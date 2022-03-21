Зеленський: Компромісні з РФ питання буде вирішувати народ на референдумі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що компромісні питання на переговорах між Україною та Росією будуть остаточно вирішуватись на всеукраїнському референдумі. Про це він сказав у понеділок, 21 березня, в інтерв'ю європейським суспільним мовникам.

"Я пояснював усім переговорним групам: коли ви говорите про всі ці зміни, і вони можуть бути історичними, ми нікуди не дінемось, ми прийдемо до референдуму. Народ повинен буде сказати і дати відповідь на ті чи інші формати компромісів. А ось якими вони будуть - це вже питання нашої розмови і розуміння між Україною і Росією", - цитує його "Суспільне".

Варто зазначити, що закон "Про всеукраїнський референдум" забороняє проведення всеукраїнського референдуму під час дії воєнного стану. Україна запровадила його в день військового вторгнення РФ - 24 лютого.

Зеленський: Україна не піде на ультиматуми РФ

Зеленський заявив, що "готовий піти на все, якщо ця хода буде з народом". Водночас він наголосив, що ні український народ, ні українська влада не погодяться на виконання ультиматумів, які Росія зараз висуває під час перемовин для закінчення війни. За його словами, ультиматум може бути "автоматично виконаний" тільки "якщо всіх знищити".

"Це неправильно, це ні до чого не призведе, до жодного результату. Питання не в мені. Питання, знов-таки, в тому, що люди і влада об’єднані", - зазначив він. Зеленський наголосив, що замість ультиматумів треба домовлятися. "В діалозі можна знайти компроміс", - наголосив він.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 17 березня провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та розповів йому, чого російська сторона вимагає від України на перемовинах. Головна вимога Кремля - нейтралітет України та відмова від євроатлантичного курсу. Також Росія продовжує говорити про так звані "демілатаризацію" та "денацифікацію". Крім того, Росія має свої вимоги щодо захисту російської мови в Україні та статусу окупованих районів Донецької та Луганської областей і анексованого Криму.

Читайте також: Кінець війни чи пил у вічі? Про що можуть домовитися Україна та РФ