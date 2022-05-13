 Референдум щодо приєднання Південної Осетії до РФ призначено на 17 липня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2022

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Новини

Референдум щодо приєднання Південної Осетії до РФ призначено на 17 липня

Керівник самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов призначив на 17 липня референдум щодо входження самопроголошеної республіки до складу Росії.

Президент Росії Володимир Путін (ліворуч) та ватажок Південної Осетії Анатолій Бібілов

Президент Росії Володимир Путін (ліворуч) та ватажок Південної Осетії Анатолій Бібілов

Так званий президент самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов призначив референдум щодо об'єднання з Росією на 17 липня. Відповідний указ він підписав у п'ятницю, 13 травня.

Документи щодо проведення референдуму було направлено до верховного суду невизнаної республіки, який не виявив у них порушень. Про те, що Південна Осетія здійснить юридичні кроки для входження до складу РФ, Бібілов анонсував щн 30 березня.

На виборах глави Південної Осетії, що відбулися 8 травня, Бібілов програв Алану Гаглоєву, прихильнику незалежності Південної Осетії, який виступає проти ідеї проведення референдуму щодо приєднання до Росії. Інавгурацію Гаглоєва призначено на 24 травня.

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26 серпня 2008 року, невдовзі після так званої "п'ятиденної війни" у Грузії, тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про визнання РФ незалежності Південної Осетії та Абхазії. Відтоді керівництво Південної Осетії неодноразово заявляло про плани проведення референдуму щодо входження до складу Росії. Незалежність Південної Осетії від Грузії визнають лише кілька країн світу, зокрема Росія.

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