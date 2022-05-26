 Штайнмаєр закликав Путіна до переговорів з Зеленським | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2022

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Новини

Штайнмаєр закликав Путіна до переговорів з Зеленським

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав Володимира Путіна піти на прямі переговори з Володимиром Зеленським і припинити бойові дії в Україні.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier - DGB Bundeskongress

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав президента РФ Володимира Путіна негайно вивести війська з України. 

Виступаючи 25 травня в Штутгарті з нагоди Дня німецьких католиків Штайнмаєр звернувся до Путіна: "Виявіть повагу до суверенітету України, припиніть бойові дії. Пане Путін, припиніть страждання та руйнування в Україні! Виведіть свої війська! І не відмовляйтеся від прямих та серйозних переговорів з президентом Зеленським!".

Президент ФРН також звернув увагу на те, що "агресивна війна Путіна зачіпає не лише людей в Україні". Зокрема, через те, що Росія блокує в українських портах експорт мільйонів тонн зерна, світові ціни на нього різко зросли. "Багато регіонів світу найближчими місяцями загрожують голод і смерть, особливо у Східній та Південній Африці", - попередив він.

Штайнмаєр наголосив, що "наслідки війни Путіна вдарять по державах, які ще не оговталися від пандемії коронавірусу, і по регіонах, де ґрунт через кліматичну кризу висихає і стає безплідним".

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Штайнмаєр: Війна Росії проти України - "злам епохи"

На початку травня президент Німеччини заявив, що вважає війну РФ проти України "зламом епохи". Путін, напавши на Україну, "остаточно руйнує основу європейського мирного порядку", наголосив Штайнмаєр. Напад на Україну він вважає і "нападом на ідею ліберальної демократії і на цінності, на яких вона ґрунтується: це свобода, рівність, повага до прав людини та людської гідності".

У середині квітня між Києвом та Берліном виник дипломатичний скандал, коли стало відомо, що нібито через тісні зв'язки з Росією в минулому Україна відхилила пропозицію офіційного візиту Штайнмаєра, назвавши візит "небажаним". Утім, на початку травня цю суперечку залагодили - під час телефонної розмови зі Штайнмаєром Зеленський запросив його та канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) до Києва.

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Чи варто було не зустрічатись із Штайнмаєром у Києві? (14.04.2022)

DW.COM

Штайнмаєр: Війна Росії проти України - "злам епохи"

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр звинуватив Володимира Путіна у вбивствах, брехні та цинічній нарузі над історією. Він також визнав, що помилявся щодо російського лідера та висловив цілковиту підтримку Україні.  

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