24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій за 24 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями середи, 25 травня (час київський).

Україна в липні представить план післявоєнної відбудови

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Україна представить проєкт плану післявоєнного відновлення 4-5 липня під час конференції з питань реформ, яка пройде в швейцарському Лугано. Про це повідомляється на сайті українського уряду.

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав міжнародну спільноту мобілізувати фінансову допомогу для реалізації цього плану. "Ми закликаємо країни та компанії брати опіку над відновленням окремих регіонів, міст та галузей України, які постраждали від війни. Впевнений, що на конференції реформ всі держави-партнери сформують свої пакети пропозицій", - сказав він.

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Вночі в середу Росія випустила зі своєї території ракети по Краснопіллю. "Пуск, попередньо, був з літака, який не перетинав державний кордон", - повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький. Внаслідок удару пошкоджені близько 20 будинків мирних мешканців та лінія електропередач. "Половина селища лишилась без електроенергії", - написав у соцмережах голова ОВА. Попередньо загиблих немає.

У свою чергу мер Краматорська Донецької області Олександр Гончаренко повідомив про завдання РФ вночі авіаракетного удару по спальних районах і приватному сектору міста. Жертв немає.

Тим часом генеральний штаб Збройних сил України звітує про ліквідацію 24 травня близько 100 російських військових. Як стверджує генштаб, загальні втрати РФ складають близько 29540 солдатів від початку війни в Україні.

Зеленський: Питання - з яким президентом РФ домовлятиметься Україна

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Президент України Володимир Зеленський, виступаючи онлайн на Українському сніданку в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, заявив: "Після військової частини в будь-якому випадку, я впевнений, буде мирний процес, і буде стіл перемовин, і буде точно мир. Питання в тому, з ким Україна буде домовлятись, з яким президентом Росії буде домовлятись Україна. І це також залежить від бажання вже діючого президента Росії".

Виступ Зеленського в Давосі на відкритті форуму 23 травня

Зеленський вважає, що сьогодні російський президент Володимир Путін не до кінця усвідомлює, що відбувається, та живе в "інформаційній нереальності", яку сам побудував. "Коли він буде готовий вийти в реальність, якщо він спроможний щось зрозуміти, то він точно зрозуміє, що треба говорити і закінчувати цю війну, розпочату ним. Тоді, напевно, можна буде спробувати, якщо ще буде не пізно, йти дипломатичним шляхом саме з цією діючою владою", - сказав президент України.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не вірить, що Захід силовим шляхом вирішить питання блокування РФ морських шляхів експорту Україною продовольства. Про це він сказав на Українському сніданку в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі. "Якщо НАТО не закрило небо над Україною в найтрагічніші моменти війни, то чому ж вони зараз відкриють Чорне море, щоб можна було без перешкод експортувати з України сільськогосподарську продукцію? Я всім серцем вітатиму таке рішення, але не думаю, що буде достатньо сил і мужності, щоб знайти силове рішення цього питання", - сказав він.

Напередодні Литва запропонувала створити військово-морську коаліцію для зняття російської блокади з українського експорту зерна.

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Командир полку "Азов" Денис Прокопенко після виходу з "Азовсталі" зателефонував своїй дружині Катерині Прокопенко, повідомила вона британському виданню The Guardian.

За її словами, полонених утримують в задовільних умовах, вони не зазнали насильства. Ситуацію контролюють Організація Об'єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста. Наскільки їй відомо, нікого з військових не вивозили з непідконтрольної українській владі території Донбасу до Росії. Водночас точно не відомо, чи міг Прокопенко спілкуватись вільно.

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З початку війни не відбувається ніякої торговельної активності в порту Одеси, повідомляє розвідка міністерства оборони Великобританії у Twitter. Блокування Росією ключових портів зупинило всю комерційну судноплавну діяльність в цьому регіоні. Експортні механізми України сушею не можуть перекрити недостачу поставок, спричинену російською блокадою портів, тому велика частина українських зернових не може бути експортована. Бойові дії вже позначились на цінах на світовому ринку зерна, а блокада портів і відсутність комерційного судноплавства в регіоні призведе до ще більшого зростання цін на базові продукти у світі, йдеться у повідомленні.

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У Сєвєродонецьку за добу шестеро загиблих та щонайменше восьмеро поранених, повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Цифри не остаточні, бо обстріли не зупиняються, обстежити територію майже не реально. Всі вбиті та постраждалі знайдені на вулиці, це були одні з короткочасних виходів "подихати", - написав він у соцмережах.

За його словами, росіяни системно обстрілюють хімічний завод "Азот". "Не секрет, що там переховуються люди і рашисти, на жаль, про це знають. Вчора там загинули четверо, троє було поранено", - повідомив він.

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Більше ніж 671 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За даними Офіса генерального прокурора, 238 дітей загинули та понад 433 були поранені. Найбільше постраждалих дітей у Донецькій, Київській та Харківській областях. Цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських населених пунктів пошкоджені 1848 закладів освіти, при цьому 173 з них зруйновані повністю.

РФ завдала три ракетні удари по Кривому Рогу

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Зранку середи російські війська нанесли три ракетні удари по Кривому Рогу, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко. "Поцілили у промислове підприємство. Серйозні руйнування. Інформацію по постраждалих уточнюємо", - написав він у соцмережах. У Криворізькому районі росіяни обстріляли з "Ураганів" Широківську та Апостолівську громади. "Людей не зачепило. Апостолово частково без світла", - розповів Резніченко.

Тим часом стало відомо, що внаслідок ранкових ракетних ударів по Запоріжжю загинула одна людина, троє поранені. В приватному секторі міста, за попередньою інформацією, пошкоджені 62 будинки, повідомляє Запорізька ОВА.

Російські олігархи пропонують Заходу мільярди для України за скасування санкцій - ЗМІ

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Російські олігархи, які потрапили до західних санкційних списків, запропонували пожертвувати мільярди на післявоєнне відновлення України в обмін на зняття персональних обмежень.

Христя Фріланд (у червоному) з колегами на зустрічі G7 у Німеччині 19 травня

Як пише німецьке видання Handelsblatt, про це міністерка фінансів Канади Христя Фріланд повідомила колегам на останньому засіданні Великої сімки, яке пройшло минулого тижня в Німеччині. За словами Фріланд, їй телефонували російські олігархи та висловлювали невдоволення санкціями, оскільки нібито не підтримують війну, але не можуть відкрито про це заявити, побоюючись репресій з боку Кремля. Міністерка повідомила G7 про пропозицію передачі значної частини активів цих бізнесменів для України в обмін на виключення з-під санкцій. За даними видання, вона формально нічого не пропонувала Великій сімці, але міністри зараз роздумують над цією ідеєю.

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Росія планує мобілізувати жителів тимчасово окупованої Херсонщини на війну проти України, заявляє оперативне командування Збройних сил України "Південь". "Це є грубим порушенням Женевської конвенції і кваліфікується як військовий злочин", - наголошується в повідомленні.

24 травня росіяни обстріляли житлові квартали Миколаєва з реактивних систем залпового вогню "Смерч", унаслідок чого була поранена цивільна особа. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється. На північному сході Миколаївщини, в напрямку Кривого Рогу, група російських солдат в українській військовій формі, здійснила безуспішну спробу захопити пост спостереження.

Для прикриття свого флоту в Чорному морі росіяни розгорнули в анексованому Криму два додаткові зенітні ракетні дивізіони С-400.

Ранкове зведення генштабу

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РФ активізувала використання авіації для підтримки наступу наземного угруповання, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України.

"Зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків в районі населених пунктів Святогірськ та Довгеньке. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Байрак", - ідеться у повідомленні. З території Росії продовжуються артилерійські та мінометні обстріли Сумської області. "Ворог не припиняє мінометні та артилерійські обстріли позицій Сил оборони і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Оріхів та Новосілка. Застосував штурмову та армійську авіацію в районах Кам'янки, Авдіївки і Новомихайлівки", - повідомляє генштаб.

Російські військові ведуть наступ у напрямку Сєвєродонецька Луганської області. Там тривають бойові дії. За артилерійської та авіаційної підтримки РФ веде бойові дії в районі населеного пункту Лиман у Донецькій області. Також росіяни здійснили чергові безуспішні спроби наступу в районі Тернової та взяття під контроль Пасіки на Харківщині. "На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Комишувахи, Яковлівки і Троїцького, успіху не мав, зазнав втрат", - повідомляє генштаб.

РФ запустила чотири ракети по Запоріжжю

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Близько п'ятої ранку в середу російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. Одну з них протиповітряна оборона збила. "На даний час обстежується уражена територія і на місці події працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні. Місце удару не розголошується.

Крім того, на Запорізькому напрямку РФ не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів як позицій українських військ, так і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Оріхів та Гуляйполе.

В окупованому Мелітополі повністю відключили зв'язок, зокрема, через передислокацію військової техніки РФ на Херсонський напрямок. У Мелітопольському районі росіяни повезли в кримському напрямку 15 зерновозів. В окупованому Бердянську також почали фіксувати проблеми зі зв'язком та інтернетом. Виїзд з міста росіяни заблокували бетонними плитами. В місті запроваджують "рублеву зону", зокрема, пенсіонерам виплачуватимуть пенсію в російських рублях.

++06.30++

Внаслідок обстрілів російськими військами Донеччини 24 травня загинули 12 мирних жителів, ще 10 отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram. Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

++06.10++

Для Луганської області настали найважчі часи за 8 років війни, окупанти наступають одночасно у всіх напрямках, знищуючи регіон. Про це повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "(...) Орки знищують наші міста, трощать усе навколо. Сєверодонецьк - ледь живий. Обласний центр закидали авіабомбами" , - написав Гайдай. Він зазначив, що російські війська наступають на Луганщині за всіма напрямками одночасно. Зокрема, вони атакують північнодонецький напрямок, у Горській громаді з боку Золотого та Катеринівки, біля Попасної з боку Камишевахи, а також ведуть штурмові дії в районі Білогорівки.

++05.45++

Делегації Фінляндії та Швеції очікуються в Анкарі для проведення переговорів щодо вступу цих держав у НАТО. Про це повідомляє турецьке МЗС. Туреччина є єдиним членом Північноатлантичного альянсу, котрий блокує цей процес.

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++05.10++

Російська армія, імовірно, відмовилася від зусиль з завершення одного великого оточення українських військ на сході та намагається натомість оточити кілька невеликих скупчень військ ЗСУ у Донецькій та Луганській областях: район Сєвєродонецька (включаючи Рубіжне та Лисичанськ), Бахмут-Лисичанськ, навколо Золотого (на північний схід від Попасної) та навколо українських укріплень в Авдіївці. Про це повідомляє американський Інститут з вивчення війни (ISW) у зведенні за 24 травня.

++04.30++

МЗС Китаю заявив, що за нинішніх умов необхідно у найкоротші терміни сформувати "зелений коридор" для забезпечення експорту зерна з Росії та України. "У нинішній ситуації міжнародне співтовариство має сприяти припиненню вогню якнайшвидше, щоб забезпечити зелений коридор для експорту зерна з Росії та України", - заявив китайський міністр закордонних справ Ван І у розмові у форматі відеоконференції з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

++04.05++

Британський військовий аналітик, професор Майкл Кларк заявив в ефірі Sky News, що очікує на повне оточення Сєвєродонецька у найближчі 1-2 дні. За його словами, РФ "вкладає усі сили у цю конкретну частину фронту". Він зазначив, що зараз російські війська оточили місто. І хоча оточення не повне, дії російських військових дуже ефективні.

++03.30+

Події в Україні, можливо, стали початком світової війни, вважає американський фінансист та мільярдер Джордж Сорос. "Вторгнення, можливо, стало початком Третьої світової війни, і наша цивілізація може її не пережити", - заявив він, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

++02.50++

Мета санкцій з боку США - припинити воєнне вторгнення в Україну, зокрема, шляхом позбавлення Росії переваг участі у глобальній економіці, заявила глава міністерства торгівлі США Джина Раймондо на Всесвітньому економічному форумі у- Давосі. "Вони мають бути позбавлені переваг, які дає глобальна економіка та глобальний економічний порядок на тривалий час. Ці експортні обмеження не зникнуть найближчим часом", - зазначила Раймондо.

++02.10++

Угорщина запровадила режим НС

В Угорщині з 25 травня починає діяти режим надзвичайного стану. Про це заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан. За його словами, цей крок допоможе захистити Угорщину від економічних наслідків російської агресії проти України. "Світ стоїть на порозі економічної кризи", - заявив глава уряду у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook. - Угорщина має залишитися осторонь цієї війни і захистити фінансову безпеку своїх сімей".

Водночас режим НС дозволяє Орбану правити шляхом видання указів. Під час дії режиму НС, пов'язаному з коронавірусом, Оран видавав укази на скасування законодавчих актів задля скорочення фінансування громад, у яких до влади на місцевих виборах приходили опорзиційні політики.

++01.45++

Світлодарськ Донецької області перейшов під контроль самопроголошеної "Луганської народної республіки". Як заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, підрозділи Збройних сил України залишили Світлодарськ, щоб уникнути оточення окупаційними військами та значних втрат.

++01.10++

США не продовжать ліцензію, що дозволяє власникам російських суверенних облігацій отримувати виплати від Росії у доларах. Про це повідомляє міністерство фінансів країни. Термін дії генеральної ліцензії мінфіну США №9С, про яку йдеться, спливає 25 травня о 7.01. Закінчення ліцензії означатиме, що Росія не зможе заплатити власникам своїх паперів у доларах в інших валютах - принаймні у США.

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Херсонщину залишила половина населення

На вулицях окупованого росіянами українського Херсона

Територію Херсонської області, окупованої російськими військами, залишили 50 відсотків її мешканців, заявив в ефірі телемарафону голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута. За його словами, ті, хто виїхав, "не хочуть жити в окупації". За даними Лагути, російська сторона перешкоджає виїзду жителів Херсонської області у напрямку до територій, підконтрольних Києву.

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Українські військові на фронті уже використовують гаубиці Caesar, повідомив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. "Гаубиці Caesar уже на передовій", - написав Залужний у Facebook. Він розповів, що гаубиця Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління, яка дає можливість уражати противника на віддаленні 20 кілометрів і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані розташовані артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.

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У липні Швейцарія організує конференцію донорів для відбудови України. Як повідомив президент країни Ігнаціо Кассіс під час Всесвітного економічного формуму в Давосі, разом з українським колегою Зеленським вони відправили запрошення 40 країнам та 18 міжнеароднеим організаціям, пише Reuters.

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