Поляки зібрали необхідну суму на Bayraktar для України

Менше ніж за місяць поляки зібрали необхідні 22,5 мільйона злотих (близько п'яти мільйонів доларів) на купівлю бойового безпілотника Bayraktar TB2 для України, розповів ввечері 24 липня ініціатор збору, журналіст Славомір Сераковський.

"Ми отримуємо сигнали звідусіль, що люди хочуть приєднатися та запрошують друзів. Тому збір буде активний ще кілька днів, для всіх, хто не встиг або тільки зараз дізнався. Приєднуйтесь! Ми робимо це для їхньої та нашої безпеки", - повідомив він у Facebook.

Станом на ранок 25 липня лічильник на сайті для збору коштів показує понад 23,1 мільйона злотих. У кампанії взяли участь понад 210 тисяч людей.

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Безкоштовні Bayraktar для України

На початку червня литовці за три дні зібрали майже шіcть мільйонів євро на турецький Bayraktar для Збройних сил України. Втім у Туреччині вирішили віддати безпілотник безкоштовно. Зібрані кошти натомість витратили на боєприпаси для дрона та іншу підтримку. Bayraktar від Литви вже прибув в Україну та застосовується Збройними силами.

Згодом аналогічну акцію оголосили й в Україні. Всього за три з запланованих семи днів українцям вдалося зібрати 600 мільйонів гривень, яких вистачає для купівлі не трьох, як планувалося, а чотирьох безпілотників. У компанії, що виробляє Bayraktar, були вражені солідарністю українців та знову відмовилися прийняти оплату за безпілотники і вирішили подарувати три з них.

У середині липня подібну акцію оголосили в Норвегії. Гроші планують передати в фонд допомоги при посольстві в Україні. Також до Дня незалежності України на бойовий безпілотник для ЗСУ збирають і канадці.

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