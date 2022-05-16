Канцлер Німеччини не бачить ознак швидкого припинення війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) не бачить ознак швидкого припинення війни в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу RTL.

"На жаль, поки що не особливо помітно, щоби зросло розуміння необхідності покінчити з цим якнайшвидше", - зауважив він і додав, що занепокоєння викликає також потенційна ескалація.

Водночас канцлер наголосив, що не можна опускати руки. "Ми маємо бути в змозі приймати розумні, дуже свідомі, а також дуже сміливі рішення. І ми їх ухвалювали", - сказав він.

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Німеччина продовжить постачання зброї Україні

Шольц запевнив, що Німеччина продовжить надавати Україні озброєння. Зокрема, він очікує "досить швидкого" постачання обіцяних самохідних зенітних установок "Гепард". За його словами, німецька влада, як і раніше, шукає підходящі для них боєприпаси за кордоном.

При цьому канцлер ФРН наголосив, що не допустить рішення, яке могло би призвести до прямого конфлікту між Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) та Росією.

Ідею створення безпольотної зони над Україною, яка вимагатиме відправлення до країни винищувачів, Шольц вкотре відкинув. Він пояснив це тим, що це означатиме вступ НАТО у війну.

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Німецькі "Гепарди" для України

В середині травня німецька газета Die Welt повідомила, що постачання Україні установок "Гепард" затягується через непорозуміння: начебто міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) не роз'яснила українській владі, що замовляти ці установки їй слід безпосередньо у виробника - мюнхенського концерну Krauss-Maffei Wegmann (KMW), тим часом у Києві кажуть, що їм обіцяли постачання безпосередньо від уряду Німеччини.

12 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив здивування обіцянкою Німеччини надати Києву "Гепарди", які той навіть не просив. "Вирішальним фактором для німецького уряду, схоже, було дати нам те, що йому самому не потрібно. Спершу нам кажуть, що ми їх отримаємо. Потім кажуть: ви їх отримаєте, коли будуть боєприпаси, тому що у нас їх немає. Спочатку погодитись дати те, про що ми не просили, а потім з'ясувати, що система взагалі не може працювати - це викликає деякі питання", - сказав він.

Водночас глава українського МЗС України високо оцінив позицію ФРН щодо нафтового ембарго проти Росії. На його думку, в цьому питанні Німеччина відіграє "сильну, навіть провідну роль" у Європейському Союзі.

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