських загарбників від вторгнення в Київ. Саме під ним ховалися ірпінці під час евакуації, рятуючись від ворожого наступу. Наразі поруч з руїнами мосту обладнана тимчасова переправа. Пошкоджена ділянка мосту буде розібрана й замінена на нову.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Знаменитий міст

    Підірваний українським військом міст через річку Ірпінь стримував російських загарбників від вторгнення в Київ. Саме під ним ховалися ірпінці під час евакуації, рятуючись від ворожого наступу. Наразі поруч з руїнами мосту обладнана тимчасова переправа. Пошкоджена ділянка мосту буде розібрана й замінена на нову.

  • Розбитий транспорт Власники приватного автотранспорту були змушені залишати свої авто на під'їзді до зруйнованого мосту через Ірпінь і далі іти пішки. Зараз міська влада вивезла кинуті авто на територію міста й запрошує мешканців, що повертаються, їх забирати. Натомість на чимало машин, що лишилися припарковані у дворах житлових будинків, чекала сумна доля.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Розбитий транспорт

    Власники приватного автотранспорту були змушені залишати свої авто на під'їзді до зруйнованого мосту через Ірпінь і далі іти пішки. Зараз міська влада вивезла кинуті авто на територію міста й запрошує мешканців, що повертаються, їх забирати. Натомість на чимало машин, що лишилися припарковані у дворах житлових будинків, чекала сумна доля.

  • Тут був Комфортний дім Затишні квартири в курортному місті, чисте повітря соснового лісу неподалік мегаполіса, європейський рівень життя за меншу ціну - такими були привабливі перспективи для більшості людей, що купували житло в Ірпені. Прихід російських загарбників перетворив все це на смертельну небезпеку та руїну. На фото: реклама продажу квартир в новозбудованому ірпінському житловому комплексі Комфортний дім.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Тут був "Комфортний дім"

    Затишні квартири в курортному місті, чисте повітря соснового лісу неподалік мегаполіса, європейський рівень життя за меншу ціну - такими були привабливі перспективи для більшості людей, що купували житло в Ірпені. Прихід російських загарбників перетворив все це на смертельну небезпеку та руїну. На фото: реклама продажу квартир в новозбудованому ірпінському житловому комплексі "Комфортний дім".

  • Колись тут була перукарня У середині квітня міська влада Ірпеня звітувала про часткове відновлення електроструму та водопостачання в багатьох районах міста. Але наразі тиск у водогонах доставляє воду лише до третіх поверхів. Один з місцевих підприємців анонсував поновлення роботи першої після звільнення міста кав'ярні. Але ця перукарня у ЖК Новоірпінські липки навряд чи знову запрацює.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    А тут була перукарня

    У середині квітня міська влада Ірпеня звітувала про часткове відновлення електроструму та водопостачання в багатьох районах міста. Але наразі тиск у водогонах доставляє воду лише до третіх поверхів. Один з місцевих підприємців анонсував поновлення роботи першої після звільнення міста кав'ярні. Але ця перукарня у ЖК "Новоірпінські липки" навряд чи знову запрацює.

  • Відновленню не підлягає За оцінками інвестиційної ради Ірпеня, після заподіяних вуличними боями масштабних руйнувань відбудова житлового фонду та міської інфраструктури потребує близько одного мільярда доларів. До міста почали навідуватися перші біженці, щоби оцінити стан свого житла та іншого майна. Цей чоловік на фото сказав, що вже не сподівається на відновлення квартири в цьому будинку.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Відновленню не підлягає

    За оцінками інвестиційної ради Ірпеня, після заподіяних вуличними боями масштабних руйнувань відбудова житлового фонду та міської інфраструктури потребує близько одного мільярда доларів. До міста почали навідуватися перші біженці, щоби оцінити стан свого житла та іншого майна. Цей чоловік на фото сказав, що вже не сподівається на відновлення квартири в цьому будинку.

  • Мінус три чверті домівок За даними супутникового центру ООН Unosat, станом на 31 березня, російські військові під час окупації міста пошкодили в Ірпені щонайменше 1060 об'єктів житлової та соціальної інфраструктури. Це складає 71 відсоток території міста. 115 з них цілком зруйновані, 698 значно пошкоджені, 187 пошкоджені частково. Серед іншого, окупанти обстріляли чотири навчальні заклади та три заклади охорони здоров'я.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Мінус три чверті домівок

    За даними супутникового центру ООН Unosat, станом на 31 березня, російські військові під час окупації міста пошкодили в Ірпені щонайменше 1060 об'єктів житлової та соціальної інфраструктури. Це складає 71 відсоток території міста. 115 з них цілком зруйновані, 698 значно пошкоджені, 187 пошкоджені частково. Серед іншого, окупанти обстріляли чотири навчальні заклади та три заклади охорони здоров'я.

  • Українські рятувальники встигли евакуювати з Ірпеня більшість дітей, жінок та осіб похилого віку. Решта цивільних залишилася без електрики й опалення, без зв'язку з навколишнім світом. Вони були змушені терпіти нестачу харчів і води. За їхніми свідченнями, росіяни не дозволяли людям виходити з домівок та бомбосховищ та щільно обстрілювали будинки різними видами зброї. На фото: спалений окупантами популярний в Ірпені торгівельний центр Жираф.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Три тижні гуманітарної катастрофи

    Рятувальники евакуювали з Ірпеня більшість дітей, жінок та осіб похилого віку. Решта цивільних залишилася без електрики й опалення, без зв'язку. Вони були змушені терпіти нестачу харчів і води. За їхніми свідченнями, росіяни не дозволяли людям виходити з домівок та бомбосховищ, обстрілювали будинки різними видами зброї. На фото: спалений окупантами популярний в Ірпені торговельний центр "Жираф".

  • На лінії вогню Цей будинок - перша споруда Ірпеня з боку заїзду в місто з Бучі, звідки росіяни почали атакувати першого дня повномасштабної фази війни проти України 24 лютого. Саме тут окупантів зупинили сили місцевої тероборони. За словами українських військових, російському війську не вдалося захопити весь Ірпінь. До остаточного звільнення міста 28 березня тут тривали запеклі вуличні бої.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    На лінії вогню

    Цей будинок - перша споруда Ірпеня з боку заїзду в місто з Бучі, звідки росіяни почали атакувати першого дня повномасштабної фази війни проти України 24 лютого. Саме тут окупантів зупинили сили місцевої тероборони. За словами українських військових, російському війську не вдалося захопити весь Ірпінь. До остаточного звільнення міста 28 березня тут тривали запеклі вуличні бої.

  • Мешканець крайнього житлового будинку Ірпеня на вулиці Соборній, Григорій, вперше приїхав оглянути свій згорілий під час обстрілів будинок. Він розповів, що тут жили три сім'ї: він з дружиною і донькою, а також родини двох його племінників. На третій день спроб прориву оборони Ірпеня росіянами зайнявся дах, після чого згоріла вся споруда. Отакий він, рускій мір, - гірко підсумував чоловік побачене.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Моя хата скраю

    Мешканець крайнього житлового будинку Ірпеня на вулиці Соборній, Григорій, вперше приїхав оглянути свій згорілий під час обстрілів будинок. Тут жили три сім'ї: Григорій з дружиною і донькою, а також родини двох його небожів. На третій день спроб прориву оборони Ірпеня росіянами зайнявся дах, після чого згоріла вся споруда. "Отакий він, "рускій мір", - гірко підсумував чоловік побачене.

  • Три дні в льоху Обстріли свого будинку Григорій відчув ще 24 лютого близько півдня. Всі три сім'ї переховувалися в цьому підвалі сараю на території їхньої садиби, сказав чоловік. А коли 27 лютого хата згоріла, всі відійшли в бомбосховище на території міського водоканалу, де залишалися до евакуації з міста 3 березня.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Три дні в льоху

    Обстріли свого будинку Григорій відчув ще 24 лютого близько півдня. Всі три сім'ї переховувалися в цьому підвалі сараю на території їхньої садиби, сказав чоловік. А коли 27 лютого хата згоріла, всі відійшли в бомбосховище на території міського водоканалу, де залишалися до евакуації з міста 3 березня.

  • Без житла й майна З перших пострілів вся наша хата здригалася, зі стелі попадали всі люстри. А пожежа знищила й хату, і все, що в ній було. Я тут останні 20 років будував, купував все для комфорту моєї жінки-інваліда, а тепер ми лишилися ні з чим, - каже Григорій. Позад нього - заіржавілі рештки холодильника і побутової техніки, якою була обладнана кухня.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Без житла й майна

    "З перших пострілів вся наша хата здригалася, зі стелі попадали всі люстри. А пожежа знищила й хату, і все, що в ній було. Я тут останні 20 років будував, купував все для комфорту моєї жінки-інваліда, а тепер ми лишилися ні з чим", - каже Григорій. Позад нього - заіржавілі рештки холодильника і побутової техніки, якою була обладнана кухня.

  • Дружина Григорія, Людмила, не могла вгамувати сліз під час огляду згорілої хати. Водночас вона категорично відкинула припущення про те, що в разі добровільної здачі росіянам її родина могла би уникнути загрози їхньому життю та руйнувань оселі. Кому здаватися? Росіянам? Та мій чоловік і досі рветься в тероборону. Я б і сама воювати пішла, якби ноги могли ходити!, - заявила літня жінка.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Здаватися ніхто не став

    Дружина Григорія, Людмила, не могла вгамувати сліз під час огляду згорілої хати. Водночас вона категорично відкинула припущення про те, що в разі добровільної здачі росіянам її родина могла би уникнути загрози їхньому життю та руйнувань оселі. "Кому здаватися? Росіянам? Та мій чоловік і досі рветься в тероборону. Я б і сама воювати пішла, якби ноги могли ходити!", - заявила літня жінка.

    Автор: Олександр Савицький


DW.COM

Військовий експерт: Контроль над Маріуполем відкриє РФ коридор до Криму

DW поговорила з австрійським генералом про те, чому Росія так прагне взяти під контроль Маріуполь та якими є можливі сценарії розвитку подій на Донбасі.  

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