ФРН підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій першої половини 2 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами другої половини четверга, 2 червня (час київський).

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Україна самостійно вирішуватиме на яку відстань стріляти з ракетних систем HIMARS, заявила нова посолка США в Україні Бріджит Брінк на брифінгу в Києві. "Йдеться про вчорашній пакет допомоги на 700 мільйонів доларів, який підписав президент (Джо Байден - Ред.), включно із системами HIMARS, які стріляють точніше на більшу відстань. Але регулюватиме українська сторона, на яку саме відстань вони стрілятимуть", - цитує Брінк агентство "Інтерфакс-Україна".

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Німеччина підтримує надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу, заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на WDR-Europaforum в Берліні. "Це історичний момент. Ми не можемо зачинити двері перед обличчям України", - цитує міністерку агенція Bloomberg.

Бербок наголосила, що німці несуть особливу відповідальність у цей час. Водночас вона зазначила, що швидкого вступу для України не буде. Київ не матиме жодних "знижок" у цьому процесі, заявила глава МЗС.

Європейська комісія має ухвалити остаточне рішення щодо статусу кандидата України в червні цього року.

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Туреччина, Росія, Україна та ООН підготували "дорожню карту" для забезпечення коридору для вивезення зерна із українських портів, повідомило турецьке інформагентство Anadolu.

Зазначається, що сторони найближчими днями проведуть у Стамбулі засідання з метою обговорення деталей такого плану. "У чотиристоронньому форматі плануються до розгляду такі питання, як маршрут, страхування, безпека суден, розмінування портів", - йдеться у повідомленні.

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Пріоритетним завданням російських військ у найближчий час буде збільшення авіаційних та ракетних ударів по всій Україні, зокрема по цивільним та логістичним об'єктам. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов на брифінгу в Ukraine Media Center. Також, за словами Громова, росіяни мають намір створити сухопутний коридор з Ростовської області до самопроголошеної "Придністровської Молдавської республіки", і як результат, позбавлення України виходу до Чорного моря.

"Хочу наголосити, що незважаючи на потужні зусилля, противнику вже понад три місяці не вдається досягти цілей так званої операції", - наголосив він.

У ЄС сім мільйонів біженців з України

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Кількість біженців з України в ЄС перевищила сім мільйонів. Про це повідомило прикордонне агентство ЄС Frontex, що базується у Варшаві. "5,3 млн громадян України втекли до ЄС з початку війни у лютому. Загальна кількість переміщених осіб, які в'їхали до ЄС, включаючи тих, хто не є громадянами України, становить сім мільйонів", - зазначили у Frontex.

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У Кремлі вважають поки що неможливим проведення "референдумів" на захоплених територіях Донецької та Луганської областей. Прессекретар Володимир Путіна Дмитро Пєсков заявив про відсутність безпеки на цих територіях через продовження бойових дій. Для проведення "референдумів" потрібне не лише "бажання самих людей", а й необхідно "створити умови", додав він.

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Швейцарія, яка дотримується нейтралітету, збільшить військові витрати до 2030 року до щонайменше одного відсотка ВВП. Нині Берн витрачає на військові потреби 0,71 відсотка ВВП. За це рішення на тлі війни в Україні проголосувала Рада кантонів (верхня палата), схваливши відповідну пропозицію уряду. Нижня палата Федеральних зборів - Національна рада - підтримала його ще у травні. Очікується, що щорічні витрати на оборону будуть збільшені з 5,5 мільярда франків (5,3 мільярда євро) до 7 мільярдів франків на рік. Уряд - Федеральна рада - вже працює над реалізацією цього плану.

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Постійні представники країн-членів ЄС схвалили шостий пакет санкцій щодо РФ, що включає часткове нафтове ембарго. Як передало агентство dpa з посиланням на дипломатів, Брюссель через протест Угорщини поки що утримався від обмежувальних заходів проти глави Російської православної церкви, патріарха Кирила.

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Швеція передасть Україні протикорабельні ракети, протитанкову зброю та 12,7 мм гвинтівки з боєприпасами. Про це повідомила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде. "Цей четвертий пакет підтримки також передбачає фінансову допомогу Збройним силам України. Загальна сума - понад 95 мільйонів євро. Війна Росії проти України має припинитися!", - написала Лінде у Twitter.

Україна хоче знати терміни отримання обіцяної зброї від ФРН

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Україна очікує від Німеччини реалізації обіцянок щодо надання озброєння, зокрема, самохідних артустановок "Гепард", систем типу "Мардер" і "Леопард", боєприпасів до них, заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час зустрічі з державним міністром закордонних справ Німеччини, депутатом Бундестагу Тобіасом Лінднером (Tobias Lindner). "Ми б також хотіли зрозуміти строки отримання, тому що кожен день для України…це близько сотні вбитих і 500 поранених українських воїнів", - цитує Стефанчука портал парламенту України.

Також він зазначив, що розраховує на підтримку ФРН у питанні членства України у ЄС. За словами Стефанчука, позиція Берліну може стати потужним сигналом для країн, які ще вагаються в цьому рішенні.

Крім того, Стефанчук у межах робочого візиту до країн ЄС зустрівся з головою німецького Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas). Зазначається, що сторони обговорили, зокрема, питання європейської інтеграції України, її післявоєнної відбудови та притягнення до відповідальності російських військових, винних у скоєнні воєнних злочинів.

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Національний банк України перше від запровадження воєнного стану підвищив облікову ставку на 1500 базисних пунктів - до 25% річних із нинішніх 10%, повідомляється на сайті НБУ.

"Метою цього рішучого кроку разом з іншими заходами є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку і в результаті посилення спроможності Нацбанку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни", - пояснюється в повідомленні.

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Ірландія визнала дії Росії в Україні геноцидом. Про це у своєму Twitter написав речник верхньої палати парламенту Ірландії Марк Дейлі. "...Незаконне вторгнення Російської Федерації на територію України є актом геноциду. Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про геноцид Росії в Україні", - повідомив він.

Згідно з документом, ірландський парламент також закликав уряди всього світу зберігати та посилювати санкції проти РФ, працюючи над припиненням імпорту російської нафти, газу та вугілля. Дії РФ в Україні визнали геноцидом раніше Естонія, Латвія, Литва, Канада та Чехія.

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У Києві від четверга, 2 червня, дозволили продаж алкоголю у магазинах з 11:00 до 19:00, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА). Раніше купити спиртні напої можна було до 16:00. Водночас КМДА нагадала, що продаж алкоголю у закладах громадського харчування можливий з 11:00 до 22:00.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 24 лютого російські війська захопили 3620 населених пунктів, з яких 1017 вже звільнені від окупантів. "Ще 2 603 належить звільнити. Станом на сьогодні під контролем окупантів перебуває близько 20 відсотків нашої території. Майже 125 тисяч квадратних кілометрів. Це значно більше, ніж площа всіх країн Бенілюксу разом узятих", - сказав Зеленський під час звернення до народу та політиків Люксембургу.

За його словами, нині бої тривають на лінії фронту завдовжки понад тисячу кілометрів - від Харкова до Миколаєва. Також Зеленський наголосив, що майже 300 тисяч квадратних кілометрів української території забруднені мінами та снарядами, які не розірвалися. "Щодня Україна потерпає від російських ракетних ударів. Лише за вчорашній день Росія застосувала 15 різних крилатих ракет. А за весь час із 24 лютого застосовано 2 478 ракет. Більшість із них - по цивільній інфраструктурі", - зазначив він.

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