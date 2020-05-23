24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 1 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами четверга, 2 червня (час київський).

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Прагнучи скоротити газові поставки з Росії, Нідерланди дали "зелене світло" спільному видобутку природного газу з Німеччиною в акваторії Північного моря, повідомляється на сайті нідерландського уряду. Влада німецької федеральної землі Нижня Саксонія також планує незабаром надати необхідні дозволи. Йдеться про буріння поблизу німецького острова Боркум і нідерландського Сгірмоннікога. Плани видобутку газу в Північному морі критикують екологи та активісти, які заявляють про загрозу завдання шкоди екосистемі.

++13.43++

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала політичною метою перемогу України у війні проти РФ. "Звичайно, Росії не можна дозволити перемогти у цій війні, вона має зазнати стратегічної поразки. Вони хочуть зруйнувати мир в Україні. Тому Україна за жодних обставин не повинна програти, це означає, що вона має перемогти", - заявила вона в ефірі ZDF.

++13.19++

Польща з липня припинить виплату допомоги українським біженцям

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі та уповноважений уряду в справах біженців Павел Шефернакер повідомив, що польський уряд з 1 липня більше не виплачуватиме по 40 злотих на день (близько 276 гривень) на харчування і проживання українських біженців та розраховує на їхнє працевлаштування та самозабезпечення, передає видання Rzeczpospolita.

Чиновник додав, що в окремих випадках виплати продовжать. Ідеться про вагітних, інвалідів і багатодітних.

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++12.48++

За оновленою інформацією від ювенальних прокурорів, внаслідок обстрілів села Іванівка на Харківщині 31 травня загинув 12-річний хлопчик, а в ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 17 та поранення 14 дітей внаслідок обстрілів Маріуполя Донецької області. Таким чином, загальна кількість постраждалих від війни дітей зросла до 721: 261 дитина загинула, 460 були поранені. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України. Найбільше постраждалих - у Донецькій, Київській та Харківській областях. Цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

++12.23++

Минулої ночі під час російського обстрілу Харкова снаряд влучив у будівлю школи, внаслідок чого загинула жінка, а чоловік отримав поранення. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ранковому зведенні. Також війська РФ обстріляли село Циркуни, місто Чугуїв та селище Клугинно-Башкирівка, через що п'ятеро мешканців зазнали поранень.

++12.00++

Bayraktar для України: Литва підписала угоду з Туреччиною

Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю Bayraktar для України, повідомив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Bayraktar

Майже шість мільйонів євро для закупівлі цього турецького бойового безпілотника литовці зібрали всього за три з половиною дні.

Як зауважував посол України в Литві Петро Бешта, "це перший випадок в історії, коли звичайні люди зібрали кошти" на подібну військову техніку для Збройних сил.

Читайте детальніше: Литва підписала угоду з Туреччиною на купівлю Bayraktar для України

++11.39++

Міністр оборони Словаччини Ярослав Над повідомив у четвер про підписання контракту на передачу Україні восьми самохідних артилерійських установок Zuzana 2, надання яких анонсували наприкінці травня з нагоди візиту президентки Словаччини Зузани Чапутової до Києва.

Zuzana 2 - це модернізація попередньої версії калібру 155 мм. Словацька армія закупила 25 артустановок у 2018 році. Гаубиці передали військовим у липні 2021 року, щоби замінити попереднє покоління.

++11.12++

Саудівська Аравія готова покрити дефіцит нафти з РФ

Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти, якщо на ринку виникне дефіцит через санкції, запроваджені проти РФ за війну в Україні, повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Нафтопровід у Саудівській Аравії

За її даними, країна змінила свою позицію з цього питання, щоби тримати під контролем ціни на нафту в рамках зближення зі США. Саудівська Аравія є найбільшим виробником нафти в Організації країн-експортерів нафти. Досі вона відмовлялася прискорити збільшення видобутку, попри різке зростання цін і тиск Вашингтона. Побоювання посилились після запровадження Європейським Союзом чергового пакету санкцій проти Росії, що включає часткове нафтове ембарго.

Читайте детальніше: Саудівська Аравія готова покрити можливий дефіцит нафти з РФ - ЗМІ

++10.44++

Щоденне зведення британської розвідки та Інституту вивчення війни

За даними розвідки міністерства оборони Великобританії Росія взяла під контроль більшу частину Сєвєродонецька, водночас головна дорога до "котла", ймовірно, залишається під контролем України. Але Росія продовжує досягати постійних локальних успіхів, завдяки великій концентрації артилерії, хоча її війська зазнають втрат в цьому процесі, йдеться в щоденному звіті. Основним завданням російської армії на даному етапі є переправа через річку Сіверський Донець, яка є природним бар'єром на шляху просування, оскільки росіяни планують переключити увагу з Луганської на Донецьку область. Потенційні місця переходу - між Сєвєродонецьком та Лисичанськом і біля Лимана, але в обох місцях лінія річки, ймовірно, лишається під контролем українських військ, які зруйнували мости. Розвідка вважає, що Росії знадобиться принаймні коротка тактична пауза, щоби перейти через річку та підготуватись до подальших атак на Донеччину, де українські збройні сили підготували оборонні позиції.

Тим часом Інститут вивчення війни (ISW) у щоденному зведенні пише, що російські війська реагують на серію контратак Збройних сил України на Херсонщині та намагаються убезпечити наземну лінію зв'язку, яку хоче знищити українська сторона. "Українські війська, ймовірно, все ще знаходяться досить близько до шосе, щоб завадити його використанню як основному маршруту постачання, що може підірвати здатність росіян протистояти українським контрнаступам з півночі", - вважають військові експерти. Вони зазначають, що позбавлення російських військ можливості користуватися трасою, яка проходить через Давидів брід, як основний наземний шлях сполучення може підірвати їхню оборону від українських контрнаступів на північному кордоні Херсонської та Миколаївської областей.

++10.12++

Подробиці ракетних ударів по Сумщині та Львівщині

Близько опівночі Росія здійснила три ракетні удари по території Краснопільської громади Сумського району. "Один будинок зруйнований вщент - пряме потрапляння ракети. Ще кілька будинків пошкоджені, великі руйнування у домогосподарствах", - повідомив вранці у четвер голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький. За попередньою інформацією, щонайменше троє цивільних мешканців Краснопілля поранені.

У свою чергу голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив деталі ракетного удару, який РФ нанесла пізно ввечері 1 червня. "Ударів зазнала залізнична інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога. Їх запускали з акваторії Чорного моря. Об'єкти залізниці суттєво пошкоджені. Багато поїздів затримуються. Фахівці "Львівської залізниці" працюють над відновленням сполучення. Є п'ять поранених (троє у Стрийському районі, двоє - у Самбірському). Чотири людини у стані середньої важкості. Вони у лікарнях області. Одна має легкі поранення, її не госпіталізовували. Загиблих, на щастя, нема", - сказав він у відеозверненні.

++09.49++

Меркель у першому за пів року виступі назвала війну в Україні переломним моментом

У своєму першому публічному виступі за останні пів року колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) назвала напад Росії на Україну "переломним моментом".

Анґела Меркель

Вона зазначила, що військове вторгнення РФ до сусідньої країни стало кричущим порушенням міжнародного права в історії Європи після закінчення Другої світової війни. "Я висловлюю солідарність з Україною, яка зазнала нападу та вторгнення з боку Росії, і підтримую її право на самооборону", - заявила Меркель ввечері 1 червня в Берліні. Вона також наголосила, що підтримує всі зусилля уряду Німеччини, Європейського Союзу, США, Організації Північноатлантичного договору (НАТО), Великої сімки (G7) та Організації Об'єднаних Націй, "спрямовані на припинення цієї варварської агресивної війни з боку Росії".

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++09.22++

Росіяни системно руйнують хімічне підприємство Сєвєродонецька "Азот", зокрема 1 червня влучили в склад, де зберігався метанол, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ранковому зведенні. В Лисичанську російські війська пошкодили будівлю міської лікарні. За добу в області пошкоджені понад 50 житлових будинків, найбільші руйнації - в Гірському та Лисичанську.

++09.05++

Головний рабин Москви, голова Ради рабинів Європи Пінхас Гольдшмідт назвав війну в Україні "катастрофою". "Настрій у російських єврейських громадах гнітючий. Багато євреїв емігрували, деякі сидять на зібраних валізах", - сказав він в інтерв'ю KNA у Мюнхені. "Війна - це катастрофа для всіх нас", - наголосив він.

++08.46++

США планують найближчими днями продати Україні чотири безпілотники MQ-1C Gray Eagle, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire, повідомила агенція Reuters із посиланням джерела. При цьому співрозмовники агентства не виключили, що угода ще може бути заблокована Конгресом (американським парламентом. - Ред.).

Бойовий дрон Gray Eagle, армійська версія більш відомого безпілотника Predator, може літати близько 30 годин і здатний збирати величезну кількість даних для розвідувальних цілей. Він може нести до восьми потужних ракет Hellfire.

++08.18++

Лондон планує дати Україні ракетні системи M270 MLRS

Великобританія планує поставити в Україну американські реактивні системи залпового вогню M270 MLRS, підтвердив британський міністр оборони Бен Воллес.

M270

За правилами, що регулюють експорт озброєнь, США мають офіційно схвалити цей крок. Зокрема, в четвер на цю тему розмовлятимуть британська міністерка закордонних справ Ліз Трасс і американський державний секретар Ентоні Блінкен. Американське видання Politico з посиланням на джерела пише, що Білий дім погодить це.

Ці РСЗВ мають схожі можливості з високомобільними артилерійськими ракетними системами HIMARS, чотири з яких США нададуть Україні.

Читайте детальніше: Великобританія планує дати Україні ракетні системи M270

++07.57++

Зведення генштабу ЗСУ за добу

Російська армія зосередилась на утриманні раніше зайнятих рубежів на Харківському та Слов'янському напрямках , повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Там армія РФ здійснила артилерійські обстріли в районах населених пунктів Михайлівка, Прудянка, Верхній Салтів, Довгеньке, Курулька, Вірнопілля та Долина.

, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Там армія РФ здійснила артилерійські обстріли в районах населених пунктів Михайлівка, Прудянка, Верхній Салтів, Довгеньке, Курулька, Вірнопілля та Долина. Триває штурм Сєвєродонецька армією РФ . На цьому напрямку російські війська здійснили безуспішні спроби захоплення населених пунктів Боброве та Устинівка. Також вони вели бойові дії в напрямку Райгородка Донецької області, але зазнали втрат та відійшли.

. На цьому напрямку російські війська здійснили безуспішні спроби захоплення населених пунктів Боброве та Устинівка. Також вони вели бойові дії в напрямку Райгородка Донецької області, але зазнали втрат та відійшли. На Бахмутському напрямку росіяни з частковим успіхом штурмують Комишуваху , бої тривають. Штурм Нагірного та Білогорівки відбили ЗСУ.

, бої тривають. Штурм Нагірного та Білогорівки відбили ЗСУ. Армія РФ обстрілювала українські війська з артилерії та мінометів в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Успенівка, Вугледар, Новосілка, Оріхів, Шевченкове, Трудолюбівка, Луч, Степова Долина та Широке.

Продовжуються мінометні обстріли прикордонних територій України: населених пунктів Середина-Буда та Прогрес Сумської області, Леонівка - Чернігівської. На Волинському та Поліському напрямках триває переоснащення окремих підрозділів білоруських збройних сил сучасними зразками озброєння та військової техніки.

++07.30++

РФ нанесла ракетний удар по Львівщині, п'ятеро людей поранені

Ввечері 1 червня на Львівщині пролунали вибухи. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький, РФ нанесла ракетний удар по об'єкту транспортної інфраструктури в Стрийському районі. Відомо про п'ятьох поранених. "Їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості. Загрози життям нема", - написав Козицький у Telegram.

++07.16++

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 98-го дня війни в Україні, коли в світі відзначався День захисту дітей, повідомив, що Росія вивезла на свою територію понад 200 тисяч українських дітей. "Росія проводить і послідовну злочинну політику депортації наших людей. Силою вивозить і дорослих, і дітей. Загалом зараз вивезено понад 200 тисяч українських дітей. Це й сироти з дитячих будинків. І діти з батьками. І діти, розлучені зі своїми родинами. Мета цієї злочинної політики - не просто вкрасти людей, а зробити так, щоб депортовані забули про Україну й не могли повернутися", - сказав він.

++07.07++

РФ не розплатилася за прострочення платежу за облігаціями

Росія не виплатила 1,9 мільйона доларів нарахованих відсотків за суверенними облігаціями. Комітет з визначення кредитних деривативів (CDDC) повідомив на своєму сайті, що відповів "так" на питання власників облігацій про те, чи відбулася "кредитна подія, пов'язана з невиплатою". Йдеться про облігацію, строк погашення якої настав 4 квітня. Росія здійснила виплату основної суми боргу та відсотків лише 2 травня, внаслідок чого утворилася додаткова заборгованість в розмірі 1,9 мільйона доларів.

На цьому тлі у низки спостерігачів зростають побоювання, що Москва зіткнулася з ризиком першого дефолту за останні десятиліття.