Макрон застеріг від можливої ескалації у війні РФ проти України

Президент Франції Еммануель Макрон застеріг, що у війні Росії проти України можлива подальша ескалація. Відповідну заяву французький лідер зробив в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, частина якого опублікована у п'ятницю, 22 квітня.

"Ризик украй високий. Випробування російської міжконтинентальної балістичної ракети ("Сармат". - Ред.) у середу викликає занепокоєння", - зазначив Макрон. "У зв'язку з воєнними злочинами, скоєними Росією, тим, як вона провадить війну на Донбасі та Маріуполі, ядерними провокаціями наприкінці лютого, слід сказати абсолютно ясно: Росія має прагнення до ескалації", - вважає французький лідер.

Взаємодія з глобальними партнерами

В умовах політики тиску та санкцій ЄС має підтримувати діалог з партнерами - у Перській затоці, Індії та Китаї, підкреслив Макрон. "У світі не має бути розколу. Не повинно бути такого, що тільки США та Європа дають відсіч Росії, тоді як решта світу йде легким шляхом", - зазначив він. Франція, Німеччина та Італія в цьому процесі мають відігравати роль посередників.

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Постачання важкого озброєння в Україну

На питання про те, чи має Німеччина розпочати постачання важкого озброєння в Україну, Макрон зазначив: "Кожна країна бере на себе відповідальність, дотримуючись свого балансу. Я не втручаюся в політику інших держав". При цьому президент Франції додав, що тісно координує зусилля із канцлером Німеччини Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

Продовження контактів із Кремлем

Еммануель Макрон також застеріг від повного припинення контактів із Кремлем. Попри те, що телефонні перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним часом дуже розчаровують, їх треба продовжувати, вважає французький політик.

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У Франції 24 квітня відбудеться другий тур виборів президента.

Під час теледуелі 20 квітня глава держави звинуватив свою основну суперницю - Марін Ле Пен - у тому, що "її політика спрямована на вихід із Європи", а також назвав майбутні вибори "референдумом за чи проти ЄС".