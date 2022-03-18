 Війська РФ завдали за день два ракетних удари по Львову | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2022

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Новини

Війська РФ завдали за день два ракетних удари по Львову

Російські військові завдали 26 березня два ракетних удари по Львову: по нафтобазі та військовому заводу. Постраждали п'ятеро осіб.

Львів 26 березня

Львів 26 березня

У суботу, 26 березня, російські війська завдали два ракетних удари по Львову.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив на брифінгу, що перший удар був нанесений по нафтобазі, другий - по об'єкту оборонної інфраструктури. При цьому він наголосив, що обидва об'єкти знаходяться біля житлових кварталів.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що вибухова хвиля також пошкодила будівлі дитячого садка і школи. Він назвав руйнування інфраструктури "достатньо серйозними".

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Вій дій військ РФ у Львові п'ятеро постраждалих

За словами голови обладміністрації, внаслідок першої атаки постраждали п'ятеро людей. Зараз пожежники ліквідують наслідки ударів.

Садовий заявив, що ракети були запущені з території анексованого Росією Криму: "Ми ще до 25 лютого вивели об'єкти мілітарної інфраструктури. Ті пошкодження, які є - це корпуси. Насправді агресор б'є по наших цивільних об'єктах. Тому рівень безпеки є максимальний, наскільки це можливо. Але ще раз наголошую: ми не знаємо, якою є наступна ціль російських ракет, які сьогодні вилітали з міста Севастополь", - сказав він.

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Садовий: РФ "передає вітання" Байдену

"Я думаю, що сьогоднішніми ударами агресор "передає вітання" президенту (США Джо - Ред.) Байдену, який зараз знаходиться в Польщі. Львів - це 70 кілометрів від Польщі", - заявив Садовий.

Натомість керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що ракетні удари по Львову - це спроба налякати українців та дипломатів іноземних країн, які через війну евакуювалися з Києва до цього міста. "Україну точно не злякати такими злочинами росіян, а західним партнерам хочу вкотре сказати: закрийте небо, покажіть силу, таку, як показує українська армія в боротьбі з російською", - написав він у Telegram.

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  • Львів - головний перевалочний пункт

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Львів - головний перевалочний пункт

    Від самого початку російського вторгнення Львів став головним перевалочним пунктом для сотень тисяч біженців з охоплених війною регіонів України. А львівський вокзал - головними воротами для них.

  • Людський потік

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Людський потік

    У перші два тижні війні львівський вокзал приймав в середньому по 40 тисяч пасажирів щодня. На третьому тижні потік трохи зменшився, втім з відкриттям гуманітарних коридорів з узятих в облогу міст, таких як Маріуполь, - знову поновився.

  • Волонтерський центр

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Волонтерський центр

    Біля вокзалу розташований один з кількох пунктів допомоги, що координуються військовою адміністрацією Львівщини. Склад, де збирають та розподіляють "гуманітарку", знаходиться навпроти входу до головного вокзалу.

  • Підбадьорити людей

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Підбадьорити людей

    Керівник волонтерського пункту представляється просто "Вова зі Львова". "В нас був певний досвід організації, тому з першого дня ми якось зв'язалися з адміністрацією та відкрили тут перший пункт допомоги. Координуємо волонтерські групи, біженців та допомогу для них. А головне - намагаємося якось підбадьорити людей".

  • Речі першої необхідності

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Речі першої необхідності

    Потреби пункту вже звичні для багатьох гуманітраних центрів війни: вода, консерви, крупи, ліки першої необхідності, засоби гігієни, підгузки. Все це збирають на складі просто на площі перед вокзалом, а потім перерозподіляють між пунктами біженців.

  • Польські консерви для харків'ян

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Польські консерви для харків'ян

    Частину допомоги перерозподіляють просто на пероні. На цьому фото група волонтерів щойно зустріла невеличкий вантаж консервів з пасажирського потягу з Польщі та готується переправити його до Харкова через Полтаву.

  • Пункти обігріву

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Пункти обігріву

    Державна служба з надзвичайних ситуацій забезпечує роботу пунктів обігріву на вокзалі. Нині тут чергують співробітники відомчого львівського університету. На фото: Адріан (л) та Женя завершують своє 12-годинне чергування.

  • Зігрітися вночі

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Зігрітися вночі

    Вночі біля пунктів обігріву збирається чимало безпритульних або тих, хто чекають тут на продовження подорожі - далі на захід.

  • Польові кухні

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Польові кухні

    Найвеселіший настрій на привокзальній площі при польових кухнях. Тут їх працює одразу п'ять - організовані українським товариством Червоного Хреста, польським Червоним Хрестом, Caritas чи то просто гуртом ентузіастів з котлами, які приїхали із Закарпаття.

  • Суп з куркою

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Суп з куркою

    "Зупка бандерівська, унікальна, з української курки, ще вчора бігала, сама до вас у суп просилась", - жартома зазивають до свого котлопункту закарпатці, зберігаючи почуття гумору навіть у найскрутніші часи.

  • Нехитрі розваги для малечі

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Нехитрі розваги для малечі

    8-річний Назар з Вознесеньска Миколаївської області під вечір стрибає на батуті на дитячому майданчику біля вокзалу. "Ми цілу добу сюди їхали якоюсь електричкою. Хай хоч ноги розімне", - каже його мама.

  • Дороги, маршрути, евакуація...

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Дороги, маршрути, евакуація...

    З намету біля головного входу до вокзалу майже без зупину лунають оголошення. "Просто зараз готовий до відправлення автобус на Турин, Італія. 60 вільних місць, пріоритет для жінок з дітьми. Це безкоштовно, підходьте", - зазиває Андрій.

  • Допомога волонтерів

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Допомога волонтерів

    Загалом на львівському вокзалі протягом доби в різні зміни працює близько сотні волонтерів: кухарів, медпрацівників, робітників складу, та й тих, хто здатен просто провести та зорієнтувати новоприбулих на незнайомій локації.

  • Все буде добре

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    "Все буде добре"

    12 березня з імпровізованим концертом на львівському вокзалі виступив фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакрачук. Він заспівав нову пісню про Львів, а під фінал виступу пообіцяв присутнім, що "Все буде добре".

  • Музика на вокзалі

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Музика на вокзалі

    Музика на вокзалі долинає з різних куточків. Деякі біженці встигли прихопити зі собою лише музичні інструменти.

  • Найпопулярніший маршрут

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Найпопулярніший маршрут

    Напрямок "На Польщу" веде до п'ятого перону. Звідси п'ять разів на добу відходить найпопулярніший рейс - потяг Львів–Перемишль.

  • Вокзальна каса

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Вокзальна каса

    Всі евакуаційні поїзди "Укрзалізниці" з перших днів війни були безкоштовими. Згодом перевізник оголосив, що повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними і надалі.

  • Порожні поїзди на Київ

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Порожні поїзди на Київ

    Бажаючих повертатись до столиці Києва поки що небагато. У вагоні вечірнього швидкісного потягу "Інтерсіті" зайнято всього три місця.

  • У пошуках даху над головою

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    У пошуках даху над головою

    Від початку війни до Львівської області приїхало майже 210 тисяч переселенців з охоплених війною регіонів. Скільки їх оселилося в області в приватному порядку - підрахувати ніхто не береться, втім орендувати квартиру у Львові останні два тижні майже неможливо.

    Автор: Ігор Бурдига


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