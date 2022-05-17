Польща спростила умови транзиту зернових з України

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну в Україні, зокрема хроніку подій 16 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями вівторка, 17 травня (час київський).

++14.20++

На Харківщині заборонили продаж алкоголю до кінця війни, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Відповідне рішення погодили голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

++13.40++

У Києві проходить прощання з першим (1991-1994) президентом незалежної України Леонідом Кравчуком. 88-річний політик, який до лютого очолював контактну группу з урегулювання конфлікту на Донбасі помер 10 травня у мюнхенській лікарні. Його поховають на Байковому кладовищі столиці.

Мер Києва Віталій Кличко на церемонії прощання з Кравчуком в Українському домі

++13.35++

Канцлер ФРН Олаф Шольц та президент України Володимир Зеленський телефоном обговорили військову та гуманітарну ситуацію в Україні, повідомляє Reuters. Політики дійшли згоди, що для дипломатичного вирішення конфлікту між РФ та Україною необхідне негайне припинення Росією бойових дій, повідомив представник Кабміну ФРН.

++13.25++

Україна та Польща домовилися про забезпечення можливості транзиту зернових культур через спільні прикордонні інспекційні пости, а також про забезпечення його залізничного транзиту через прикордонні пункти "Верхрата" – "Рава-Руська", "Медика" – "Шегині" та "Кросценко" – "Смільниця".

Відповідну спільну заяву про спрощення експорту українських зернових та визнання Україною регіоналізації території Польщі щодо африканської чуми свиней зробили 16 травня міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та віцепрем'єр-міністр та міністр сільського господарства та розвитку сільських районів Польщі Генрік Ковальчик, йдеться на сайті Мінагрополітики.



++13.10++

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін пропонує парламенту країни заборонити обмін військовополонених з полку "Азов", повідомляють російські ЗМІ.

++12.50++

Київська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру у жорсткому поводженні з цивільним населенням російському солдату - радіотелефоністу гаубичного артилерійського дивізіону 30-ої окремої мотострілецької бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу. За даними слідства, в березні 2022 року під час окупації одного із сіл у Броварського району підозрюваний разом з невстановленим військовослужбовцем РФ зґвалтував двох жінок.

Водночас Служба безпеки України повідомляючи про той самий злочин стверджує, що йдеться про 20-річного Булат Фассахова з Татарстану.





++12.00++

МЗС РФ звинувачує Київ у виході з переговорів щодо мирного врегулювання. "Росія має дані, що українських переговорників "ведуть" Вашингтон і Лондон, переговори з Москвою хочуть затягнути, розраховуючи завдати шкоди і виснажити Росію", - цитує агенція "РИА Новости" міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

++11.20++

Міністри оборони країн Євросоюзу радитимуться про те, як "з огляду на жорстоку агресивну війну Росії проти України". "ЄС може "далі підтримати Україну, які ще є можливості для цього". Про це перед засіданням Ради Євросоюзу в Брюсселі заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht). За її словами, ухвалення додаткових 500 мільйонів євро на зброю для ЗСУ знову продемонструє, що ЄС підтримує Україну.

"Я вітаю та дуже радію з приводу того, що додаткові дві держави ЄС - Фінляндія та Швеція - тепер прагнуть до вступу в НАТО. Це добре для Фінляндії та Швеції, але також це добре для НАТО, адже це два сильні партнери, які збагатять НАТО", - додала Ламбрехт.

++11.15++

МВС України повідомляють про арешт залізничних вагонів російських компаній на суму понад 300 мільйонів гривень. Наразі 434 залізничні вагони передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів для комерційного використання. Отримані кошти від комерційного використання вагонів будуть використані на потреби ЗСУ.

++10.55++

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО буде гарною новиною для Євросоюзу та зміцнить його, вважає верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. "Я впевнений, що вони здобудуть сильну підтримку від усіх держав-членів ЄС, бо це підвищить нашу єдність і зробить нас сильнішими", - зазначив він перед початком засідання міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі, повідомляє кореспондент DW. "Це протилежне до того, чого Путін хотів досягти, він намагався зупинити розвиток НАТО біля кордонів Росії, а зараз відбувається протилежне. Я думаю, це дуже гарна новина для Євросоюзу, бо це зміцнить нас", - додав глава європейської дипломатії.

++10.45++

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) не відкидає конфіскації заморожених Заходом коштів російської держави та використання їх для повоєнного відновлення України. "Я політично відкритий для ідеї арешту активів російського Центрального банку за кордоном. Ми обговорюємо це питання у Євросоюзі та G7, і окремі пропозиції вже лежать на столі", - заявив Лінднер в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt.

При цьому глава Мінфіну ФРН стримано озвався про можливість залучення заморожених капіталів та майна російських олігархів на відновлення України. За його словами, у разі активів приватних осіб все залежить від правових можливостей. "Ми повинні дотримуватись принципів правової держави, і маючи справу з російськими олігархами", - сказав Лінднер.

++10.30++

Влада США має намір підвищити штрафи для компаній, які порушують правила, що обмежують експорт у такі країни, як Росія та Китай, повідомив Bloomberg з посиланням на помічника секретаря з експортного регулювання Бюро промисловості та безпеки в міністерстві торгівлі Меттью Аксельрода. За його словами, зміни включають також можливість раніше оприлюднити звинувачення, "щоб інші компанії могли бачити в режимі реального часу, якої поведінки слід уникати". Крім того, розглядаються вимоги до компаній, які займаються врегулюванням справи до суду, щоб уникнути жорсткіших покарань.

++10.30++

Результати війни проти України не задовольняють російські очікування. Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель перед засіданням міністрів оборони країн Євросоюзу в Брюсселі. У ньому візьмуть участь глава українського відомства Олексій Резніков відеозв'язком і заступник генсека НАТО Мірча Джоане. "Разом з НАТО й Україною ми обговоримо ситуацію на війні. Україна протистоїть дуже несамовито. Результати війни зараз жодним чином не задовольняють російську очікування. Українці зупиняють російську армію. Ми повинні продовжувати підтримувати їх зброєю", - зазначив Боррель. Зокрема Євросоюз зараз завершує схвалення додаткових 500 мільйонів євро на закупівлю зброї для України.

++10.20++

Вночі відбулась одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет, за словами мера Львова Андрія Садового. Всі ракети збили системи ППО. Уламком ракети пошкоджено залізничну інфраструктуру в Яворівському районі.

++09.40++

Росія нанесла ракетний удар по місту Охтирка на Сумщині, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки, дитячий садок та господарчі приміщення в центральній частині міста та на масиві "Дачний". Мінімум п'ятеро людей поранені.

++09.35++

Під час наступу російських військ на Київ на Чернігівщині було пошкоджено близько 3,5 тисяч будівель, 80 відсотків з них – житлові. Про це йдеться у новому повідомленні розвідки міністерства оборони Великобританії. Відомство припускає, що найближчими тижнями Росія покладатиметься на масовані обстріли з артилерії, щоб отримати перевагу на Донбасі. Невибіркові обстріли житлових кварталів належать до тактики російського війська, оскільки росіяни неохоче жертвують своїми літаками для точних ударів далеко від лінії фронту, наголошує британська розвідка.

++09.05++

В Запорізькій ОВА повідомили про пожежу внаслідок обстрілів у селі Преображенка Пологівського району. Рятувальники загасили полум'я, постраждалих немає. Поблизу селища Комишуваха Запорізького району, служби ДСНС знешкодили 12 касетних боєприпасів та реактивний снаряд "Урагану".

++08.55++

У МВС Росії повідомили, що з лютого поточного року в країні отримали притулок 18 тисяч громадян України. Відомство заявляє,що з 18 лютого по 29 квітня з проханням про надання притулку звернулись 22 тисячі осіб. Президент Росії Володимир Путін в кінці квітня заявляв про понад один мільйон українських біженців на території РФ.

++08.45++

Вранці російські військові завдали ракетного удару по селищу Десна на Чернігівщині. За попередньою інформацією є загиблі та поранені, повідомив керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

++08.40++

Війська РФ знову обстріляли лікарню у Сєвєродонецьку, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Тепер там пошкоджено, ще два корпуси. Також у місті зруйновані магазин будівельних матеріалів та чотири багатоповерхівки. Пошкоджена будівля Сєвєродонецького науково-виробничого об’єднання "Імпульс". Ще чотири будинки зруйновано в Рубіжному, два – в Лисичанську. За даними Гайдая, за добу в області 10 загиблих і троє поранених.

++08.30++

Губернатор Курської області РФ повідомив про обстріл прикордонного з Україною села Алєксєєвка у Глушківському районі. За його даними, пошкоджено три приватні будинки і будівлю школи. Постраждалих немає.

++07.25++

Внаслідок ракетного удару із російських літаків стратегічної авіації, в Білгород-Дністровському районі Одеської області уражено об’єкти цивільної інфраструктури та зруйновані приватні будівлі, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. В районі населеного пункту Білокопитове Сумскої області армія РФ обстрілювала підрозділи Державної прикордонної служби України. На Бахмутському, Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках російські війська, попри бойові дії, успіху не мали.

Обстрілювали цивільну інфраструктури в районах населених пунктів Кам’янське, Оріхів, Новосілка та Гуляйполе на Запоріжжі. На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу ЗСУ відбили одинадцять атак ворога, знищили п’ять танків, один зенітно-ракетний комплекс “Тор”, шість артилерійських систем, дванадцять одиниць бойової броньованої техніки та один автомобіль

++06.54++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуватиме у вівторок із візитом у Гаазі. Як анонсувало МЗС, там він зустрінеться з представниками влади Нідерландів та просуватиме позови проти Росії в міжнародних судових інстанціях для її притягнення до відповідальності за злочини проти українського народу.

++06.30++

Президент міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Франческо Рокка розкритикував Європейський Союз за "подвійні стандарти" щодо біженців. За його словами, Європа швидко прийняла їх з України, але не бажає бачити з Африки чи Близького Сходу. "Реакція на кризу в Україні показала, що можливо, якщо виявляти людяність і гідність, якщо існує глобальна солідарність. Ми сподівались, що українська криза стане поворотним моментом у європейській міграційній політиці. Але, на жаль, цього не трапилось", - цитує його Associated Press.

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++06.14++

Переможці "Євробачення-2022" гурт Kalush Orchestra повернулися в Україну 16 травня, а до Києва музиканти приїдуть у вівторок потягом, який перейменували в "Стефанія експрес" на честь переможної пісні України на конкурсі Stefania.

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++05.40++

На процедурному голосуванні Сенат США погодився припинити дебати та перейти до ухвалення рішення щодо надання Україні 40 мільярдів доларів допомоги після того як прийняття законопроєкту заблокував сенатор від Республіканської партії. На засіданні 16 травня (вночі 17 травня за українським часом - Ред.) 81 голос був "за", 11 - "проти", всі з яких - від республіканців, повідомляє агенція Reuters. Остаточний розгляд документу очікується пізніше цього тижня.

++05.24++

У Бучанському районі Київської області поліція виявила масове захоронення розстріляних російськими військовими громадян.

Могилу знайшли обабіч окружної дороги неподалік Макарова, де в період бойових дій розміщувались позиції росіян. У ямі були тіла трьох чоловіків, розстріляних у голову та живіт. Особи двох із них поки не встановленні, один із чоловіків - далекобійник із Чехії, який з початком війни почав працювати волонтером в Україні.

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++05.03++

Оперативне командування "Південь" заявляє про знищення російського складу паливно-мастильних матеріалів поблизу Чорнобаївки в Херсонській області.

Згідно зі зведенням за добу, 16 травня війська РФ влучили в цивільні об'єкти на Одещині, намагаючись нанести удар по мосту через Дністровський лиман застарілими зразками озброєння. Також Росія завдала ракетного удару по морській інфраструктурі Очакова на Миколаївщині, а центральний район самого Миколаєва обстріляла реактивними системами залпового вогню з використанням заборонених міжнародними конвенціями касетних боєприпасів, що мають невибіркову дію. "Багато кластерних бомб не здетонували, ліквідацією наслідків обстрілу займаються фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні. В обох регіонах є постраждалі, серед яких важкопоранена шестирічна дитина.

++04.42++

Україна запропонувала Польщі взяти активну участь у відбудові населених пунктів та об'єктів інфраструктури в тих українських регіонах, які постраждали та зазнали значних руйнувань від війни, розв'язаної Росією. Про це повідомив Офіс президента України за підсумком візиту до Києва 16 травня державного секретаря канцелярії польського президента Якуба Кумоха та голови канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхала Дворчика.

Тим часом президент України Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування зі студентами найбільших вузів під егідою Американської асоціації університетів ввечері 16 травня запросив науковців США приєднатися до програми відбудови українських закладів освіти, більше тисячі з яких були зруйновані від початку повномасштабного військового вторгнення Росії.

++04.04++

Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй підтвердило інформацію про щонайменше 7564 жертви війни в Україні серед цивільних: не менше 3668 мирних громадян загинули через дії військ РФ, а 3896 були поранені. Реальні цифри можуть бути в рази вищими, адже верифікація даних потребує доступу до них та часу.

Тим часом президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі з університетською спільнотою США ввечері 16 травня повідомив, що "на сьогодні відомо про загибель майже 300 дітей на раніше окупованих територіях України внаслідок російських обстрілів, бомбардувань, а також катувань". Водночас він зауважив, що Україна досі не знає, скільки дітей загинули на окупованих територіях.

++03.22++

Президент РФ Володимир Путін настільки особисто залучений до війни в Україні, що приймає оперативні та тактичні рішення "на рівні полковника чи бригадного генерала", повідомили британському виданню The Guardian джерела серед західних військових.

Володимир Путін на військовому параді в Москві 9 травня

За їхніми даними, Путін допомагає керувати пересуванням російських військ на Донбасі, а також продовжує тісно співпрацювати з начальником генерального штабу збройних сил РФ Валерієм Герасимовим, попри заяви з українського боку про його усунення від справ. При цьому видання зазначає, що не отримало підтверджень цих заяв, які ґрунтуються на даних розвідки.

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++02.48++

Запорізька обласна військова адміністрація заявляє, що "окупанти отримали вказівку готувати Енергодар до так званого референдуму". "Росіяни хочуть створити інформаційну картинку, нібито мешканці міста атомників виявляють своє бажання приєднатися до Росії, а насправді остаточно долучити Запорізьку АЕС до "Росатому", аби знищити енергетичну систему України", - йдеться у вечірньому зведенні ОВА.

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РФ обстріляла військовий об'єкт у Яворівському районі, в Львів ракети не влучили

++02.18++

Ракети, запущені Росією вночі у вівторок, у Львів не влучили. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. "Давайте разом подякуємо за це тим, хто береже наше небо", - написав він у Telegram.

Голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький також подякував протиповітряній обороні за роботу. Водночас він повідомив, що РФ знову обстріляла об'єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею. Більше інформації голова ОВА пообіцяв повідомити вранці.

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Шольц не бачить ознак швидкого припинення війни в Україні

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) не бачить ознак швидкого припинення війни в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу RTL.

Олаф Шольц

Він запевнив, що Німеччина продовжить надавати Україні озброєння. Зокрема, канцлер ФРН очікує "досить швидкої" передачі Києву зенітних установок "Гепард". При цьому Шольц наголосив, що не допустить рішення, яке могло би призвести до прямого конфлікту між Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) та Росією.

++01.38++

Командування повітряних сил Збройних сил України стверджує, що протягом 16 травня були вражені п'ять російських повітряних ліцей. "Зокрема, завдано вогневого ураження пункту управління ворожої батальйонно-тактичної групи", - повідомляється у Facebook. Також ідеться про збиття однієї крилатої ракети, одного штурмового літака Су-25 та трьох безпілотних літальних апаратів.

Літак та безпілотники знищили на Донбасі. Як стверджує угруповання Об'єднаних сил, там також уразили за добу один російський зенітний ракетний комплекс "Тор", п'ять танків, шість артилерійських систем, із яких три реактивні системи залпового вогню, 12 одиниць бойової броньованої техніки та один автомобіль. Загалом протягом дня 16 травня українські військові відбили на Донеччині та Луганщині 11 атак російської армії, а на трьох локаціях тривають бої.

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У Львові чутно вибухи

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Близько першої ночі вівторка у Львові пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. "Всі залишайтесь в укритті", - написав він у Telegram.

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Відеозвернення Зеленського за підсумком 82-го дня війни

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Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 82-го дня війни наголосив, що робота над поверненням додому військових із заводу "Азовсталь" в Маріуполі на Донеччині триває "і потребує делікатності й часу".

За словами президента України, основною мішенню для РФ зараз залишаються Сєвєродонецьк Луганської області та інші міста Донбасу. "Збройні Сили України стримують постійні атаки на тих напрямках, де Росія ще намагається наступати. Робимо все, щоб захистити нашу землю і наших людей", - запевнив він.

Також Зеленський зауважив, що українська влада працює над тим, щоб Європейський Союз все ж таки узгодив шостий пакет санкцій проти Росії. "Нафтове ембарго має бути його частиною, і це в інтересах не тільки нашої держави, а й усієї Європи. Вдячний тим лідерам континенту, які це усвідомлюють і допомагають із просуванням відповідного рішення", - наголосив він.

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Українська влада підтвердила евакуацію 53 важкопоранених і ще 211 військових із "Азовсталі"

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила евакуацію українських військових із заводу "Азовсталь" в Маріуполі Донецької області.

"16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку", - сказала вона у відеозверненні вночі вівторка.

Для подальшого повернення евакуйованих військових додому буде здійснено процедуру обміну, повідомила Маляр. Щодо тих, хто ще лишається на території металургійного заводу, за словами заступниці міністра, проводяться заходи з порятунку.

20 цивільних загинули на Донбасі 16 травня через обстріли РФ

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Російській війська 16 травня обстріляли 25 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, повідомляє угруповання Об'єднаних сил. "Зруйнували і пошкодили 42 житлові будинки, школу, один вищий навчальний заклад, один готель та шість виробничих підприємств і заводів", - повідомляється у Facebook. Внаслідок обстрілів загинули 20 мирних громадян, із них одна дитина.