Війська РФ завдали за день два ракетних удари по Львову

У суботу, 26 березня, російські війська завдали два ракетних удари по Львову.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив на брифінгу, що перший удар був нанесений по нафтобазі, другий - по об'єкту оборонної інфраструктури. При цьому він наголосив, що обидва об'єкти знаходяться біля житлових кварталів.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що вибухова хвиля також пошкодила будівлі дитячого садка і школи. Він назвав руйнування інфраструктури "достатньо серйозними".

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Вій дій військ РФ у Львові п'ятеро постраждалих

За словами голови обладміністрації, внаслідок першої атаки постраждали п'ятеро людей. Зараз пожежники ліквідують наслідки ударів.

Садовий заявив, що ракети були запущені з території анексованого Росією Криму: "Ми ще до 25 лютого вивели об'єкти мілітарної інфраструктури. Ті пошкодження, які є - це корпуси. Насправді агресор б'є по наших цивільних об'єктах. Тому рівень безпеки є максимальний, наскільки це можливо. Але ще раз наголошую: ми не знаємо, якою є наступна ціль російських ракет, які сьогодні вилітали з міста Севастополь", - сказав він.

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Садовий: РФ "передає вітання" Байдену

"Я думаю, що сьогоднішніми ударами агресор "передає вітання" президенту (США Джо - Ред.) Байдену, який зараз знаходиться в Польщі. Львів - це 70 кілометрів від Польщі", - заявив Садовий.

Натомість керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що ракетні удари по Львову - це спроба налякати українців та дипломатів іноземних країн, які через війну евакуювалися з Києва до цього міста. "Україну точно не злякати такими злочинами росіян, а західним партнерам хочу вкотре сказати: закрийте небо, покажіть силу, таку, як показує українська армія в боротьбі з російською", - написав він у Telegram.

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