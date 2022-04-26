Вибухи у "ПМР": Кишинів не вдаватиметься до блокади, а Київ попереджає про удари

Президентка Молдови Майя Санду назвала серію вибухів в Тирасполі наслідком протистояння внутрішніх сил у самопроголошеній "Придністровській Молдавській республіці" ("ПМР") та рекомендувала держустановам підвищити пильність. Про це вона розповіла у вівторок, 26 квітня, на брифінгу за результатами засідання Вищої ради безпеки (ВРБ) у зв'язку з загостренням у Придністров'ї. Крім того, Санду наголосила, що Молдова не планує та не здійснює блокаду Придністровського регіону.

"Ми виступаємо за врегулювання цього конфлікту (у Придністров'ї. - Ред.) лише мирними засобами, шляхом переговорів. Нам важливо зберегти мир у Молдові. Ми закликаємо всіх не провокувати нові ризики та загрози безпеці", - зазначила Санду.

За її словами, ВРБ рекомендувала державним установам збільшити інтенсивність перевірок транспорту поблизу зони безпеки на березі Дністра (контролюється спільними миротворчими силами Молдови, Росії та "ПМР"), підвищити інтенсивність патрулювання та перевірок на території Молдови та на кордоні, підвищити рівень оповіщення щодо безпеки об'єктів критичної інфраструктури та рівень готовності всіх установ, які відповідають за гарантування громадського порядку та безпеки.

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Водночас лідерка Молдови повідомила, що не контактувала з так званою "владою" невизнаного регіону після вибухів, втім зазначила, що це може статися за посередництва ОБСЄ до кінця тижня. Крім того, Санду розповіла, що не збирається телефонувати президенту РФ Володимиру Путіну.

Зранку 26 квітня у столиці "ПМР" Тирасполі пролунали два вибухи, які пошкодили антени трансляції радіо РФ. Крім того, повідомлялося про вибух в одній із військових частин. Напередодні 25 квітня сталося кілька вибухів у приміщенні так званого "міністерства держбезпеки" Придністров'я. Тоді встановили, що стріляли з ручного протитанкового гранатомета. Ватажок так званої "ПМР" звинуватив в інцидентах Україну.

Київ: РФ намагається дестабілізувати "ПМР"

Натомість у Києві розцінюють вибухи в "ПМР" як спроби Росії дестабілізувати регіон. "Росія намагається дестабілізувати ситуацію в "ПМР" та натякає Молдові, щоб чекала "гостей". Погана новина: якщо Україна не встоїть, завтра ворог буде біля воріт Кишинева. Хороша новина в тому, що Україна забезпечить стратегічну безпеку в регіоні. Втім, маємо працювати як одна команда", - написав у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Водночас речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Україна підтримує територіальну цілісність Молдови, засуджує спроби втягнути Придністров'я у війну РФ проти України.

Натомість у Головному управлінні розвідки міноборони України у вівторок заявили, що РФ готує ракетний удар по "ПМР" з жертвами серед мирного населення. "Жителі невизнаної "Придністровської молдавської республіки" отримують СМС, від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про "ракетний та артилерійський" удар по території "ПМР", - повідомили в українській розвідці.

Напередодні у Головному управлінні розвідки міноборони України повідомляли, що у невизнаному Придністров'ї почали готуватися до вибухів ще за кілька днів до їх початку. У ГУР вважають, що ці інциденти організовує російська ФСБ для виправдання війни з Україною та залучення "ПМР" до бойових дій.

22 квітня у РФ заявили, щосухопутний коридор до Придністров'я є однією з цілей другого етапу війни РФ. "Контроль над півднем України - це ще один вихід у Придністров'я, де також відзначаються факти утиску російськомовного населення", - зазначив виконуючий обов'язки командувача військ Центрального військового округу Рустам Міннекаєв.