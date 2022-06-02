Коментар: 100 днів війни: чому мир в Україні зараз ілюзорний

100 днів. Це багато чи мало? Хто виграв та хто програв? Коли йдеться про підсумки перших місяців війни в Україні, потрібні інші масштаби, ніж якби йшлося про роботу нового уряду.
Це багато, якщо згадати, що на початку багато хто, насамперед - на Заході, вірив, що Київ зможе протистояти нападу Росії лише два-три дні. Це було однією з причин, з яких деякі країни, зокрема Німеччина, вагалися з постачанням зброї. Інші, насамперед - США та Великобританія, організували справжній конвеєр зброї. Цим вони допомогли запобігти ранній українській поразці. Тому перший урок цієї війни: швидке постачання зброї рятує життя.
Продовжуючи тему Німеччини, трансформація від касок у лютому до обіцяних наприкінці травня сучасних зенітних комплексів IRIS-Tзайняла три місяці. Це надто довго, навіть якщо взяти до уваги німецьку історію. Берлін здатний на більше і нещодавні висловлювання федерального канцлера дають привід сподіватися, що можна і по-іншому. Потрібно продовжувати так само і без затримок.
Росія хоче окупувати більшу частину України
Але 100 днів це й мало, війна лише починається. Росія спробувала влаштувати бліцкриг, спроба провалилася, і тепер Москва перелаштувалася на тактику війни на виснаження. Це як з яблуком: якщо спробувати проковтнути його, можна подавитися. Україна - яблуко, від якого Росія відкушує шматок за шматком. І це - другий урок цієї війни.
Роман Гончаренко
Росія, на жаль, виявилася справді такою божевільною, як це роками обговорювалося в пропагандистських ток-шоу, і що багато хто ігнорував. Це не обіцяє нічого хорошого Україні, Європі та світу. Президент Володимир Путін розпочав реваншистську війну на знищення та не зупиниться. Погрози Москви ядерною зброєю - не блеф. Тому потрібно зробити все, щоб його зупинити і зробити зараз, а не пізніше. Тому що пізніше може бути надто пізно. Україна щодня і щогодини втрачає військових, цивільних та територію. Десятки тисяч загиблих - це також гіркі підсумки перших 100 днів війни.
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Російські цілі тепер стали зрозумілими. У короткостроковій та середньостроковій перспективі Москва прагнутиме окупувати якомога більшу частину України, відрізати її від моря та знищити все українське. Якщо РФ це вдасться, вона шантажуватиме інші країни Східної Європи, вимагаючи підкоритися її волі або загрожуватиме війною.
Втома від війни загрожує послабити допомогу
Найнебезпечніша фаза війни лише починається. Найзапекліші бої точаться на Донбасі. Українська армія там чудово підготовлена, у неї було на це вісім років. Саме тому на початку війни Росія майже не змогла там просунутися. Але ситуація зараз змінюється після того, як Москва зосередила всю вогневу міць на одній ділянці фронту, створивши перевагу. Якщо Росія досягне успіху на Донбасі, вона зможе швидше відкрити собі дорогу в центр, знову спробувати взяти Київ і повалити уряд. Путін не зацікавлений у переговорах, оскільки впевнений, що має більше ресурсів.
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Ця фаза небезпечна ще й тим, що війна стала повсякденною, до неї звикли. Інші теми вийшли на перші шпальти газет, втома від війни загрожує послабити готовність допомагати - цього не можна допустити.
Мир в Україні зараз є ілюзорним. Києву терміново потрібні важкі озброєння, а також і жорсткіші санкції. З такими труднощами узгоджене в ЄС нафтове ембарго має нарешті набути чинності, і скоро треба буде його робити більш жорстким. Час дипломатії настане лише тоді, коли російський наступ буде як мінімум зупинено. Воєнне літо буде гарячим. На рахунку кожен день.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Черговий літак із військовою допомогою Україні
Від початку вторгнення Росії в Україну постачання озброєнь Києву здійснили вже понад два десятки держав - від Австралії до США. І йдеться не тільки про амуніцію, стрілецьку та нелетальну зброю, а й про важкі системи та бронетехніку. DW - про деякі з них.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Буксирована гаубиця М777
Розроблену у Великобританії гаубицю калібру 155 міліметрів було взято на озброєння у 2005 році, а її перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані. Може стріляти керованими снарядами, ефективна дальність стрільби сягає 40 кілометрів. В інтенсивному режимі може зробити до п'яти пострілів за хвилину. Вперше про постачання М777 Україні було оголошено 13 квітня.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Танки Т-72
Наймасовіший танк другого покоління було взято на озброєння в Радянському Союзі у 1973 році. Лише в СРСР та Росії було вироблено понад 30 тисяч цих танків. Різні їхні модифікації випускалися у Югославії, Польщі, Чехословаччині, Індії. Досі використовується арміями чотирьох десятків держав. Від початку війни Україна отримала від Польщі, Словенії та Чехії близько 300 танків Т-72.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Реактивна система залпового вогню БМ-21
Взята на озброєння в СРСР у 1963 році й використовується досі. Залп - 40 снарядів, найбільша дальність стрільби - 42 кілометри. РСЗВ стоїть на озброєнні кількох десятків країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. У квітні 2022 року стало відомо про те, що Польща передала Україні 20 таких систем.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Зенітно-ракетний комплекс С-300
Поставлений на бойове чергування в СРСР 1979 року зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300 здатний вражати балістичні та аеродинамічні цілі на різних висотах та на дальності до 200 кілометрів. Призначений для захисту великих промислових та адміністративних об'єктів, військових баз та пунктів управління. У квітні про постачання С-300 Україні заявила Словаччина.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Самонавідні ракети класу "повітря-земля" Brimstone
Розроблені для британських ВПС високотехнологічні ракети Brimstone було взято на озброєння у 2005 році. Активна радіолокаційна головка самонаведення дозволяє з великою точністю вражати цілі, що рухаються, а тандемний принцип устрою бойової частини ефективний проти сучасних типів броні. На фото - британський літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Самохідна артилерійська установка PzH 2000
Німецька самохідна артилерійська установка (САУ) PzH 2000 є однією з найсучасніших САУ у світі, що поєднує в собі живучість, мобільність і високу скорострільність. У боєкомплекті 60 снарядів. Дальність стрілянини - до 50 кілометрів. 3 травня газета Die Welt повідомила про готовність ФРН передати Україні сім гаубиць PzH 2000.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire
Модернізований варіант чехословацької версії радянської реактивної системи залпового вогню "Град". Може також використовуватися для дистанційного мінування місцевості. Забезпечена броньованою кабіною для захисту екіпажу та цифровою системою керування вогнем, що дає змогу зменшити час від виявлення цілі до її знищення. Понад 20 таких установок Чехія передала Україні в середині квітня.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Буксирована гаубиця FH70
Спільний проект ФРН, Великобританії та Італії. У порівнянні з М777 FH70 - застаріла артилерійська система, але завдяки автоматизованому завантаженню снарядів може робити постріли що 10 секунд. Максимальна ефективна дальність стрільби близько 30 кілометрів. Досі перебуває на озброєнні армій Великобританії, Італії, ФРН та інших країн. Про передачу FH70 Україні оголосила Італія.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Бойові безпілотники Switchblade
Узятий на озброєння у 2012 році баражувальний тактичний боєприпас Switchblade призначений для знищення живої сили та броньованих цілей. США обіцяли передати Україні понад 700 таких дронів. У травні з'явилися перші свідчення використання Switchblade українськими військовими. Крім того, стало відомо про готовність США передати Києву 120 нових тактичних безпілотників Phoenix Ghost.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Реактивна система залпового вогню HIMARS
Універсальна артилерійська система на базі автомобіля. Може використовувати шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Також може застосовуватися для запуску зенітних ракет. Використовувалася США в Афганістані та Сирії. Про початок постачання HIMARS в Україну США оголосили 22 квітня.
Автор: Віталій Кропман