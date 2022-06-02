Коментар: 100 днів війни: чому мир в Україні зараз ілюзорний

100 днів. Це багато чи мало? Хто виграв та хто програв? Коли йдеться про підсумки перших місяців війни в Україні, потрібні інші масштаби, ніж якби йшлося про роботу нового уряду.

Це багато, якщо згадати, що на початку багато хто, насамперед - на Заході, вірив, що Київ зможе протистояти нападу Росії лише два-три дні. Це було однією з причин, з яких деякі країни, зокрема Німеччина, вагалися з постачанням зброї. Інші, насамперед - США та Великобританія, організували справжній конвеєр зброї. Цим вони допомогли запобігти ранній українській поразці. Тому перший урок цієї війни: швидке постачання зброї рятує життя.

Продовжуючи тему Німеччини, трансформація від касок у лютому до обіцяних наприкінці травня сучасних зенітних комплексів IRIS-Tзайняла три місяці. Це надто довго, навіть якщо взяти до уваги німецьку історію. Берлін здатний на більше і нещодавні висловлювання федерального канцлера дають привід сподіватися, що можна і по-іншому. Потрібно продовжувати так само і без затримок.

Росія хоче окупувати більшу частину України

Але 100 днів це й мало, війна лише починається. Росія спробувала влаштувати бліцкриг, спроба провалилася, і тепер Москва перелаштувалася на тактику війни на виснаження. Це як з яблуком: якщо спробувати проковтнути його, можна подавитися. Україна - яблуко, від якого Росія відкушує шматок за шматком. І це - другий урок цієї війни.

Роман Гончаренко

Росія, на жаль, виявилася справді такою божевільною, як це роками обговорювалося в пропагандистських ток-шоу, і що багато хто ігнорував. Це не обіцяє нічого хорошого Україні, Європі та світу. Президент Володимир Путін розпочав реваншистську війну на знищення та не зупиниться. Погрози Москви ядерною зброєю - не блеф. Тому потрібно зробити все, щоб його зупинити і зробити зараз, а не пізніше. Тому що пізніше може бути надто пізно. Україна щодня і щогодини втрачає військових, цивільних та територію. Десятки тисяч загиблих - це також гіркі підсумки перших 100 днів війни.

Читайте також: Генерал Бундесверу: Війна Росії з Україною зайде в глухий кут

Російські цілі тепер стали зрозумілими. У короткостроковій та середньостроковій перспективі Москва прагнутиме окупувати якомога більшу частину України, відрізати її від моря та знищити все українське. Якщо РФ це вдасться, вона шантажуватиме інші країни Східної Європи, вимагаючи підкоритися її волі або загрожуватиме війною.

Втома від війни загрожує послабити допомогу

Найнебезпечніша фаза війни лише починається. Найзапекліші бої точаться на Донбасі. Українська армія там чудово підготовлена, у неї було на це вісім років. Саме тому на початку війни Росія майже не змогла там просунутися. Але ситуація зараз змінюється після того, як Москва зосередила всю вогневу міць на одній ділянці фронту, створивши перевагу. Якщо Росія досягне успіху на Донбасі, вона зможе швидше відкрити собі дорогу в центр, знову спробувати взяти Київ і повалити уряд. Путін не зацікавлений у переговорах, оскільки впевнений, що має більше ресурсів.

Читайте також: Яку нову військову допомогу надасть Берлін Києву для відбиття агресії РФ

Ця фаза небезпечна ще й тим, що війна стала повсякденною, до неї звикли. Інші теми вийшли на перші шпальти газет, втома від війни загрожує послабити готовність допомагати - цього не можна допустити.

Мир в Україні зараз є ілюзорним. Києву терміново потрібні важкі озброєння, а також і жорсткіші санкції. З такими труднощами узгоджене в ЄС нафтове ембарго має нарешті набути чинності, і скоро треба буде його робити більш жорстким. Час дипломатії настане лише тоді, коли російський наступ буде як мінімум зупинено. Воєнне літо буде гарячим. На рахунку кожен день.

Дивитись відео 02:25 Що відбувається у Сєверодонецьку (02.06.2022)

Дивитись відео 09:08 Російські військовополонені в Україні: "Не побачив жодних фашистів" - ексклюзив DW (31.05.2022)