 Німецькі банки починають обмін гривні на євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2022

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Новини

Німецькі банки починають обмін гривні на євро

Біженці, що рятуються у ФРН від війни в Україні, можуть обміняти у Німеччині до 10 тисяч гривень. Німецький федеральний банк узгодив із Нацбанком України обмін валюти на загальну суму 1,5 мільярда гривень.

українські гривні

Біженці відвійни в Україні з 24 травня зможуть обміняти у банках Німеччини гривні на євро. Відповідна домовленість була досягнута між міністерством фінансів ФРН, Німецьким федеральним банком (Бундесбанком), Об'єднанням німецьких кредитних інститутів (Deutsche Kreditwirtschaft - DK) та Національним банком України (НБУ), ідеться в пресрелізі німецького мінфіну, що було оприлюднено у понеділок, 23 травня.

Міністерство фінансів ФРН, Бундесбанк та НБУ підписали угоду про обмін 1,5 мільярда гривень на євро. Цей документ є важливою умовою для проведення обміну, межі якого узгоджені із DK. Deutsche Kreditwirtschaft планує надати підтримку біженцям та разом із банками та ощадними касами реалізувати програму обміну, йдеться у пресрелізі.
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Обмін до 10 тисяч гривень

Біженці з України з 24 травня зможуть обміняти у банках-учасниках до 10 тисяч гривень. Дозволяється обмін цієї суми як повністю, так і частинами. Приймаються банкноти розміром 100, 200, 500 та 1000 гривень НБУ. Комісію за обмін на євро не братимуть. Обмін здійснюється на підставі курсу, що оприлюднено на сайті Бундесбанку.
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Обмін гривень на євро фіксуватиметься в онлайн-додатку Європейського Центробанку, аби уникнути перевищення встановленої межі обміну в 10 тисяч гривень. При цьому будуть перевірятися та зберігатися особисті дані кожного повнолітнього біженця з України, який забажає поміняти гроші. Для підтвердження особи буде достатньо документів, які необхідні біженцям із зони бойових дій в Україні для відкриття базового рахунку в Німеччині.

Програма обміну гривень на євро запланована терміном на три місяці. Фінансові втрати, які можуть виникнути в рамках обміну, будуть компенсовані коштом федерального бюджету.

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