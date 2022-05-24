Москва вважає передчасними розмови про обмін військових з "Азовсталі"

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій за першу половину 25 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини середи, 25 травня (час київський).

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Москва готова обговорювати обмін полоненими тільки після суду над "українськими військовими, які здалися". Про це ТАСС заявив заступник міністра закордонних справ РФ Руденко. "Усі речі розглядатимемо після того, як ті, хто здався у полон, будуть відповідним чином засуджені, винесений вирок, тоді можуть бути якісь інші кроки. До цього усі розмови передчасні", - зазначив Руденко. Раніше генпрокурорка України Ірина Венедіктова не виключила обмін Вадима Шимшмаріна - першого російського військового, засудженого в Україні за воєнні злочини.

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Міністерство оборони РФ повідомило про відкриття двох коридорів для виходу іноземних суден із семи портів на Чорному та Азовському морях. "Збройні сили Росії щоденно з 08:00 до 19:00 (за московським часом. - Ред.) відкривають два морські гуманітарні коридори, які є безпечними смугами руху суден", - заявив керівник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізинцев на брифінгу. За його словами, що коридори відкриють для виходу суден з портів Херсона, Миколаєва, Чорноморська, Очакова, Одеси, Южного та Маріуполя.

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Принц Уельський Чарльз зустрівся з українськими біженцями у столиці Румунії, Бухаресті. "Ми дуже переживаємо за вас, це кошмарна ситуація. Я захоплююся українським народом. Надзвичайна мужність і стійкість", - зазначив член королівської родини Великобританії. За даними Агентства ООН у справах біженців, понад 972 тисячі українців прибули до Румунії після початку повномасштабної війни РФ в Україні.

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Російські військові окупували 95 відсотків території Луганської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він зазначив, що ситуація на Донбасі - надзвичайно погана і що обстрілі не припиняються. Гайдай також повідомив, що поліція Луганської області зокрема виконує роботу поховального бюро. Так, у одному районі Лисичанська у братській могилі поховали 150 людей. Втім переважно люди не хочуть евакуюватися. "Сєвєродонецьк не оточений, у місті та селах громади залишаються до 15 тисяч мешканців, загалом на підконтрольній нам Луганщині - більше 40 тисяч людей, з них 99 відсотків виїжджати не хочуть", - написав Гайдай у Facebook.

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Російські війська намагаються наступати на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках, втім безуспішно, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Крім того, за даними Генштабу, на Авдіївському напрямку російські окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка та Піски. Також зазначається, що РФ намагається просунутися на Лиманському напрямку та продовжує готуватися до наступу на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Водночас тривають спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів в районі Ізюма та Слов'янська, а також спроби штурму та наступу в районах Довгенького Харківської області та Богородичне Донецької області.

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У США засудили указ президента РФ Володимира Путіна щодо спрощення процедури отримання російського громадянства для мешканців Запорізької та Херсонської областей. Як зазначив речник Держдепартаменту Нед Прайс цей план є частиною "спроби Росії підпорядкувати народ України - силою нав'язати свою волю", передає AFP.

Зеленський підтримав петицію про візовий режим з РФ

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію щодо запровадження візового режиму з РФ, яка набрала майже 27 тисяч голосів із необхідних 25 тисяч. "На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в'їздом громадян РФ на територію України підтримую", - йдеться у відповіді президента на петицію. Зеленський зазначив, що надіслав прем'єр-міністру Денису Шмигалю відповідний лист з проханням опрацювати це питання.

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Завод "Азовсталь" у Маріуполі

Олігарх та бізнесмен Рінат Ахметов позиватиметься до Росії через знищені війною свої підприємства, зокрема "Азовсталь". Про це він повідомив в інтерв'ю НВ. "За відновлювальною вартістю втрати ММК ім. Ілліча та Азовсталі через російську агресію становлять від 17 до 20 мільярдів доларів. Остаточну суму буде визначено в позовній заяві до Росії", - заявив бізнесмен. Водночас це не єдині підприємства Ахметова, які зазнали руйнувань через війну. Після 24 лютого Авдіївський коксохім, Луганська ТЕС та десятки інших об'єктів промислової інфраструктури й зеленої енергетики були частково або повністю знищені або вимушено виведені з експлуатації, зазначив олігарх. "Капіталізація цих об'єктів до початку війни становила десятки мільярдів доларів. Однозначно ми пред'явимо позови до Росії і вимагатимемо належну компенсацію всіх збитків та втраченого бізнесу", - заявив він.

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Супутник зафіксував в окупованому порту Маріуполя рух вантажних суден, якими російські війська можуть вивозити метал та зерно, повідомляє видання "Радіо Свобода", аналізуючи супутникові знімки Planet Labs. Як зазначають журналісти проєкту "Схеми", кораблі перемістились до причалів, де, за даними Маріупольської міськради, зазвичай відвантажують продукцію. Йдеться про шість вантажних суден під іноземними прапорами, які за даними адміністрації Маріупольського порту, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебувають в акваторії порту. Раніше повідомлялося, що на території порту залишалося близько 200 000 тонн металу та чавуну вартістю понад 170 мільйонів доларів. За даними директора порту Маріуполя Ігоря Барського, на складах лишалося понад 3,4 тисячі тонн зерна та ще дев'ять тисяч тонн було завантажено на одне із суден, яке вже не змогло вийти з порту. Як з'ясували журналісти, зерно, яке зберігається в зерновому терміналі порту, належить державі Україна, а більша частина металу - компанії "Метінвест" Ріната Ахметова.

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Москва готова обговорювати з Києвом обмін полоненими з "Азовсталі" лише після суду над українськими військовослужбовцями. Про це заявив ТАСС у середу, 25 травня, заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко. "Всі речі розглядатимемо після того, як ті, хто здався в полон, будуть відповідним чином засуджені, буде винесено вирок, тоді можуть бути якісь інші кроки. До цього всі розмови про обмін передчасні", - зазначив Руденко.

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Російські війська обстріляли місто Балаклію Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. "За нашою інформацією, це місто було обстріляне окупантами знову", - сказав Синєгубов на брифінгу, передає "Інтерфакс". Він не уточнив про постраждалих. Водночас, за попередньою інформацією волонтера, радниці голови Харківської облради Наталії Попової, внаслідок обстрілу дві особи загинули, семеро поранених.

"Попередньо: семеро людей дістали поранень. Зокрема, одна дитина. Дівчинка у вкрай важкому стані. Молимося за її здоров'я. Дві людини, на жаль, загинули", - написала Попова у Facebook.

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МЗС України засуджує "паспортизацію" мешканців Запорізької та Херсонської областей. "Указ президента Росії є юридично нікчемним та не матиме правових наслідків. Це рішення не вплине на приналежність мешканців тимчасово захоплених Росією територій до громадянства України", - йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства. У міністерстві додали, що таке рішення є черговим свідченням "злочинної мети війни Росії проти України - загарбання українських територій для їхньої подальшої окупації та інтеграції в російське правове, політичне та економічне поле".

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Україна не поступиться ні територіями, ні громадянами, ні суверенітетом, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк . Він зазначив, що також не може йтися про заморожування конфлікту, адже це стане "війною, відкладеною у часі". "Україна зробила висновки з Мінських домовленостей і тому не піде на Мінськ-3", - наголосив Подоляк. Він обурився пропозиціями деяких західних політиків Україні піти на компроміс з Росією. "Ми не торгуємо своїми громадянами, територіями чи суверенітетом. Це чітка червона лінія. Українське суспільство заплатило страшну ціну й не дозволить нікому зробити навіть крок у цьому напрямку - жодній владі та жодній країні. Будь-який натяк на це з боку будь-кого з партнерів отримуватиме принципову реакцію", - написав Подоляк у Telegram та додав, що найкоротший шлях до завершення війни - "зброя, санкції та фінансова допомога Україні", а не пропозиції "подарувати Росії Схід і Південь".

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На Харківщині 45 відсотків автодоріг державного значення (1 059 км автошляхів) зазнали значних руйнувань через бойові дії, повідомив начальник Служби автомобільних доріг регіону Андрій Алексєєв. Він також додав, що зруйновано 16 штучних споруд (мости, шляхопроводи, естакади, тунелі тощо). "Частина цих доріг ще знаходиться на окупованих територіях. Скільки часу та ресурсів потрібно, щоб усе відбудувати - поки що важко прогнозувати", - зазначив Алексєєв.

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У міністерстві оборони України повідомили про мету звільнити всю територію держави від окупантів, втім контрнаступ залежатиме від обстановки на Сході та Півдні України, тож конкретні терміни поки уточнюють. "За стратегічним задумом оборони України ми маємо на меті звільнити всю територію нашої держави, і рано чи пізно широкі контрнаступальні дії мають відбутися", - зазначив речник відомства Олександр Мотузяник під час брифінгу.

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У тимчасово окупованому РФ Маріуполі та інших нещодавно окупованих частинах Донеччини також почали видавати російські паспорти, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. "Сьогодні так звана ДНР дала старт для Маріуполя та наново окупованих територій Донецької області отриманню російських паспортів без отримання паспорту так званої ДНР. Фактична анексія зокрема Маріуполя почалась", - написав він у Telegram.

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У Білорусі підтвердили постачання зброї Росії. Прем'єр-міністр цієї країни Роман Головченко в ефірі телеканалу "Білорусь-1" заявив, що білоруська зброя затребувана не лише всередині країни, а й "для потреб Російської Федерації". "У нас є спільні програми", - цитує слова глави уряду Білорусі "Інтерфакс".

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Росія використала 60 відсотків запасів високоточної зброї, повідомляють в Головному управлінні військової розвідки міністерства оборони України. "По деяких видах, навіть і більше - 70 відсотків. Є відповідні нормативні вимоги по тому пороговому рівню, який необхідно тримати в військах, і по тих же самих "Іскандерах" цей пороговий рівень майже настав", - цитує пресслужба заступника очільника ГУР Вадима Скібіцького. Водночас він наголошує, що у РФ немає можливості швидкого поновлення запасів через недостатні потужності виробництва та санкції, накладені на Росію. Тому у Москві змінили тактику застосування такого озброєння, стверджує українська сторона. "Якщо раніше по об’єкту застосовувалося дві чи чотири ракети, то зараз чітко обирається об'єкт, ціль, це від восьми до 12 ракет різного формату. Або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського, повітряного базування, для того, щоб бути готовим вразити цю ціль. Ми бачимо зміни, і ми розуміємо, що ресурс високоточного озброєння, високоточних боєприпасів у РФ на граничному рівні", - наголосив Скібіцький.

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Одеса готується відбивати атаки РФ

Окупація Одеси досі серед пріоритетів Росії, повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк під час брифінгу 25 травня. "Одеса залишається у пріоритетах ворога омріяною до захоплення, омріяною до окупації, але вона така само омріяна для мирного життя самими одеситами", - зазначила речниця. За її даними, корабельні угруповання ворога переформовуються, посилюються, перевозять вантажі, намагаються облаштувати певні позиції, зокрема і на острові Зміїний. Крім того, у Криму розгортають додаткові дивізіони протиповітряної оборони, оскільки, як каже речниця, РФ уже усвідомлює, що ураження кораблів - "це не химера, це абсолютно можливо". Водночас російські кораблі з ракетами і далі перебувають в акваторії північно-західної частини Чорного моря, що несе загрозу не лише південному регіону, а й усій Україні, додала речниця. Так, ОК "Південь" зафіксувало декілька пусків ракет саме з моря до різних регіонів України.

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У РФ пропонують відкрити порти в Україні в обмін на зняття санкцій

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У МЗС РФ заявили про готовність надати "гуманітарний коридор" для виходу кораблів з українських портів в обмін на зняття санкцій Заходом. "Вирішення продовольчої проблеми потребує комплексного підходу, зокрема пов'язаного зі зняттям санкційних обмежень, які були накладені на російський експорт та фінансові транзакції", - заявив журналістам заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко.

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У РФ спростили порядок набуття російського громадянства мешканцям Запорізької та Херсонської областей України. Відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін, його опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ. Документ вносить доповнення до президентського указу від квітня 2019 року, що дозволяє у спрощеному порядку звернутися із заявами про надання громадянства РФ мешканцям непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей.

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