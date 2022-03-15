Армія РФ атакувала Львів: знищено авіаремонтний завод

Російські війська зранку п'ятниці, 18 березня нанесли ракетні удари по авіаційно-ремонтному заводу у Львові, повідомляє очільник міста Андрій Садовий.

За його інформацією, внаслідок атаки будівлі заводу знищено. Активну роботу підприємства завчасно призупинили, тому наразі людських жертв від ракетних ударів немає, зазначає Садовий.

У повідомленні Повітряного командування "Захід" йдеться, що за попередніми даними, по Львову було випущено шість крилатих ракет, ймовірно Х-555, з акваторії Чорного моря. Там також зазначається, що дві ракети засобами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід" були знищені.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив згодом, що у Львівський державний авіаційно-ремонтний завод влучили чотири ракети. "Дві ракети перехопили Збройні Сили України. Їх збили на території Львівщини. Ракети ворог випустив з акваторії Чорного моря. Жертв на місці вибуху немає. Одна людина поранена, вона у стані середньої важкості", - написав чиновник у Facebook.

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