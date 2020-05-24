Парламент Ірландії визнав війну в Україні геноцидом

Сенат Ірландії (верхня палата парламенту. - Ред.) у четвер, 2 червня, ухвалив резолюцію, згідно з якою повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації в Україну є геноцидом. Про це повідомив спікер палати Марк Дейлі у Twitter.

"Незаконне вторгнення РФ в Україну є актом геноциду: Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про геноцид з боку Росії в Україні", - написав він. У документі йдеться, що дії російських військових, санкціоновані політичним керівництвом РФ, зокрема, вбивства цивільних, підпадають під визначення геноциду згідно з Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Також у резолюції наголошується, що керівництво Росії має бути притягненим до відповідальності за злочини в Україні.

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Визнання війни в Україні геноцидом

14 квітня Верховна Рада України ухвалила постанову про вчинення Росією геноциду в Україні. Постанова парламенту визначає дії, вчинені збройними силами та політичним керівництвом РФпісля початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, геноцидом українського народу.

27 квітня депутати Палати громад (нижньої палати парламенту) Канади одноголосно проголосували за те, щоби називати дії Росії в Україні геноцидом. Вони мотивували тим, що "є достатні докази системних і масових воєнних злочинів проти людяності з боку РФ": вбивства мирного населення України, осквернення трупів, примусового вивезення українських дітей, катувань і зґвалтувань.

10 травня парламент Литви одноголосно ухвалив резолюцію, що визнає Росію терористичною державною, а її військове вторгнення в Україну - геноцидом. "Сейм Литовської Республіки визнає повномасштабну збройну агресію проти України з боку збройних сил РФ та її політичного і військового керівництва, що розпочалася у 2022 році, геноцидом українського народу", - йдеться у документі.

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Заяви західних політиків про геноцид в Україні

Одним із перших західних політиків, хто публічно назвав дії РФ в Україні геноцидом, став президент США Джо Байден. Згодом він підтвердив, що дотримується цієї позиції: "Я назвав це геноцидом, тому що стає все зрозуміліше, що (президент Росії Володимир. - Ред.) Путін просто намагається знищити ідею того, що можна бути українцем, і докази цього все збільшуються", - наголосив він. Байден повідомив, що уряд США доручить юристам вирішити на міжнародному рівні, чи кваліфікуються дії РФ як геноцид, але наголосив, що особисто для нього це видається саме таким.

Позицію Байдена підтримав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо: "Я думаю, це абсолютно правильно, що все більше людей використовують слово "геноцид" щодо того, що робить Росія, що зробив Володимир Путін".

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом. На запитання, чи використовуватиме він, як і президент Байден, термін геноцид для позначення вбивства українців російськими військовими Макрон сказав: "Я був би обережний з такими термінами сьогодні, тому що ці два народи (росіяни та українці. - Ред.) - брати". Макрон вважає, що звинувачення на адресу Росії у геноциді можуть спровокувати ескалацію та призвести до залучення країн Заходу до війни.

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