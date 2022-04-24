У ФРН розслідують ймовірні воєнні злочини армії РФ в Україні

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку 23 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями неділі, 24 квітня (час київський).

++08:20++

Шестеро осіб загинули після суботньої артилерійської атаки армії РФ по місту Гірське та Золоте, ще дві людини важко поранені, заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Також, за його словами, стало відомо про двох загиблих внаслідок влучення снаряду кілька днів тому в будинок у Попасній. За цими даними, російські війська 12 разів обстрілювали мирні помешкання жителів Луганщини 23 квітня. Постраждали, зокрема, Гірське, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк.

++07:50++

У Мелітополі, що нині окупований російськими військами, викрали почесного консула Болгарії, заявив мер міста Іван Федоров в ефірі національного телемарафону. "Кілька годин тому (в суботу - Ред.) стало відомо, що у Мелітополі викрали почесного консула Болгарії", - сказав Федоров.

++07:20++

РФ збільшує угруповання військ на Слобожанському напрямку за рахунок перекидання та зосередження додаткових підрозділів у Бєлгородській області, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, розміщеному в соцмережі Facebook. "За наявними даними, за 60 кілометрів від державного кордону України розгорнуто пускові установки ОТРК "Іскандер-М", - йдеться в повідомленні.

++06.05++

За вісім днів після скасування мит на ввезені автомобілі до України імпортовано 14300 легкових автомобілів. "У тому числі, десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 року випуску і навіть Cadillac Escalade за 3,1 мільйона гривень", - повідомив у своєму Facebook заступник міністра інфрастурктури Мустафа Найєм. За його словами, партнери у Польщі, Словаччині та Румунії "дещо здивовані (...), їх шокують промислові масштаби імпорту "для потреб ЗСУ" автомобілів класу "люкс". При цьому Найєм анонсував зміни у нормативну базу "без шкоди справжнім волонтерам".

Читайте також: Україна скорочує кількість пунктів розмитнення авто з ЄС

++05.45++

Близько 8 тисяч люксових автомобілів, призначених для Росії, серед яких новітні моделі Lexus, Cadillac та Mercedes, застрягли у бельгійському порту Зебрюгге, поки влада цієї країни "намагається розібратися у "лабіринті санкцій", накладених на Москву за її вторгнення в Україну", пише американське видання The Wall Street Journal. Вони прибули до порту на початку квітня, але до РФ їх відправити вже не можна через штрафні заходи на предмети розкоші, що включають заборону на постачання автомобілів за ціною, вищою за 50 тисяч євро.

++04.40++

Дивитись відео 07:12 Як ЄС допоможе Україні розслідувати воєнні злочини? (13.04.2022)

У Німеччині розпочате розслідування можливих воєнних злочинів в Україні, збиранням відповідних доказів займається генеральний прокурор при Верховному суді Німеччини Петер Франк (Peter Frank), повідомив міністр юстиції ФРН Марко Бушман (Marco Buschmann). "Процедура структурного розслідування, під час якої забезпечується безпека доказів, а також з'ясовується, хто і де вчинив ті чи інші злочини, вже почалася", - заявив він в ефірі Phoenix. За словами Бушмана, збираються свідчення свідків, фото- та відеоматеріали. "Ми успішно провели тут суд над сирійськими воєнними злочинцями. Зараз ми діємо у тому ж ключі", - зазначив міністр і закликав українських біженців, які стали свідками або жертвами воєнних злочинів, зв'язатися з німецькою владою.

Читайте також: Війна РФ проти України: як ЄС допомагає розслідуванню воєнних злочинів

++04.10++

Фрідріх Мерц

У Німеччині опозиційний Християнсько-демократичний союз (ХДС) зазнає ревізії всієї своєї політики щодо Росії, заявив голова партії Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) в інтерв'ю недільному виданню Bild am Sonntag.

За його словами, "вся німецька зовнішня політика та політика в галузі безпеки останніх 20 років звернулася до руїн", а "усі міністри оборони (Німеччини. - Ред.) в останні 20 років доходили помилкових висновків щодо озброєння та стану військ". "Коли ця війна завершиться, нам доведеться ретельно проаналізувати, яким чином все могло дійти до такого стану", - наголосив Мерц і зауважив на "серйозних недоглядпах" і всередині ХДС.

++03.45++

ФРН може закупити у США гелікоптери Boeing CH-47F Chinook на суму 5 мільярдів євро, пише Bild am Sonntag. Остаточно рішення поки не ухвалене, повідомили Reuters у міністерстві оборони Німеччини.

Читайте більше: Німеччина може купити у США гелікоптери CH-47F Chinook

++02.50++

З 24 лютого Польща поставила Україні зброї вартістю близько 1,5 мільярда євро. Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький після зустрічі у Кракові з главою уряду України Денисом Шмигалем назвав суму у сім мільярдів злотих. "Це озброєння рятує український, польський та європейський суверенітет", - наголосив він. За даними польских ЗМІ, ідеться, як про протитанкові та зенітні ракети, спорядження, дрони, так і, зокрема, про 40 танків та близько 60 бронетранспортерів. Однак, уряд Польщі офіційно досі цього не підтвердив.

Читайте також: Шольц і важке озброєння для України: канцлер Німеччини під вогнем критики

++02.30++

Західні країни, як-от Німеччина, Австрія та Франція, спрямовують на вирішення своїх економічних проблем у багато разів більше коштів, ніж на допомогу Україні, свідчать дані Інституту світової економіки (IfW) у Кілі. Так, Берлін направив Україні 4 мільярди євро як фінансову, гуманітарну та військову допомогу, тодя як у самій ФРН виділено 17 мільярдів євро на субсидії для зниження вартості палива на автозаправках, 5 мільярдів - на підтримку бізнесу і 100 мільярдів - на корпоративні кредити, заявив директор IfW Крістоф Требеш (Christoph Trebesch) в інтерв'ю виданням групи Redaktions Netzwerk Deutschland. За його словами, "західні країни зробили більше для пом'якшення наслідків війни у ​​себе вдома, ніж для підтримки України".

++01.55++

Влада Франції затримала ще одну картину з колекції Морозових, що виставлялася в музеї фонду Louis Vuitton у Парижі - портрет Тимофія Морозова з Музею мистецтва авангарду (МАГМА), який фінансувався російським бізнесменом В'ячеславом (Моше) Кантором, який потрапив під санкції. Це уже третя картина цієї виставки, яка не буде повернена, повідомило міністерство культури Франції. Також через накладені ЄС санкції затримана робота "Автопортрет у сірому" Петра Кончаловського - її власником є ​​російський мільярдер Петро Авен. Крім того, на прохання української влади у Франції на тимчасовому збереженні залишиться портрет Маргарити Морозової роботи Валентина Сєрова - ця картина належить Дніпровському художньому музею, куди її небезпечно повертати через воєнні дії. Роботи з колекції російських купців-меценатів Михайла та Івана Морозових виставлялися у Парижі з вересня 2021-го до квітня 2022 року.

++01.10++

Київ звернувся до Папи Римського Франциска з проханням допомогти порятунку людей на сході України, зокрема розблокувати гуманітарний коридор у Маріуполі. "Я дуже хотів, щоб він приїхав із самого початку, щоб він підтримав наших людей на сході держави. Я хотів, щоб він спробував розблокувати гуманітарні коридори до Маріуполя", - сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві. За його словами, українська сторона зверталася з таким проханням до Святого Престолу. "Рано говорити, але ми очікуємо на нього. Очікуємо, тому що в нього є місія - місія від Бога. Йому довіряє велика кількість людей, я думаю, що це важливо", - цитує Зеленського сайт Офісу президента України.

++00.45++

Підрозділи зенітних ракетних військ повітряних та сухопутних військ України протягом 23 квітня уразили 17 повітряних цілей РФ. Ідеться про дев'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня (імовірно "Орлан-10"), три літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25) та п’ять крилатих ракет, повідомив у Facebook речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел немає.

++00.35++

Багатоповерхівка в Одесі, в яку влучила російська ракета

Росія підтвердила ракетну атаку на Одесу. У міністерстві оборони РФ повідомили про удар ракетами великої дальності по військовому аеродрому під Одесою, де зберігалася "велика партія іноземного озброєння, що надійшла від США та європейських країн". Про це заявив офіційний представник міноборони Ігор Конашенков. Він зазначив, що російська авіація в суботу завдала ударів по 79 військових об'єктах України, знищивши 16 складів ракетно-артилерійського озброєння, боєприпасів та пального.

Водночас мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що російські окупанти "цинічно брешуть" про ураження військових об’єктів у Одесі. На відео, оприлюдненомуу Telegram, він показав, що російські ракети влучили у житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки загинули восьмеро людей. серед яких немовля.

++00.20++

Туреччина закрила повітряний простір для цивільних та військових літаків із Росії, котрі прямують до Сирії, заявив турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу. За його словами, відповідні дозволи видавалися на три місяці, останній минув у квітні.

++00.03++

США та Європейський Союз ведуть переговори про кроки, які ЄС міг би здійснити для обмеження імпорту нафти з Росії та скорочення доходів, які Москва отримує від її продажу, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до переговорів. Обговорюються повна заборона постачання, встановлення цінового порога, а також застосування механізму, що дозволить утримати виручку Росії, отриману після початку війни в Україні. Мета переговорів - з'ясувати, як можна сильніше вдарити по президенту Росії Путіну, наводить агентство слова одного з джерел.

Читайте також: Коментар: Довгий шлях Німеччини із залежності від російського газу



Дивитись відео 05:29 Зброя і німці: як уроки Бундесвер виніс з війни в Україні (22.04.2022)