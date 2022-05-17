У Держдумі РФ запропонували заборонити обмін бійців "Азова"

Спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін попрохав профільний комітет парламенту підготувати доручення про заборону обміну "воєнних злочинців" на полонених. До таких "злочинців" Володін відніс бійців українського полку "Азов".

З пропозицією не обмінювати на військовополонених бійців "Азова" виступив депутат Анатолій Вассерман. "Вважаю за необхідне ухвалити постанову чи навіть закон, який би забороняв обмін будь-кого на нацистських злочинців", - заявив він на пленарному засіданні Держдуми у вівторок, 17 травня.

Володін підтримав цю ідею. "Це військові злочинці, ми маємо зробити усе для того, або вони постали перед судом", - сказав він.

"Нацистами" та "злочинцями" російська влада з початку війни називає офіційну українську владу, а також бійців полку "Азов", які були заблоковані на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Натомість заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на брифінгу у вівторок, 17 травня, заявила, що заява Держдуми РФ про неможливість обміну бійців з "Азовсталі" розрахована на внутрішню пропаганду.

"Ця політична заява розрахована на внутрішню пропаганду та внутрішньополітичні процеси у РФ. З нашого боку ми можемо сказати, що переговорний процес триває, і сама операція з порятунку зараз триває", цитує Маляр агенція "Інтерфакс-Україна". Водночас в міноборони України не озвучують деталі порятунку з "Азовсталі", щоб "не зашкодити операції".

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Вихід військових з "Азовсталі"

Напередодні з територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі вийшли понад 260 людей, серед них більше 50 поранених. Їх вивезли на підконтрольну Росії територію. Збройні сили України назвали це "операцією з порятунку" та підкреслили, що невдовзі військових з "Азовсталі" обміняють.

Генштаб Збройних сил України повідомив, що гарнізон "Маріуполь" виконав поставлене бойове завдання, а командирам підрозділів, які перебувають на "Азовсталі", був відданий наказ зберегти життя особистого складу. "Захисники Маріуполя - герої нашого часу. Вони назавжди в історії", - заявили у Генштабі. Міноборони Росії запевняє, що військові, серед яких є бійці "Азова", здалися у полон.

"Завдяки діям українських військових - Збройних сил України, розвідки; переговорної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина", - сказав президент України Володимир Зеленський.